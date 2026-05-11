الجناح أبرز الدور المحوري لدولة الإمارات في تعزيز الشراكات الدولية في قطاعي الدفاع والطيران.

أبوظبي، اختتم الجناح الوطني لدولة الإمارات، أمس (السبت)، مشاركته الناجحة في بالمعرض الدولي للدفاع والطيران SAHA 2026، الذي أُقيم على مدار خمسة أيام في مدينة إسطنبول بالجمهورية التركية.



وجاءت مشاركة الجناح الوطني لدولة الإمارات بدعم من وزارة الدفاع ومجلس التوازن للتمكين الدفاعي "توازن"، وبتنظيم مجموعة "أدنيك" إحدى شركات "مُدن"، حيث عكست هذه المشاركة التزام دولة الإمارات بتعزيز التعاون الدولي وبناء الشراكات الاستراتيجية في قطاعي الدفاع والطيران.

وشهد الجناح الوطني إقبالاً واسعاً من الوفود الرسمية وممثلي الشركات العالمية المتخصصة، ليشكّل منصة رائدة استقطبت كبار المسؤولين الحكوميين والقادة العسكريين وخبراء تقنيات الدفاع وممثلي أبرز الشركات الدولية العاملة في القطاع.

وخلال أيام المعرض الخمسة، استقبل الجناح أكثر من 5,750 زائراً، من بينهم أكثر من 750 زائراً في اليوم الختامي وحده، ما يعكس مكانة دولة الإمارات كإحدى الدول الرائدة عالمياً في مجالات الصناعات الدفاعية وتقنيات الطيران والفضاء المتقدمة.

كما استضاف الجناح 418 اجتماعاً استراتيجياً في أجنحة العارضين والمساحات المخصصة للاجتماعات، من بينها 68 لقاءاً في اليوم الختامي للمعرض، ما عزز دوره كمنصة فاعلة لدعم التواصل الاستراتيجي وتعزيز التعاون الدولي.

وأتاح الجناح منصة استراتيجية لعدد من الشركات الإماراتية الرائدة، من بينها مجموعة "إيدج"، وجينيريشن 5، ومجموعة إيه إيه إل، لاستعراض أحدث الحلول الأمنية والأنظمة الدفاعية الذكية أمام جمهور عالمي، بما يسلّط الضوء على القدرات الإماراتية المتقدمة في مجالات الدفاع والأمن والطيران والفضاء.

كما أسهم الجناح الوطني في توقيع ثلاث مذكرات تفاهم، مما يعزز مكانته كمنصة محفزة لإبرام الشراكات الاستراتيجية في هذه القطاعات الحيوية.

من جانبها، عقدت شركة كابيتال للفعاليات، الذراع المتخصصة في إدارة الفعاليات التابعة لمجموعة أدنيك، سلسلة من اللقاءات مع وفود دولية وشركات عالمية رائدة، قدمت خلالها عروضاً تعريفية للنسخ المقبلة من أبرز فعاليات المجموعة، بما في ذلك معرضي الدفاع الدولي (آيدكس) والدفاع البحري (نافدكس) المقرر تنظيمهما في عام 2027، إلى جانب معرض الأنظمة غير المأهولة (يومكس) ومعرض المحاكاة والتدريب (سيمتكس) المقرر إقامتهما في عام 2028.

وأكد الحضور المؤثر لجناح دولة الإمارات في المعرض الدولي للدفاع والطيران 2026 مكانته كمنصة عالمية لاستعراض القدرات الوطنية المتقدمة في قطاعي الدفاع والطيران والفضاء، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية بين الشركات الوطنية الرائدة ونظرائها الدوليين، بما يسهم في دفع عجلة الابتكار وترسيخ الحوار الاستراتيجي والتعاون الدولي في هذه القطاعات الحيوية.

