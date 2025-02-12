دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت دبي للاستثمار عن تنظيم النسخة الرابعة من سباق دبي للاستثمار الأخضر بتاريخ 23 فبراير 2025 في مجمع دبي للاستثمار 1. ويتمثل الهدف الأساسي من هذا الحدث في توفير منصة رياضية احتفالية تجمع محبي اللياقة البدنية والعائلات والمؤسسات، لتعزيز روح التماسك الاجتماعي، والتشجيع على بناء مجتمع أكثر صحة وحيوية.

وشهد النسخة السابقة من الحدث مشاركة أكثر من 3000 مشارك، وتظهر عمليات التسجيل هذا العام إقبالاً متزايداً مع اقتراب الموعد النهائي للتسجيل بتاريخ 18 فبراير، الأمر الذي يعكس تنامي الاهتمام بالأنشطة الرياضية وتبني أنماط الحياة النشطة. ويتضمن السباق مجموعة من الأنشطة المتنوعة التي تلائم القدرات المختلفة، إذ يمكن للمشاركين المشي أو الركض على مسار يمتد لـمسافة 3 كلم، بما في ذلك الأفراد من أصحاب الهمم. كما يتضمن الحدث، سباق للجري على مسار يمتد لمسافة 5 كلم مع جوائز نقدية تُمنح لأفضل المشاركين من فئات البالغين والشباب. كما ستكرم دبي للاستثمار المدارس والمؤسسات المشاركة والداعمة للاستدامة، تأكيداً على التزامها باستشراف مستقبل مستدام.

وقال محمد سعيد الرقباني، المدير العام لشركة دبي للاستثمار الصناعي وشركة مشاريع ورئيس لجنة الاستدامة في دبي للاستثمار: "نسعى في دبي للاستثمار على نحو دائم ومستمر لتعزيز الروابط المجتمعية وضمان مستقبل صحي ومستدام للأجيال القادمة. ويعد سباق دبي للاستثمار الأخضر السنوي بمثابة مبادرة فريدة تهدف إلى جمع الأفراد وتحفيزهم على المشاركة والتفاعل فيما بينهم. ونفتخر بتنظيم هذا الحدث تحت مظلة "عام المجتمع" في دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي يجسد أسمى معاني التعاون والترابط الاجتماعي في الدولة."

وتعتبر قرية السباق الأخضر، التي تقع خلف المقر الرئيسي لشركة دبي للاستثمار في مجمع دبي للاستثمار 1، أحد أهم الفعاليات التي سيشهدها الحدث، إذ تستضيف هذه المنطقة التفاعلية مجموعة من الأنشطة المستدامة والتجارب التعليمية الموجهة لجميع الأعمار، وذلك في إطار التزام دبي للاستثمار بتضمين الوعي البيئي في المبادرات المجتمعية، بالإضافة إلى تعزيز أهداف الاستدامة الشاملة لدولة الإمارات العربية المتحدة.

ومن جهتها، قالت روث ديكنسون، مدير الفعاليات في "فيت جروب": "يسعدنا رؤية النجاح والنمو الاستثنائيين لسباق دبي للاستثمار الأخضر. تحول هذا الحدث خلال السنوات الماضية إلى فعالية مجتمعية تشهد إقبالاً استثنائياً. كما نفتخر بتنامي شعبيته المستمرة عاماً تلو الآخر. ونسعى من خلال دبي للاستثمار لتنظيم هذا الحدث بشكل منتظم، وتوحيد أفراد المجتمع، وتعزيز مستويات اللياقة البدنية، ودعم مبادرات الاستدامة. ومن الملهم رؤية هذا التفاعل المتزايد، ونتطلع بحماس لمواصلة مسيرتنا لاستشراف مستقبل يتميز بالصحة والحيوية والوعي البيئي."

وتدعو دبي للاستثمار الأفراد والعائلات والمؤسسات للانضمام إلى هذه المبادرة والمساهمة في إحداث تأثير إيجابي ومستدام.

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