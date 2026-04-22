الرياض، المملكة العربية السعودية: أكد معرض أوتوميكانيكا الرياض، المعرض التجاري الإقليمي الرائد في المملكة العربية السعودية لقطاع خدمات المركبات، عن عودته للانعقاد مجدداً في الفترة الممتدة من 11 إلى 13 يناير 2027 في موقع جديد بمركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، مُدشّناً بذلك فصلاً جديداً بتغيير استراتيجي في التوقيت والمكان.

هذا وستوفر دورة 2027 من معرض أوتوميكانيكا الرياض، التي تنظمها شركة ميسي فرانكفورت السعودية، في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، طاقة استيعابية موسعة لأكثر من 19,000 زائر وأكثر من 500 عارض، إلى جانب تعزيز فرص التواصل وفعاليات المعرض.

إضافةً إلى الموقع الجديد، فإن نقل موعد انعقاد المعرض إلى شهر يناير يضع أوتوميكانيكا الرياض في طليعة دورة الأعمال، مما يوجد فرصاً تجارية أكبر للعارضين والمشترين والموزعين والجهات المعنية في القطاع.

نمو سوق خدمات المركبات في المملكة العربية السعودية يُعزز معرض أوتوميكانيكا الرياض:

لا تزال المملكة العربية السعودية تمثل واحدة من أكثر أسواق المركبات حيوية في المنطقة، مدعومةً بنمو مطرد في أسطول المركبات، واستثمارات ضخمة في قطاع النقل، وتوسع في البنية التحتية، وطموحات رؤية 2030 طويلة الأمد، ووفقاً لأبحاث جي إم آي، فإنه من المتوقع أن يصل حجم سوق خدمات المركبات في المملكة إلى 9.6 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، بنمو سنوي مركب قدره 5.2%.

وستجمع دورة 2027 مجدداً نخبة من أبرز العارضين الدوليين والإقليميين، والأجنحة الدولية، والمشترين الرئيسيين تحت سقف واحد، مما يعزز دور المعرض كمنصة مثالية للتجارة والتعاون والارتقاء بالقطاع، وبتركيزها القوي على بناء العلاقات، والتوريد، والشراكات، ونمو الأعمال، يواصل معرض أوتوميكانيكا الرياض ربط جميع أطراف منظومة سوق خدمات المركبات، بدءاً من المصنعين والموردين وصولاً إلى مقدمي الخدمات ومبتكري التقنيات.

وبهذه المناسبة قال مارتن كوكس، مدير إدارة معرض أوتوميكانيكا الرياض: "يمثل معرض أوتوميكانيكا الرياض 2027 نقلة نوعية هامة للعلامة التجارية، حيث سيساهم انعقاد المعرض في شهر يناير في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات في وضع المعرض في طليعة فعاليات قطاع المركبات، مما يتيح فرصاً أكبر للعارضين والزوار للتواصل وإبرام الصفقات وتحقيق النمو، ومع استمرار المملكة العربية السعودية في تعزيز طموحاتها في قطاع المركبات سيكون لهذا المعرض دور محوري في دعم تطوير قطاع خدمات المركبات ليكون أكثر تكاملاً وابتكاراً وتنافسية على الصعيد العالمي".

كما سيشهد المعرض أيضاً عودة فعالية أكاديمية أوتوميكانيكا، التي تغطي موضوعات جاهزية السيارات الكهربائية، والتحول الرقمي، والتوطين، وورش العمل الذكية، وتوجهات سوق خدمات المركبات وسلسلة التوريد المتطورة، إلى جانب العروض التوضيحية الحية وعروض المنتجات.

من جهته قال كريس لي، مدير إدارة مجموعة معارض التنقل واللوجستيات في ميسي فرانكفورت ميدل إيست: "لا يزال سوق المركبات السعودي القوي يجذب اهتماماً دولياً كبيراً، ويوفر معرض أوتوميكانيكا الرياض منصةً مثاليةً للاستفادة من هذه الفرصة، حيث ستقدم دورة عام 2027 تجربةً أكثر شمولاً وجودةً، تجمع بين الجمهور المناسب والحلول المناسبة والحوارات الهادفة لدفع عجلة الأعمال قدماً نحو الأمام".

ومن المتوقع أن يعزز معرض أوتوميكانيكا الرياض 2027 مكانته كعامل تمكين رئيسي للنمو والابتكار والشراكة في جميع أنحاء قطاع خدمات المركبات في المملكة بفضل موقعه الجديد، وعروضه الموسعة، وتوافقه القوي مع التحولات الاقتصادية في المملكة العربية السعودية.

نبذة عن أوتوميكانيكا الرياض

يعود معرض أوتوميكانيكا الرياض، المعرض الإقليمي الرائد في المملكة العربية السعودية لقطاع خدمات المركبات، في عام 2027. وستجمع الدورة الثامنة من المعرض علامات تجارية دولية من خلال أكبر شبكات الموزعين والمشترين والمتخصصين في القطاع على مستوى العالم، بما يسهم في تعزيز التواصل المهني، وتبادل المعرفة، وبناء شراكات فاعلة تدعم النمو المتواصل لقطاع خدمات المركبات في المملكة العربية السعودية. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للمعرض.

نبذة عن ميسي فرانكفورت السعودية

تضم مجموعة المعارض التي تنظمها ميسي فرانكفورت السعودية كلاً من: أخيما ميدل إيست وآيرو ميدل إيست وأوتوميكانيكا الرياض وبيوتي وورلد الرياض وإنترسك السعودية وخلال عام 2025، استقطبت فعاليات الشركة أكثر من 1,300 عارض وما يزيد على 60,000 زائر من أكثر من 70 دولة، بما يعزز مكانتها بوصفها إحدى أبرز الجهات المنظمة للمعارض التجارية الدولية في المملكة.