نبذة عن "مدن القابضة":

انضمت مجموعة أدنيك إلى محفظة مدن القابضة في العام 2024، بعد عملية استحواذ استراتيجية، مما عزز من تنوع واستدامة أعمال الشركة. وتتخذ مدن القابضة من أبوظبي مقرًا لها، وهي شركة مساهمة خاصة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وتُعد من أبرز الجهات الاستثمارية في الدولة، إذ تمتلك كلٌ من مجموعة القابضة والشركة العالمية القابضة الحصة الأكبر فيها. ومن خلال محفظة أعمال متنوعة تغطي القطاعات الحيوية في دولة الإمارات، تواصل مدن القابضة الاستثمار في مشاريع استراتيجية ومؤثرة، وتُسهم في تشكيل مستقبل الحياة الذكية>وتهدف الشركة إلى تحقيق قيمة طويلة الامد ، عبر ترسيخ مفاهيم الاستدامة، وتعزيز جودة الحياة، وبناء منظومة متكاملة للحياة الذكية.

نبذة عن مجموعة "أدنيك":

تُعّد مجموعة أدنيك، إحدى شركات مدن، المعروفة بعملياتها التجارية المتنوعة، وكقوة رائدة في قطاعي سياحة الأعمال والسياحة الترفيهية على مستوى العالم. وتتميز المجموعة بقدرتها على إدارة وتطوير الأصول الاستراتيجية الدولية، وتساهم بشكل فعّال في تعزيز النمو المستدام لاقتصاد إمارة أبوظبي.

وتتضمن قطاعات الأعمال لمجموعة أدنيك مجالات متعددة تشمل: مراكز المعارض والمؤتمرات، وتنظيم الفعاليات، والطعام والضيافة، والخدمات، والسياحة، والإعلام. وتدير المجموعة، مركز أدنيك أبوظبي الذي يُعد أكبر مركز للفعاليات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى جانب مركز أدنيك العين، ومركز التصميم للأعمال في لندن، ومركز إكسل لندن في المملكة المتحدة.

وتُعّد "كابيتال للفعاليات"، ذراع تنظيم الفعاليات التابع لمجموعة أدنيك، وتختص بتنظيم أهم وأبرز الفعاليات العالمية الكبرى، في قطاعات استراتيجية تشمل الدفاع والأمن، والصناعات والرياضات البحرية، والإعلام، والأغذية والمشروبات، والتكنولوجيا المتقدمة. وعن طريق محفظتها المتنامية والمتنوعة، تلعب كابيتال للفعاليات دوراً حاسماً في دعم جهود إمارة أبوظبي لتحقيق أهدافها التنموية لتصبح مركزاً عالمياً لسياحة الأعمال والسياحة الترفيهية.

ويشمل قطاع الخدمات في مجموعة "أدنيك" شركتها التابعة "كابيتال 360 لتجارب الفعاليات" التي تقدم تجارب فعاليات متميزة لعملائها وشركائها الاستراتيجيين. كما أطلقت المجموعة في العام 2023 شركة "كابيتال بروتوكول"، التي تقدم خدمات المراسم والتشريفات الخاصة بكبار الشخصيات، ويتم تشغيلها بواسطة قطاع الخدمات.

فيما يتألف قطاع الطعام والضيافة في مجموعة "أدنيك" من شركة "كابيتال للضيافة" وشركة "رويال لخدمات التموين"، التي تقدم خدماتها لعدة قطاعات بما في ذلك الطيران، والرعاية الصحية، والدفاع. والطاقة وقطاع الأعمال والصناعة ومراكز الفعاليات.

وتقدم "سياحة 365" ذراع المجموعة لإدارة الخدمات السياحية المتخصصة خدماتها لعملائها، كما تتولى إدارة شركة "كابيتال للعطلات"، وهي شركة سياحية عالمية متنامية وذات انتشار عالمي في الإمارات، والسعودية، والمملكة المتحدة، وألمانيا.

وتضم مجموعة "أدنيك" في محفظتها "توفور54"، التي تعد إحدى محركات صناعة الإعلام والأفلام في أبوظبي، مما يعزز دورها في دعم الاقتصاد الإبداعي للإمارة.

كما حازت مجموعة "أدنيك" على اعتراف دولي لالتزامها بالتميز، والابتكار، والاستدامة، إذ حصدت العديد من الجوائز التي تعزز مكانتها كجهة رائدة في قطاع سياحة الأعمال والسياحة الترفيهية.

لاستفسارات وسائل الإعلام، يرجى التواصل عبر البريد الإليكتروني: ADNEC@Apcoworldwide.com

-انتهى-

#بياناتشركات