مسقط، يشارك صحار الدولي راعياً استراتيجياً للجناح العُماني الذي يشارك في النسخة الثانية والثلاثين من معرض المأكولات البحرية العالمي 2026، الذي يقام في مدينة برشلونة الإسبانية، الأمر الذي يؤكد على التزام البنك بدعم نمو الاقتصاد البحري في سلطنة عُمان وتعزيز فرصه الواعدة على المستوى العالمي.

وقد تم توقيع مذكرة التفاهم مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه على هامش المعرض، حيث وقّع الاتفاقية سعادةُ المهندس يعقوب بن خلفان البوسعيدي، وكيل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه للثروه السمكية /رئيس الوفد العُماني للجناح العماني، وعبدالواحد بن محمد المرشدي، الرئيس التنفيذي لصحار الدولي، الأمر الذي يعكس التزاماً مشتركاً بتطوير قطاع الثروة السمكية وتعزيز مكانة السلطنة في الأسواق العالمية للمأكولات البحرية.

وحول ذلك، علق عبدالواحد بن محمد المرشدي، الرئيس التنفيذي لصحار الدولي، قائلاً: "تعكس مشاركتنا كراعٍ استراتيجي لجناح المأكولات البحرية العُمانية التزام صحار الدولي بدعم القطاعات التي تمتلك مقومات قوية للنمو المستدام، وجذب الاستثمارات، وتعزيز الصادرات. ويمثل الاقتصاد البحري فرصة استراتيجية لسلطنة عُمان، حيث نواصل التركيز على تمكين الشركات العاملة ضمن هذه المنظومة من خلال ربط رأس المال بالخبرات والفرص، بما يسهم في تحقيق قيمة طويلة الأمد ويدعم مستهدفات رؤية عُمان 2040."

وتأتي مشاركة سلطنة عُمان في المعرض بإشراف وتنفيذ وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وذلك بالتعاون مع المؤسسة العامة للمناطق الصناعية (مدائن) والهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة (OPAZ)، حيث يضم الجناح العماني ثمانية شركات عُمانية متخصصة في مختلف النشاطات السمكية، سواء في مجال الصيد والصناعات ذات القيمه المضافة ، وتغليف المنتجات السمكية، في انعكاس لجهود السلطنة المستمرة في ربط مواردها البحرية الغنية بالأسواق العالمية.

ويُقام المعرض في مركز فيرا برشلونة غران فيا (Fira Barcelona Gran Via)، ويُعد أكبر فعالية تجارية عالمية في قطاع المأكولات البحرية، حيث يجمع مشاركين من أكثر من 80 دولة، ويضم 62 جناحاً وطنياً وإقليمياً على مساحة تتجاوز 53,000 متر مربع. ويشكل المعرض منصة حيوية لاستكشاف فرص جديدة، وبناء شراكات دولية، واستعراض أحدث الابتكارات في مجالات الثروة السمكية والاستزراع السمكي والتقنيات البحرية المستدامة.

ومن خلال دوره كراعٍ استراتيجي، يدعم صحار الدولي الشركات العاملة في الاقتصاد البحري عبر ربطها بالفرص التمويلية والخبرات المتخصصة، بما يسهم في تحقيق نمو مستدام قائم على التصدير. كما تعكس هذه المشاركة تركيز البنك على تمكين القطاعات ذات الإمكانات العالية، وتيسير تدفقات الاستثمار، وتعزيز المنظومة الداعمة لتحقيق قيمة طويلة الأمد.

وتؤكد مشاركة سلطنة عُمان التزامها بتوسيع أسواق التصدير، واستقطاب الاستثمارات النوعية، ومواكبة أفضل الممارسات العالمية، بما يعزز تنافسية قطاع الثروة السمكية ويدعم مسيرة التنويع الاقتصادي وتحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040.

كما يتضمن المعرض منصات متخصصة لرواد الأعمال والمبتكرين في مجال الاستزراع السمكي، حيث يتم استعراض أحدث الحلول في التقنيات البحرية وإدارة الموارد والأعلاف المستدامة، بما يدعم تطوير اقتصاد بحري يتمتع بالمرونة والجاهزية لمتطلبات المستقبل.

نبذة عن صُحار الدولي:

يُعد صحار الدولي أحد أسرع البنوك نموًا في سلطنة عُمان، مسترشدًا برؤية طموحة ليصبح مؤسسة خدمية عمانية الطابع، عالمية الريادة، تمكّن الزبائن والمجتمع والناس من الازدهار والنمو. وانطلاقًا من هذا التوجه، يركّز البنك على دعم الأفراد لتحقيق النجاح من خلال تقديم خدمات مصرفية تلبي احتياجاتهم في عالم دائم التغيّر، كما يقدّم حلولًا مبتكرة في مجالات الخدمات المصرفية التجارية والاستثمارية، وإدارة الثروات، بالإضافة إلى الخدمات المصرفية الإسلامية وغيرها. ويواصل البنك تعزيز تواجده عبر انتهاجه لاستراتيجية طموحة تتمركز حول الابتكار الرقمي والتوسّع الإقليمي الاستراتيجي، والذي يتضمن تواجده في المملكة العربية السعودية؛ ملتزمًا بتوفير قيمة مستدامة عبر شراكات فاعلة، إلى جانب تقديم تجربة مصرفية استثنائية لزبائنه.

