أُقيم حفل غولت آند ميلو السعودية الأول بتاريخ 2 يونيو 2026 في فندق راديسون المنهل – الرياض، في حدث يعكس التطور المتسارع الذي يشهده قطاعا الطهي والضيافة في المملكة العربية السعودية. وبحضور سفراء وممثلين رسميين، جمع الحفل ومراسم توزيع الجوائز نخبة من الطهاة وأصحاب المطاعم والمتخصصين في قطاع الضيافة والصحافيين والمؤثرين والشركاء، للاحتفاء بالتميّز في فنون الطهي وتكريم المواهب التي تسهم في رسم ملامح مستقبل مشهد فنون الطهي في المملكة.

أُقيم الحدث بدعم من هيئة فنون الطهي السعودية التابعة لوزارة الثقافة، والتعاون مع HSME، وشكّل الإطلاق الرسمي لمنصة غولت آند ميلو السعودية، مؤكّدًا مكانة الدليل الأصفر العريق كمرجع موثوق ومعيار عالمي للجودة والإبداع والتميّز في قطاع المطاعم.

وكان من أبرز محطات الأمسية الكشف عن النسخة الأولى من دليل غولت آند ميلو السعودية وتوزيعها. ويضم الدليل اختيارًا دقيقًا لما يقارب 250 مطعمًا في خمس مدن رئيسية هي: الرياض، جدة، العلا، أبها، والدمام، واضعًا معيارًا وطنيًا جديدًا للجودة والإبداع في عالم الطهي، ومساهمًا في ترسيخ مكانة المملكة على خارطة فنون الطهي العالمية. ومن خلال هذا الاختيار الوطني، يسعى الدليل إلى اكتشاف الكنوز المخفية، وإبراز التنوع الإقليمي، وتسليط الضوء على الوجهات الواعدة والتقاليد المحلية والابتكارات المعاصرة.

ويتسلّم كل مطعم تم اختياره لوحة غولت آند ميلو الرسمية، تقديرًا لانضمامه إلى الدليل الوطني واعترافًا بمساهمته في نمو قطاع الأغذية والمشروبات في المملكة وتعزيز حضوره.

كما شهدت الأمسية تكريم نخبة من المواهب الاستثنائية في مجالي الطهي والضيافة من خلال خمس جوائز خاصة ضمن فئات مختلفة، وجاء الفائزون على النحو التالي:

طاهي العام: ود صالح

شيف الحلويات للعام: هاشم طالب

المدير العام للعام: سارة كتناني

الطاهي الصاعد للعام: إيليا كعدي

الموهبة الشابة للعام: نهال فلمبان

تُكرّم هذه الجوائز نخبة من الأسماء اللامعة والمواهب الصاعدة التي تسهم في رسم مستقبل فنون الطهي في المملكة العربية السعودية. كما مُنحت السيدة ميادة بدر، الرئيس التنفيذي لهيئة فنون الطهي السعودية، جائزة «القيادة الملهمة» تقديرًا لرؤيتها وجهودها القيّمة في دعم القطاع وتطويره.

وقال السيد باتريك هايون، الرئيس التنفيذي لغولت آند ميلو فرنسا والعالم: «يمثّل إطلاق غولت آند ميلو السعودية محطة مهمة في مسيرتنا الدولية، ويعكس الزخم الاستثنائي الذي يشهده قطاع الطهي في المملكة. ومن خلال هذه النسخة الأولى، نفخر بتسليط الضوء على ما يقارب 250 مطعمًا وتكريم الطهاة والفرق والمواهب التي تسهم في بناء هوية سعودية مميزة في عالم الطهي. لقد كانت مهمّة غولت آند ميلو دائمًا اكتشاف التميّز ودعمه والترويج له، والمملكة العربية السعودية تزخر بالإبداع والطموح والأصالة».

من جهتها، قالت ميادة بدر، الرئيس التنفيذي لهيئة فنون الطهي السعودية: «يعكس إطلاق النسخة الأولى من حفل غولت آند ميلو السعودية مستوى النضج والإبداع والتنوع الذي بلغه قطاع الطهي في المملكة. وفي هيئة فنون الطهي، نلتزم بالحفاظ على التراث الغذائي السعودي، بالتوازي مع تمكين الطهاة والمطاعم والعاملين في قطاع الضيافة من الابتكار وتحقيق مستويات جديدة من التميّز. وتسهم هذه المنصة في تعزيز حضور المطبخ السعودي محليًا وعالميًا، ودعم التحول الثقافي الشامل الذي تشهده المملكة».

