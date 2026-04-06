مسقط : تتويجًا لمكانته كأحد أكثر المؤسسات المالية موثوقيةً في سلطنة عُمان، حصد صحار الدولي على جائزة "أفضل علامة تجارية في سلطنة عُمان" ضمن جوائز "أقوى العلامات التجارية في سلطنة عُمان". ويجسد هذا التكريم نجاح البنك في بناء هوية تجارية رائدة ومواكبة للمستقبل، تقوم على أسس الابتكار والثقة، وتحرص على تقديم تجارب استثنائية للزبائن. كما تم تكريم الدكتور مازن بن محمود الرئيسي، رئيس مجموعة التسويق في البنك بجائزة "أفضل رئيس تسويق للعام"، بما يرسّخ ريادة البنك في قيادة استراتيجيات العلامة التجارية المؤثرة.

ويعبّر هذا التكريم عن النهج الاستراتيجي الذي يتبعه البنك في تقديم ما يتجاوز الخدمات المصرفية التقليدية، مؤكداً على أهمية خلق قيمة مستدامة في كافة عملياته، سواء في استباق تطلعات زبائنه أو توظيف الابتكار الرقمي في ترقية خدماته ومنتجاته. وقد أسهم هذا التوجه في ترسيخ مكانته الريادية في القطاع المصرفي المحلي، من خلال تقديم حلول مصرفية مبتكرة وتعزيز علاقاته مع زبائنه وكافة الأطراف ذات الصلة، بما يؤكد مكانته كشريك مفضل للأفراد والشركات والمؤسسات في سلطنة عُمان.

وتعليقًا على هذا الإنجاز، قال عبدالواحد بن محمد المرشدي، الرئيس التنفيذي لصحار الدولي: "يمثل فوزنا بجائزة أفضل علامة تجارية في سلطنة عُمان انعكاسًا مباشرًا للثقة التي يضعها زبائننا وشركاؤنا في مسيرتنا، ودليلًا على نجاح نهجنا في بناء هوية مؤسسية ترتكز على القيمة المستدامة والابتكار الهادف. إن قوة هويتنا التجارية تنبع من وضوح رؤيتنا، والتزامنا بتقديم تجارب مصرفية متطورة تواكب تطلعات الزبائن وتسهم في تمكينهم من تحقيق طموحاتهم بثقة. وانطلاقًا من دورنا كشريك فاعل في تحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040، نواصل توظيف قدراتنا المؤسسية ومنصاتنا الرقمية وشراكاتنا الاستراتيجية لدعم التنويع الاقتصادي وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. وسنواصل العمل على ترسيخ هويتنا التجارية كرمز للثقة والتقدم، بما يعكس التزامنا بالمساهمة في بناء اقتصاد أكثر ديناميكية واستدامة، وتحقيق أثر إيجابي ملموس لزبائننا والمجتمع والسلطنة على حد سواء."

يُعد الدكتور مازن بن محمود الرئيسي أحد القيادات المتميزة في مجال التسويق واستراتيجية الهوية التجارية، حيث لعب دورًا محوريًا في قيادة تحول هوية صحار الدولي. وتحت قيادته في مجال بناء العلامة التجارية، نجح البنك في إعادة صياغة مكانته في السوق من خلال إطلاق حملات ومبادرات مؤثرة تلامس مختلف شرائح الجمهور، مع تعزيز التزامه بالابتكار وتركيزه على الزبائن ودعمه لمسيرة النمو المستدام.

وخلال مسيرة نمو البنك، استثمر صحار الدولي مقومات علامته التجارية لتعزيز حضوره، عبر توافق نهجه مع مسيرة النهضة المتجددة لاسيما في دعم وتمكين الاقتصاد الوطني. وعبر إطلاق شراكات ومبادرات قيّمة، نجح البنك في تعزيز ريادته المالية، إلى جانب موثوقيته وأثره الاجتماعي الممتد إلى مختلف شرائح المجتمع. بدورها تُجسّد جوائز "أقوى العلامات التجارية في سلطنة عُمان" معيارًا للاعتراف بالتميّز في مختلف القطاعات، حيث تكرّم المؤسسات التي تحقق حضورًا لافتًا في بناء هويتها التجارية، وتُحدث أثرًا ملموسًا في السوق، وتحافظ على مستوى عالٍ من التفاعل مع الزبائن. ويعكس فوز صحار الدولي بهذا التكريم مكانته في سوق تنافسي، مستندًا إلى علامة متفرّدة ورؤية استراتيجية مستقبلية.

ومع استمرار صحار الدولي في مسار نموه، يوجّه البنك جهوده نحو ترسيخ ريادة هويته التجارية عبر تبنّي الابتكار، وفهم متطلبات الزبائن واستباقها، وتقديم تجارب مؤثرة. وانطلاقًا من دور يتجاوز نطاق العمل المصرفي، يواصل صحار الدولي إسهامه في دعم التقدم الاقتصادي والاجتماعي في سلطنة عُمان، من خلال مبادرات تُعنى بتنمية المجتمع، وتعزيز الممارسات المستدامة، ومساندة القطاعات الناشئة. ويمضي البنك قدمًا في رفع معايير التميّز في القطاع المالي، مع تمكين الأفراد والشركات من تحقيق النمو والازدهار في بيئة اقتصادية متسارعة النمو والتغيّر.

نبذة عن صُحار الدولي:

يُعد صحار الدولي أحد أسرع البنوك نموًا في سلطنة عُمان، مسترشدًا برؤية طموحة ليصبح مؤسسة خدمية عمانية الطابع، عالمية الريادة، تمكّن الزبائن والمجتمع والناس من الازدهار والنمو. وانطلاقًا من هذا التوجه، يركّز البنك على دعم الأفراد لتحقيق النجاح من خلال تقديم خدمات مصرفية تلبي احتياجاتهم في عالم دائم التغيّر، كما يقدّم حلولًا مبتكرة في مجالات الخدمات المصرفية التجارية والاستثمارية، وإدارة الثروات، بالإضافة إلى الخدمات المصرفية الإسلامية وغيرها. ويواصل البنك تعزيز تواجده عبر انتهاجه لاستراتيجية طموحة تتمركز حول الابتكار الرقمي والتوسّع الإقليمي الاستراتيجي، والذي يتضمن تواجده في المملكة العربية السعودية؛ ملتزمًا بتوفير قيمة مستدامة عبر شراكات فاعلة، إلى جانب تقديم تجربة مصرفية استثنائية لزبائنه.

للمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة: www.SIB.om

-انتهى-

#بياناتشركات