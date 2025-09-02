● المهرجان يوفر برنامجاً حافلاً بالفعاليات المبهرة تشمل حفلات موسيقية لأشهر الفنانين، وعروض ترويجية مميزة، وسحوبات وجوائز رائعة

عروض طائرات الدرون تعود مجددا والألعاب النارية تضيء سماء المدينة، وفرصة لتذوق أشهى المأكولات وغيرها الكثير

● المهرجان يعود مجددا بتجارب وفعاليات مفضلة للجمهور وأخرى جديدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، عن موعد انطلاق فعاليات الدورة الحادية والثلاثين لمهرجان دبي للتسوق، والتي ستقام ما بين 5 ديسمبر 2025 و11 يناير 2026، لتقدم لسكان وزوار المدينة فعاليات ترفيهية ممتعة، وتخفيضات هائلة، وسحوبات وجوائز مميزة.

وتحول مهرجان دبي للتسوق منذ انطلاقته في عام 1996 من مبادرة مبتكرة في قطاع التجزئة إلى ظاهرة ثقافية تتمتع بشهرة عالمية تستقطب ملايين الزوار لتحول مدينة دبي إلى وجهة نابضة بالحياة. وتستمر الدورة الجديدة من المهرجان لمدة 38 يوماً، يوفر خلالها تجارب تسوق فريدة، وعروضاً ترويجية مميزة، وأنشطة ترفيهية، وسحوبات وجوائز قيمة، وفعاليات متنوعة، وهو ما يعزز من مكانة دبي كوجهة مفضلة للزيارة.

وتنطلق فعاليات مهرجان دبي للتسوق بحفلات نهاية الأسبوع الافتتاحية، التي يحييها نخبة من أشهر الفنانين، كما ستقام فعاليات مفضلة لدى الجمهور والتي تم تطويرها هذا العام بما فيها عروض طائرات الدرون، وأوتو سيزون، وفعالية e& ام او تي بي.

وسوف يحظى سكان وزوار الإمارة بفرصة الاستمتاع بأحد أكثر عروض المهرجان روعة على الإطلاق، حيث ستشارك في عروض طائرات الدرون أكثر من 1000 طائرة، من بينها 100 طائرة مزودة بالألعاب النارية، لتقدم لوحات فنية تضيء سماء المدينة. وسيكون الجمهور على موعد مع عرضين مشتركين جديدين كل مساء وذلك للمرة الأولى، ليصبحا أطول العروض في تاريخ المهرجان. وتتوفر هذه العروض مجاناً للجميع، ليستمتعوا بمشاهدة القصص والرسومات التي ترسمها هذه الطائرات طوال فترة المهرجان.

ويواصل أوتو سيزون مهرجان دبي للتسوق مسيرة النجاح التي حققتها الدورة السابقة، حيث يوفر مجموعة مميزة من التجارب الممتعة. وتتجاوز الفعالية المفهوم التقليدي لعرض السيارات لتتحول إلى فعالية مجتمعية توفر فرصة مميزة لعشاق السيارات للتواصل، ومشاركة شغفهم، والاحتفاء بالثقافة الغنية لعالم السيارات.

وتعود فعالية e& ام او تي بي من جديد إلى حي دبي للتصميم بشكل أكبر ومميز، مع مشاركة 27 مطعماً جديداً، و56 متجر تجزئة، معظمها علامات تجارية محلية، وأكثر من 100 منتج حصري. فضلا عن احتضان حفلات موسيقية مجانية، وعروضاً فنية.