بدورها، علّقت السيدة جومانا دموس سلامة، المديرة العامة لشركة هوسبيتاليتي سيرفيسز، قائلة: «نفخر بدعم إطلاق غولت آند ميلو السعودية بالتعاون مع غولت آند ميلو وهيئة فنون الطهي السعودية. وتمثل هذه النسخة الأولى محطة مهمة في مسيرة قطاع الطهي في المملكة، إذ تجمع المطاعم والطهاة والصحافيين والمؤثرين والشركاء حول هدف واحد يتمثل في الاحتفاء بالتميّز، وتشجيع الابتكار، ومنح فنون الطهي السعودية المكانة التي تستحقها على المستويين الإقليمي والدولي».

وإلى جانب التكريم، شكّل الحفل منصة للتواصل والتعاون، حيث أتاح فرصًا للحوار وبناء العلاقات المهنية وتعزيز حضور المواهب السعودية في قطاع الطهي على المستويين الإقليمي والدولي.

وترتكز منصة غولت آند ميلو السعودية على ثلاثة مكونات رئيسية:

الدليل المطبوع:يشكل دليل غولت آند ميلو السعودية مرجعًا أساسيًا لاستكشاف مشهد الطهي في المملكة، حيث يتضمن مراجعات متخصصة لأفضل المطاعم، وملفات تعريفية بالطهاة، ووصفات مميزة، إضافة إلى تصنيفات تعتمد نظام القبعات من 1 إلى 5 قبعات، مع تغطية واسعة لمختلف الفئات السعرية.

المنصة الرقمية:يقدّم موقع غولت آند ميلو السعودية الإلكتروني، ضمن الشبكة الدولية للعلامة، تجربة رقمية متكاملة تشمل مراجعات محدثة للمطاعم ومعلومات عملية وروابط مباشرة، مما يمنح المؤسسات المحلية حضورًا أوسع وفرصًا أكبر للظهور.

الحفل السنوي:صُمّم حفل غولت آند ميلو السعودية ليكون موعدًا سنويًا جامعًا، يوفر فرصًا للتواصل بين الطهاة والصحافيين والمؤثرين والشركاء، ويحتفي بأبرز المواهب في قطاع الطهي من خلال توزيع اللوحات الرسمية والجوائز الخاصة.

ومن خلال هذا التعاون، تسعى غولت آند ميلو وهيئة فنون الطهي السعودية إلى الارتقاء بالمواهب المحلية، ووضع معايير جديدة للقطاع، وتعزيز الروابط الدولية التي تسهم في رسم مستقبل فنون الطهي في المملكة العربية السعودية. كما يجري العمل على إطلاق نسخ مستقبلية تشمل مدنًا إضافية تنضم إلى قائمة المطاعم المرموقة.

نبذة عن غولت آند ميلو

تأسست غولت آند ميلو عام 1969 على يد الصحافيين هنري غولت وكريستيان ميلو، وكرّست أكثر من خمسين عامًا لاكتشاف وتصنيف أفضل المطاعم والحرفيين والمتاجر المتخصصة حول العالم. وتواصل اليوم رسالتها في دعم الطهاة والمواهب الصاعدة عبر اكتشاف المأكولات المحلية والترويج لها عالميًا.

وتُعد غولت آند ميلو مرجعًا رائدًا في عالم الطهي والضيافة في أكثر من 20 دولة، حيث تضم شبكتها أكثر من 14 ألف مطعم وتستقطب ملايين المتابعين. وبفضل أكثر من 400 مفتش متخصص، تواصل العلامة اكتشاف المواهب والاحتفاء بها وتعزيز حضورها على الساحة العالمية.

نبذة عن هيئة فنون الطهي السعودية

تأسست هيئة فنون الطهي السعودية عام 2020، وتقود جهود تطوير قطاع فنون الطهي في المملكة من خلال تحفيز الاستثمارات ووضع الأطر التنظيمية اللازمة، بما يساهم في دعم الجيل الجديد من الطهاة والمتخصصين في قطاع الضيافة وتمكينهم من تحقيق كامل إمكاناتهم.

وتعمل الهيئة بالتعاون مع وزارة الثقافة على تطوير قطاع ثقافي مزدهر يحافظ على التقاليد الغذائية السعودية ويعزز حضورها محليًا وعالميًا.

نبذة عن هوسبيتاليتي سيرفيسز

تأسست شركة Hospitality Services منذ أكثر من 30 عامًا، وهي متخصّصة في تنظيم معارض وفعاليات الضيافة والخدمات الغذائية في المنطقة، بما في ذلك هوريكا لبنان، هوريكا الأردن، هوريكا الكويت، هوريكا الرياض، هوريكا عُمان، صالون دو شوكولا والحلويات دبي، صالون دو شوكولا والحلويات الرياض،

كما تمتلك الشركة ثلاث منصات ومطبوعات تخدم قطاعَي الضيافة والسياحة: Hospitality News Middle East, Taste & Flavors Lebanon Traveler.

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