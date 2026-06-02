الفعاليات التراثية والأنشطة الترفيهية تضفي أجواءً احتفالية جسدت فرحة العيد

اختتمت مساء أمس في مركز إكسبو الشارقة فعاليات النسخة السادسة من "معرض عيد الأضحى 2026"، الذي نظمه المركز على مدار 11 يوماً متواصلاً من الزخم التجاري والمجتمعي، وشهد مشاركة واسعة تجاوزت 100 علامة تجارية ضمت نخبة من كبار تجار التجزئة إلى جانب مشاريع ريادية ناشئة قدمت منتجات مبتكرة تناسب مختلف الأذواق والميزانيات.

واستقطب المعرض آلاف الزوار من العائلات والمتسوقين الباحثين عن أفضل العروض استعداداً لاستقبال عيد الأضحى المبارك، ليسجل موسم تسوق استثنائي شهد مبيعات قياسية وعوائد مجزية، وسط تخفيضات حصرية وصلت إلى 75% على أشهر العلامات العالمية والإقليمية والمحلية.

بيئة تسوق متكاملة وتشكيلة منتجات

بالتزامن مع "عام الأسرة"، وفر المعرض تجربة تسوق شاملة جمعت بين الأسعار التنافسية غير المسبوقة وتنوع المنتجات التي لبت احتياجات جميع أفراد العائلة، وغطت أجنحة المعرض تشكيلة واسعة من المنتجات والسلع الأساسية والاستهلاكية ضمت الملابس الجاهزة والأزياء الرجالية والنسائية بأحدث التصميمات الموسمية والعباءات والملابس التراثية وأزياء الأطفال، إلى جانب العطور والبخور والعود ومستحضرات التجميل والعناية بالبشرة من علامات عالمية مرموقة.

وأتاح المعرض للمتسوقين فرصة اقتناء أرقى تصاميم الحلي والمجوهرات والإكسسوارات والاختيار من بين تشكيلات متنوعة من الأحذية والحقائب، بالإضافة إلى أقسام مخصصة للمستلزمات المنزلية والمفروشات والمنسوجات والأجهزة الكهربائية، فضلاً عن الهدايا والحلويات والمأكولات المخصصة لضيافة العيد، مما جعله وجهة شاملة وفرت للأسرة كل ما تحتاجه تحت سقف واحد وبأسعار تنافسية تناسب الجميع.

نجاح يؤكد الريادة

وأكد سعادة سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، أن النجاح الذي حققه معرض عيد الأضحى والإقبال الجماهيري الواسع الذي شهده على مدار أيامه يؤكدان على المكانة الرائدة التي يحتلها إكسبو الشارقة كنموذج للفعاليات التجارية الموسمية التي تخدم الزوار والعارضين على حد سواء، وتشكل رافداً حقيقياً للاقتصاد المحلي ومحركاً لنمو قطاع التجزئة في الإمارة.

وأضاف سعادة سيف محمد المدفع أن المعرض جزء من الفعاليات التجارية التي ترسخ مكانة إكسبو الشارقة كوجهة مثالية للتسوق والترفيه العائلي من خلال تجربة متكاملة تحتفي بالموروث الثقافي وتعزز الهوية الوطنية، وأن ما تحقق من نتائج لافتة ومبيعات قياسية وإقبال جماهيري كثيف يعكس استدامة المركز في تطوير فعالياته الموسمية بما يواكب تطلعات القطاع التجاري والمستهلكين.

تنشيط تجارة قطاع التجزئة

وشهد المعرض توسعة في المساحات المخصصة للعارضين وتنويعاً أوسع في فئات المنتجات، وأسهم في تنشيط الحركة التجارية المحلية وتنمية مبيعات قطاع التجزئة في الإمارة عبر منصة عرض مباشرة ربطت الشركات بالمستهلكين، مرسّخاً حضوره كأبرز الوجهات التسويقية الموسمية في الشارقة، من خلال فعالياته المبتكرة التي جمعت بين متعة التسوق والأنشطة الترفيهية والموروث الثقافي في تجربة غنية واحدة استهدفت إسعاد جميع أفراد الأسرة وتلبية تطلعاتهم.

وإلى جانب التخفيضات الكبرى والعروض الحصرية، وفر المعرض باقة متنوعة من الفعاليات الترفيهية والتراثية الموجهة لجميع الفئات العمرية، والتي استهدفت إبراز الموروث الإماراتي، وإتاحة الفرصة كاملة للعائلات للتسوق وتلبية احتياجاتهم، وفي الوقت ذاته إسعاد أطفالهم من خلال الأنشطة التفاعلية والألعاب التعليمية المتنوعة التي وفرها ركن خاص بالأطفال، الذي جمع في برامجه وأنشطته بين المتعة والفائدة العلمية.

كما تضمن المعرض مساحات تفاعلية للأطفال وأركاناً مخصصة للمأكولات الشعبية والعالمية، ونظم سحوبات يومية على جوائز وهدايا فورية قيمة أسعدت الزوار، مما جسد حرص إكسبو الشارقة على إضفاء بعد احتفالي وأجواء عائلية مبهجة تواصلت حتى أيام عيد الأضحى المبارك، وعززت من أواصر الترابط المجتمعي وترسيخ قيم الهوية الوطنية والتقاليد الأصيلة المرتبطة بمثل هذه المناسبات.

وأبدى عدد من العارضين وممثلي العلامات والشركات التجارية المشاركة في المعرض إعجابهم بالجوانب التنظيمية التي رافقت المعرض وجهود مركز إكسبو الشارقة في إنجاحه، وأعربوا عن سعادتهم بالمشاركة مجدداً في الحدث للترويج لمنتجاتهم والمساهمة في الأجواء الاحتفالية للعيد في إمارة الشارقة.