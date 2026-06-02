الرياض، المملكة العربية السعودية: تشهد قمة مستقبل الضيافة في المملكة العربية السعودية 2026 عودة فعالية "منصة الشركات الناشئة" Startup Den لتوفر لرواد الأعمال في قطاع الضيافة فرصة لتعزيز حضورهم أمام المستثمرين وقادة القطاع، والاستفادة من فرص الإرشاد المهني والتمويل، إلى جانب توسيع شبكة علاقاتهم واستكشاف آفاق جديدة للنمو والتوسع.

وتُعد "منصة الشركات الناشئة" واحدة من أكثر الفعاليات ترقباً ضمن قمة مستقبل الضيافة، إذ تتيح لرواد الأعمال فرصة استعراض أفكارهم ومشاريعهم ومنتجاتهم وخدماتهم أمام نخبة من قادة قطاعي الضيافة والسياحة في العالم، إلى جانب بناء شبكة علاقات مهنية وعرض مشاريعهم أمام لجنة تحكيم تضم مجموعة من أبرز الخبراء والمتخصصين في القطاع.

وتضم قائمة المتأهلين النهائيين لفعالية منصة الشركات الناشئة في قمة مستقبل الضيافة في المملكة العربية السعودية هذا العام كلاً من: عبدالرحمن جود، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "امتثال"؛ وراكان الرشيد، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "أربيان هيفن"؛ ونورة السدون، مؤسسة "هاي هوم"؛ وميكاييلا جونستون، مؤسسة "ريل ستاي"؛ وسابرين شناوي، الرئيسة التنفيذية لشركة "مونسابو"؛ وفايز علي، المدير في "تشيف بايسا ميرشانت بايمنتس"، حيث سيقدم المشاركون عروضهم مباشرةً أمام الحضور ولجنة التحكيم. وسيحصل الفائز في الفعالية على بطاقة حضور مجانية للمشاركة في القمة العالمية لمستقبل الضيافة، التي تستضيفها دبي في سبتمبر المقبل، إلى جانب اجتماعات مختارة مع نخبة من شركات الاستثمار ورأس المال.

وقال علي شاهد، الرئيس التنفيذي لشركة "ذا بينش" المنظمة لقمة مستقبل الضيافة: "يشكل الابتكار والإبداع والاستدامة ركائز أساسية في رؤية قمة مستقبل الضيافة في المملكة العربية السعودية، فيما تواصل ريادة الأعمال أداء دور محوري في دعم نمو وتطور قطاعي الضيافة والسياحة في المملكة. وتشهد "منصة الشركات الناشئة" توسعاً متواصلاً عاماً بعد عام، مع ما تستقطبه من أفكار وحلول ومنتجات وخدمات مبتكرة يقدمها رواد أعمال يمتلكون القدرة على إحداث أثر ملموس في القطاع وإعادة رسم ملامحه. ويواصل فريق المنصة ولجنة التحكيم استعداداتهما لاستقبال دفعة جديدة من العروض المتميزة هذا العام، ونتطلع للإعلان عن الفائز خلال فعاليات قمة مستقبل الضيافة في المملكة العربية السعودية في وقت لاحق من هذا الشهر".

وتشمل معايير التأهل للمشاركة في "منصة الشركات الناشئة" الشركات التي تقدم منتجات أو خدمات ضمن مجالات تقنيات الفنادق، وتقنيات المطاعم والأطعمة والمشروبات، وخدمات توصيل الطعام والخدمات اللوجستية للميل الأخير، والمطابخ السحابية والعلامات التجارية الافتراضية، والسفر والجولات السياحية، وتحليل البيانات، والاستدامة ومعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، إضافة إلى التقنيات المالية المخصصة لقطاع الضيافة. ويشترط أن تنشط الشركات المتقدمة في مجالات تقنيات الضيافة أو الأطعمة والمشروبات، وأن تكون قائمة في منطقة الشرق الأوسط أو تستهدف التوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأن يتراوح عدد موظفيها بين 2 و50 موظفاً، مع إيرادات سنوية لا تتجاوز 3 ملايين دولار أمريكي، وحجم تمويل لا يتجاوز مليوني دولار أمريكي. ويمكن الاطلاع على الشروط والأحكام الكاملة عبر الرابط الإلكتروني المخصص لذلك.

وتضم لجنة التحكيم لهذا العام كلاً من: ريما اليحيى، نائب الرئيس في "ميراك كابيتال"؛ وياسر فيصل الشريف، الرئيس التنفيذي لشركة "تور آكت"؛ وسعد شبير، المدير الأول في "تكامل فنتشرز".

وكانت نسخة العام الماضي من "منصة الشركات الناشئة" في قمة مستقبل الضيافة في المملكة العربية السعودية قد شهدت فوز عاصف الدينة، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "إنتيلو إيه آي"، عن أول خدمة كونسيرج مدعومة بالذكاء الاصطناعي في المملكة المتحدة، تجمع بين الذكاء الاصطناعي التفاعلي والوكلاء الذكيين للتواصل مع الضيوف وتعزيز كفاءة العمليات الفندقية. ويعتبر عاصف من الأسماء البارزة في مجال تقنيات الفنادق، مع خبرة تمتد لأكثر من عقد في تطوير حلول الابتكار لقطاع الضيافة. ومنذ فوزه في الرياض العام الماضي، شاركت "إنتيلو إيه آي" في كلٍ من القمة العالمية لمستقبل الضيافة وقمة مستقبل الضيافة إفريقيا، حيث نجحت في توقيع أول عميل رئيسي لها عبر شراكة مع "سيتي بلو هوتيلز".

وقال عاصف الدينة: "شكل العام الماضي محطة مهمة للغاية بالنسبة لشركة "إنتيلو إيه آي"، إذ فتح لنا الفوز في "منصة الشركات الناشئة" آفاقاً واسعة وفرصاً متعددة للتواصل مع مشغلي الفنادق والملاك والمستثمرين، ليس في منطقة الشرق الأوسط فحسب، بل في أسواق عالمية أخرى أيضاً. ونثمّن الدور الذي لعبته شركة "ذا بينش" وقمة مستقبل الضيافة في دعم مسيرتنا، ونتمنى لجميع المشاركين في نسخة هذا العام من "منصة الشركات الناشئة" كل التوفيق خلال القمة وفي مراحل نموهم المقبلة".