ويمكن للجمهور الاستمتاع بمناظر حتا الطبيعية، وقضاء أوقات ممتعة مع العائلة ضمن فعالية حتا x مهرجان دبي للتسوق. وتشمل الفعاليات عروض أضواء حتا، والحفلات الموسيقية في الهواء الطلق، وتجارب المأكولات وفنون الطهي الفاخرة، وعروض الألعاب النارية، والأنشطة المخصصة للأطفال.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: "تنظيم مهرجان دبي للتسوق على مدار ثلاثة عقود يعكس الرؤية الطموحة للقيادة الرشيدة، وكذلك مرونة المدينة وطابعها الفريد في إعادة تعريف ما هو ممكن. وقد نجح المهرجان خلال هذه السنوات في استقطاب أعداد متزايدة من الضيوف من جميع أنحاء العالم، ما أسهم في تحقيق النمو الاقتصادي والسياحي، وأتاح لملايين الزوار من قضاء أوقاتٍ ممتعة وصنع ذكريات لا تُنسى. وبدعم شركائنا والجهات المعنية يواصل المهرجان دوره في تعزيز مكانة دبي والمساهمة في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى ترسيخ مكانتها كمدينة عالمية رائدة للأعمال والترفيه. ونتطلع للترحيب بضيوفنا من داخل الدولة وخارجها في الدورة الحادية والثلاثين لمهرجان دبي للتسوق، ليعود كل شخص وفي ذاكرته لحظات مميزة من هذه الوجهة الفريدة".

وسوف يحظى المتسوقون بفرصة الاستفادة من أفضل العروض التي تشمل تخفيضات كبيرة، ومنتجات محدودة الإصدار لأبرز العلامات التجارية، إلى جانب زيارة متاجر البيع المؤقتة التي تضم خيارات من مصممين محليين وعلامات عالمية فاخرة. ويشارك أكثر من 1,000 متجر من العلامات التجارية الراقية الشهيرة لتقديم جوائز قيمة في سحوبات مهرجان دبي للتسوق الكبرى.

ويوفر المهرجان في دورته الـ 31 مجموعة غنية من تجارب الحياة العصرية إضافة لتجارب التسوق، حيث تتحول مراكز التسوق إلى وجهات مميزة للعائلات، تمكنهم من الاستمتاع بالعروض الموسيقية الحية، والفعاليات الترفيهية، وعروض المأكولات الشهية.

أما عشاق الطعام، فسوف تكون أمامهم الفرصة لتذوق أشهى المأكولات، ، بدءاً من المطاعم الحاصلة على نجوم ميشلان، ووصولاً إلى عربات الطعام التقليدية، ما يعكس التنوع الثقافي المميز لدبي. ويضمن نهج المهرجان الارتقاء بجميع الركائز الرئيسية الأخرى، بما فيها التسوق والترفيه والمأكولات والثقافة والمجتمع من خلال سردٍ جذاب للقصص والمشاركة والتفاعل في فعاليات المهرجان، ما يسهم في ابتكار منظومة موحّدة يتردد صداها عبر الجماهير المحلية والإقليمية والعالمية.

وسيتم الإعلان عن جدول فعاليات المهرجان قريباً، ما يوفر للزوار دليلاً شاملاً للاستمتاع بأجمل مواسم دبي على أفضل وجه. وتوفر دبي الوجهة الأمثل لإقامة المهرجان المرتقب، وذلك بفضل الطقس المعتدل ، والبنية التحتية عالمية المستوى، وتجارب الضيافة الاستثنائية.

ويقام مهرجان دبي للتسوق بدعم من بنك دبي التجاري الراعي الرئيسي، إضافة إلى مجموعة من الشركاء الاستراتيجيين، بما في ذلك مراكز تسوق الفطيم (دبي فستيفال سيتي مول، ودبي فستيفال بلازا)، ومجموعة الزرعوني (ميركاتو مول)، ومجموعة عبد الواحد الرستماني، ودبي القابضة لإدارة الأصول (السيف، وبلوواترز، وابن بطوطة مول، وند الشبا مول، ونخيل مول، وذا أوتلت فيليدج)، وطيران الإمارات، وإينوك، وإي آند (اتصالات والمزيد)، وماجد الفطيم (مول الإمارات، وسيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر ديرة)، وميريكس للاستثمار (سيتي ووك، وذا بييتش مقابل جميرا بيتش ريزيدنس)، وطلبات.

نبذة عن مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة:

مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة هي إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، والتي تتولى مسؤولية تطوير قطاعي التجزئة والمهرجانات، وتساهم في تعزيز مكانة دبي كوجهة سياحية عالمية تحتضن العديد من الفعاليات المميّزة والأنشطة الترفيهية العائلية، وتوفّر تجارب تسوّق رائعة على مدار العام.

-انتهى-

#بياناتحكومية