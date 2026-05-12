نظمها مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع اتحاد الإمارات للألعاب المائية وأكاديمية آيبكس لاكتشاف وتطوير المواهب

دبي، اختُتمت بنجاح كبير منافسات "بطولة دبي المفتوحة لأكاديميات السباحة 2026"، التي نظمها مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع اتحاد الإمارات للألعاب المائية، والشركاء التشغيليون أكاديمية آيبكس الرياضية، وفريق سبيدو للسباحة، وأكاديمية هاميلتون المائية، بمشاركة أكثر من 700 سباح وسباحة يمثلون 35 نادياً وأكاديمية من مختلف أنحاء الدولة، وشهدت مستويات فنية رفيعة وإشادة واسعة.

وجاءت البطولة، التي أقيمت على مدار يومي 9 و10 مايو الجاري في مجمع حمدان الرياضي، في إطار خطة مجلس دبي الرياضي الاستراتيجية 2030 لاكتشاف وتطوير المواهب الصاعدة في الرياضات المائية، ودعم الرياضات المائية وخلق بيئة تنافسية احترافية تسهم في إعداد جيل جديد من أبطال المستقبل القادرين على تمثيل الدولة في المحافل الدولية.

نتائج المنافسات

شهدت السباقات ندية كبيرة في مختلف الفئات العمرية، حيث تألقت السباحة سلمى الديب (نادي تاينسايد) بتحقيق المركز الأول في سباق 200 متر فراشة لفئة 12 سنة بزمن 2:53.60 دقيقة، وفازت لورانز راتويستي (أكاديمية فرانسيس الرياضية) بذات السباق لفئة 13 سنة بزمن 2:48.58 دقيقة. كما أحرزت أميرة أبو يابس (هاملتون أكواتكس) المركز الأول لفئة 14 سنة بزمن 2:50.20 دقيقة، وجيا بيسمارجي (نادي تاينسايد) لفئة 15 سنة فما فوق بزمن 2:30.38 دقيقة.

وفي فئة البنين لسباق 200 متر فراشة، تصدر مايكل حداتي (نادي تاينسايد) فئة 12 سنة بزمن 2:51.85 دقيقة، وحقق ألب كابار يوكسل زمناً قدره 2:28.49 دقيقة لفئة 13 سنة، فيما نال عبدالرحمن حسين (هاملتون أكواتكس) المركز الأول لفئة 14 سنة بزمن 2:28.53 دقيقة، وتوِّج مارك ميلبورن (نادي برو أكتف) بالمركز الأول لفئة 15 سنة فما فوق بزمن 2:12.42 دقيقة.

أرقام قياسية ومواهب صاعدة

سجلت سباقات السرعة تألقاً لافتاً، حيث حققت أناستازيا زينشينكو (نادي ناي كاي) زمناً مميزاً في سباق 50 متر حرة بلغ 25.76 ثانية، و1:02.10 دقيقة في سباق 100 متر ظهر. وفي فئة البنين، حقق يوسف عياد (نادي فت ريبابلك) زمن 23.94 ثانية في سباق 50 متر حرة، وسجل آرون سيبرادو (ويستفورد سبورت) 58.86 ثانية في سباق 100 متر ظهر.

وفي سباقات 200 متر حرة، فاز عمر خضر (نادي ناي كاي) بالمركز الأول بزمن 1:55.84 دقيقة، وتصدرت تالين زايد (تاينسايد) فئة السيدات بزمن 2:11.61 دقيقة، وفي الفردي المتنوع 100 متر بزمن 1:08.21 دقيقة، و100 متر فراشة بزمن 1:06.74 دقيقة.

كما تميز السباح تيمور ساليخوف (هاملتون أكواتكس) بتحقيق عدة مراكز أولى أبرزها في سباق 200 متر حرة بزمن 2:03.68 دقيقة، و200 متر فردي متنوع بزمن 2:21.36 دقيقة، و100 متر فردي متنوع بزمن 1:06.88 دقيقة.

منصة للتطوير

قال أحمد سالم المهري مدير إدارة المواهب الرياضية في مجلس دبي الرياضي: "أصبحت البطولة منصة حقيقية لاكتشاف المواهب وانتقاء السباحين المميزين الذين يمتلكون إمكانيات واعدة يمكن تطويرها ضمن برامج مستقبلية طويلة المدى، بالتعاون مع الأندية والأكاديميات والمدربين، حيث شهدت متابعة فنية دقيقة لمستويات السباحين، وتم رصد عدد كبير من المواهب التي أظهرت تطورًا واضحًا وإمكانات تؤهلها للوصول إلى مستويات تنافسية متقدمة خلال السنوات المقبلة".

وأضاف المهري: "تميزت البطولة كونها نموذجًا للتعاون بين القطاعين العام والخاص، حيث أقيمت بالشراكة بين مجلس دبي الرياضي، واتحاد الإمارات للألعاب المائية، وأكاديمية أبيكس الرياضية الشريك التنظيمي للبطولة، وبالتعاون مع فريق سبيدو للسباحة، وأكاديمية هاملتون للألعاب المائية، ضمن رؤية تطويرية تهدف إلى دعم السباحة الإماراتية، واكتشاف المواهب الواعدة، وخلق بيئة تنافسية احترافية تسهم في إعداد جيل جديد من الأبطال.

محطة أساسية

أكدت اللجنة المنظمة أن النجاح الكبير للنسخة الحالية يعكس حجم التطور الذي تشهده رياضة السباحة في الدولة، والدور المحوري الذي يلعبه مجمع حمدان الرياضي كمرفق عالمي يسهم في إنجاح كبرى الفعاليات. وأشار مدربون وخبراء فنيون إلى أن البطولة باتت محطة أساسية في أجندة السباحة المحلية، كونها توفر الاحتكاك اللازم لتطوير قدرات السباحين الفنية والذهنية تحت إشراف فني دقيق لرصد المواهب وتوجيهها نحو المسار الاحترافي.