يشارك معهد البحرين للؤلؤ والأحجار الكريمة "دانات" في فعاليات معرض الجواهر العربية 2025 في نسخته الثالثة والثلاثين، المقرر إقامته خلال الفترة من 25 إلى 29 نوفمبر القادم في مركز البحرين العالمي للمعارض، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.

ويتيح "دانات" من خلال مشاركته في المعرض خدمة إصدار شهادات الفحص المعتمدة الفورية لزوار المعرض، وذلك عند شرائهم المجوهرات، أو اللؤلؤ أو الألماس أو الأحجار الكريمة من محلات المجوهرات المشاركة في المعرض، مما يمكّنهم من استلام شهاداتهم الإلكترونية مباشرةً عبر بوابة دانات، بما يسهّل لهم الحصول على ضمان موثوق وفوري لجودة مقتنياتهم.

وتعد شهادات الفحص المعتمدة التي يصدرها "دانات" مرجعاً رسمياً لتحديد خصائص المقتنيات بدقة علمية عالية، إذ توثّق تفاصيل القطع الثمينة من حيث نوعها ووزنها ودرجة نقائها وأصلها، مما يمنح العملاء والمستثمرين ثقة أكبر في عمليات الشراء خلال المعرض، كما يقدم "دانات" خدمة فحص الألماس بواسطة أحدث الأجهزة والتقنيات من خلال مختبره الذي أصبح الأول من نوعه على مستوى العالم.

وبهذه المناسبة، أكدت الرئيس التنفيذي لمعهد "دانات" السيدة نورة جمشير أن المشاركة في معرض الجواهر العربية 2025 تأتي امتداداً لجهوده المتواصلة في تعزيز وعي الزوار بضرورة فحص مقتنياتهم قبل شرائها، بما يرسّخ ثقة المستهلكين في سوق المجوهرات البحريني والإقليمي من خلال تقديم خدمات فحص متقدمة معترف بها عالمياً، وإصدار شهادات فورية توفر تجربة شراء آمنة وسلسة لجميع الزوار.

وأضافت: "نحرص على التواجد في المعرض عاماً بعد عام تأكيداً لدورنا الريادي في فحص وتوثيق اللؤلؤ والأحجار الكريمة والمجوهرات، وتعزيز مستويات الثقة والشفافية في قطاع تجارة المجوهرات بالمملكة، ونحن نعتز بكوننا شريكاً أساسياً في ضمان جودة المعروضات في أهم حدث متخصص في المجوهرات والساعات على مستوى الشرق الأوسط والذي يستقطب سنوياً آلاف الزوار من داخل البحرين وخارجها إلى جانب أبرز العلامات التجارية العالمية في عالم المجوهرات، بما يسهم في تعزيز مكانة البحرين كمركز رئيسي لتجارة المجوهرات في العالم".

نبذة عن دانات:

تأسس معهد البحرين للؤلؤ والأحجار الكريمة (دانات) في عام 2017، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، حيث تم تأسيسه كشركة بحرينية مملوكة بالكامل لشركة ممتلكات البحرين القابضة "ممتلكات"، وصندوق الثروة السيادية للمملكة.

تتمثل رؤية (دانات) في تعزيز مكانته كأفضل المعاهد والمختبرات في العالم لخدمات فحص اللؤلؤ والأحجار الكريمة والتأكد من طبيعة تكوينهم، بالإضافة للبحث العلمي، ويعمل المختبر وفقاً لأفضل المعايير العالمية في المجال، حتى أنه أصبح نموذجاً ومرجعاً للمعنيين بهذه الصناعة حول العالم.

ويعمل المختبر على ضمان وحماية وتعزيز ثقة التاجر والمستهلك باللؤلؤ والأحجار الكريمة والمجوهرات، ويقدم خدمات عدة منها فحص اللؤلؤ والأحجار الكريمة وإصدار الشهادات ذات المعايير العالمية ومن بينها شهادة فحص الأحجار الكريمة، وشهادة فحص الألماس، وشهادة البطاقة، وتقارير مرموقة ومعتمدة، فضلاً عن تقديمه دورات تدريبية وتوعوية.

وقد عزّز المعهد من سمعة المملكة ومكانتها كإحدى أهم دول العالم في مجال استخراج وتجارة اللؤلؤ الممتد على مدى أكثر من أربعة آلاف عام وحتى الآن، كما يلعب دورا حيويا في ضمان وحماية وتعزيز الثقة العامة في اللآلئ والأحجار الكريمة والمجوهرات من خلال الحفاظ على أعلى معايير الصناعة والمعرفة العلمية والأخلاقيات المهنية.

