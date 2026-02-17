المنامة، مملكة البحرين: اختتمت الجمعية البحرينية لأخصائيي الاستثمار" CFA Society Bahrain"، فعاليات مسابقة "تحدي البحوث 2026" خلال احتفالية أُقيمت مؤخراً في فندق الخليج، وسط حضور واسع من المختصين في القطاع المالي والمصرفي، وأعضاء الجمعية، وممثلي الجامعات المشاركة، وذلك في إطار التزامها السنوي بتعزيز ثقافة البحث والتحليل الاستثماري بين طلبة الجامعات.

وشهدت نسخة هذا العام مشاركة فرق من خمس جامعات بحرينية ودولية مرموقة هي: الجامعة الأمريكية في البحرين، ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية، وبوليتكنك البحرين، وجامعة البحرين، وجامعة ستراثكلايد، حيث قدمت الفرق أبحاثاً تحليلية متكاملة حول شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب. (ألبا)، متناولةً أداءها المالي، ومؤشرات التقييم، والعوامل الاستراتيجية المؤثرة في أعمالها، إضافة إلى الجوانب المرتبطة بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

واُستهل الحفل بفقرة التسجيل والتواصل المهني، تلتها الكلمات الافتتاحية، قبل أن تتوالى العروض النهائية للفرق الجامعية الخمسة، حيث خضع كل عرض لجلسة نقاش وتقييم مباشر من قبل لجنة التحكيم. وبعد استكمال العروض، خُصصت فترة قصيرة لاجتماع لجنة التحكيم واعتماد النتائج النهائية.

واُختتمت الفعالية بإعلان الفريق الفائز، حيث تُوج فريق بوليتكنك البحرين بلقب البطل المحلي لعام 2026، ليمثل مملكة البحرين في المرحلة الإقليمية الفرعية من المسابقة، فيما حصل فريق الجامعة الأمريكية في البحرين على المركز الثاني بعد أداء متميز عكس مستوى عالياً من الجاهزية والتحليل العميق.

وبهذه المناسبة، صرح السيد يوسف مسيب، رئيس الجمعية البحرينية لأخصائيي الاستثمار، قائلاً" يعكس استمرار تنظيم "تحدي البحوث" سنوياً رؤية الجمعية في بناء قاعدة واسعة من الكفاءات الوطنية القادرة على مواكبة تطورات القطاع المالي والاستثماري، حيث تمثل هذه المسابقة تجربة تطبيقية متكاملة تتيح للطلبة الانتقال من الإطار النظري إلى ممارسة التحليل المهني وفق المعايير العالمية المعتمدة".

وأضاف: "أن مستوى الأبحاث والعروض هذا العام أظهر نضجاً لافتاً في منهجية التقييم، وعمقاً في قراءة البيانات المالية، وفهماً متقدماً للعوامل المؤثرة في قرارات الاستثمار، بما يؤكد نجاح البرنامج في صقل مهارات المشاركين وتعزيز قدرتهم على التفكير النقدي وصياغة التوصيات المبنية على أسس علمية رصينة".

وفي ختام الحفل، أعربت الجمعية البحرينية لأخصائيي الاستثمار"CFA Society Bahrain"، عن تقديرها للجامعات المشاركة، وأعضاء لجنة التحكيم، والرعاة والداعمين، مؤكدة أن مثل هذه المبادرات تعد رافداً مهماً لتطوير الكوادر الوطنية، وترسيخ مكانة مملكة البحرين كمركز إقليمي للخبرات المالية والاستثمارية.

وتُعد مسابقة "تحدي البحوث" مبادرة عالمية ينظمها معهد المحللين الماليين المعتمدين " CFA Institute " وتتنافس فيها حوالي 1000 جامعة حول العالم، فيما تتولى الجمعية البحرينية لأخصائيي الاستثمار تنظيم المرحلة المحلية منها منذ عام 2011، ضمن جهودها الرامية إلى الارتقاء بالممارسات المهنية في مجال التحليل المالي، وتعزيز جاهزية الطلبة الجامعيين للانخراط مستقبلاً في سوق العمل بثقة وكفاءة.

