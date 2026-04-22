أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة – كرّم مركز النقل المتكامل شركة سلاش داتا، وهي شركة وطنية رائدة في مجال التقنية الحكومية وتطوير المنصات الرقمية على مستوى الدولة، بمنحها جائزة "الشريك المتميز – خدمات السائقين والمركبات"، وذلك خلال حفل تكريم الشركاء 2026 الذي أقيم في فندق سانت ريجيس جزيرة السعديات.

وأقيم الحفل تحت شعار "نمضي معاً في كل خطوة"، بمشاركة نخبة من الشركاء والجهات المعنية، احتفاءً بإسهاماتهم في دعم منظومة نقل متكاملة ومستدامة تسهم في تعزيز جودة الحياة في إمارة أبوظبي. كما سلّط الحدث الضوء على أهمية التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في تقديم خدمات أكثر كفاءة وترابطاً وجاهزية للمستقبل.

وجاء تكريم سلاش داتا تقديراً لدورها في دعم المبادرات الرقمية التي تسهم في تحسين آليات الوصول إلى البيانات والتحقق منها والاستفادة منها عبر الخدمات المرتبطة بقطاع التنقل. ويشمل ذلك تطوير منصات مثل "رهون" و"شاري" و"وثيق" و"مُلِم"، والتي تدعم التبادل الآمن للبيانات والتحقق منها بين الجهات الحكومية والمؤسسات المالية ومختلف شركاء القطاع الخاص.

وفي حين تدعم منصات "رهون" و"شاري" و"وثيق" مجموعة من الخدمات الحيوية المرتبطة بالتنقل والمركبات، تمتد قدرات منصة "مُلِم" إلى قطاع التأمين من خلال إتاحة الوصول الآمن إلى بيانات المركبات والسائقين والحوادث، بما يسهم في دعم دقة الاكتتاب وتسريع اتخاذ القرار. وقد أسهمت هذه المنصات مجتمعة في تبسيط الإجراءات، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتقليل الاعتماد على المعاملات اليدوية من خلال التكامل الرقمي.



وخلال الحفل، ألقى الدكتور عبدالله حمد الغفلي، مدير عام مركز النقل المتكامل بالإنابة، كلمة أكد فيها أهمية التعاون في بناء بنية تحتية متقدمة وأنظمة متطورة تواكب النمو المتسارع الذي تشهده دولة الإمارات.

وبصفتها مزوداً وطنياً للحلول الرقمية، تنسجم أعمال سلاش داتا مع برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية واستراتيجية نحن الإمارات 2031، من خلال دعم الجهود الرامية إلى تبسيط الإجراءات، ورفع كفاءة الخدمات، وتسريع التحول الرقمي في مختلف القطاعات.

وتعليقاً على هذا التكريم، قال ثامر الفلاج، الرئيس التنفيذي لشركة سلاش داتا:

"نعتز بهذا التكريم من مركز النقل المتكامل، ونفخر بالشراكة القوية التي بنيناها معهم. ويجسد هذا التكريم التزامنا المشترك بتوظيف التكنولوجيا للارتقاء بجودة الخدمات، ودعم منظومات أكثر كفاءة وترابطاً وجاهزية للمستقبل. ونتطلع إلى مواصلة هذا التعاون والإسهام في مسيرة التحول الرقمي المستمرة في إمارة أبوظبي."

ومع مواصلة أبوظبي تنفيذ رؤيتها نحو منظومة نقل متكاملة ومستدامة، تظل الشراكات بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص عنصراً أساسياً في تطوير الخدمات وتعزيز كفاءة تشغيل الأنظمة على نطاق واسع. ومن خلال منصاتها وشراكاتها المستمرة، تواصل سلاش داتا دعم التحول الرقمي عبر تحسين الكفاءة، وتعزيز جودة الخدمات، وتمكين منظومات أكثر تكاملاً في مختلف القطاعات.

وبالإضافة إلى مركز النقل المتكامل، أقامت سلاش داتا شراكات ناجحة مع كل من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ودائرة البلديات والنقل، ومؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، وتم، وشرطة أبوظبي.

نبذة عن سلاش داتا

سلاش داتا هي شركة وطنية رائدة في دولة الإمارات، متخصصة في تطوير منصات رقمية على مستوى الدولة تربط بين القطاعين الحكومي والخاص. ومن خلال قدراتها المتقدمة في التكامل الرقمي وبنيتها التحتية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، تدعم سلاش داتا الجهات الحكومية والقطاعات المنظمة في تعزيز التشغيل البيني، وترسيخ الحوكمة، وتسريع التحول الرقمي.

كما تتخصص سلاش داتا في تمكين المنظومات الرقمية بين القطاعين العام والخاص في القطاعات المنظمة، وتمتلك خبرات مثبتة في مجالات التنقل والتأمين والخدمات المالية. وتدعم منصاتها عمليات محورية تشمل نقل ملكية المركبات، والتمويل، وعمليات التأمين.

-انتهى-

