الإمارات العربية المتحدة: تستعد 28 شركة فرنسية لتسجيل حضور غير مسبوق في معرض فيف الشرق الأوسط وإفريقيا الذي يُقام في الفترة من 25 إلى 27 نوفمبر 2025بمركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، حيث سيضم الجناح الفرنسي هذا العام أكبر عدد من الشركات المشاركة مقارنة بباقي الأجنحة الوطنية الأخرى. وسيجمع هذا الجناح تحت مظلته نخبة من الشركات الفرنسية العاملة في مجالات الأعلاف الحيوانية، صحة الحيوان، علم الوراثة، معدات تربية المواشي، وإنتاج اللحوم. ومن خلال مجموعة واسعة من الحلول المبتكرة والمستدامة، سيسلط الجناح الضوء على قدرة فرنسا على تلبية احتياجات الأسواق الخليجية التي لا تزال تعتمد بشكل كبير على واردات الغذاء، مؤكدة دورها كشريك موثوق في دعم الأمن الغذائي وتطوير قطاع الثروة الحيوانية والزراعة المستدامة في المنطقة.

وفد فرنسي قوي ومتنوع

سيجمع الجناح الفرنسي مجموعة واسعة من الشركات التي تغطي كامل سلسلة القيمة في قطاع الثروة الحيوانية، بدءًا من الأعلاف وصحة الحيوان وصولاً إلى مجالات الوراثة والمعدات والذبح وإنتاج اللحوم بمختلف أنواعها (الدواجن، والأبقار، والاستزراع المائي). ويجسّد هذا العرض الموحد القوي الخبرة الشاملة التي تتمتع بها فرنسا وقدرتها على تقديم حلول مبتكرة وعالية الجودة، مصمّمة خصيصًا لتلبية احتياجات المنتجين المحليين وأسواق الشرق الأوسط.

الابتكارات الفرنسية التي سيتم عرضها

ستقدم الشركات الفرنسية خلال هذه الدورة الجديدة من المعرض مجموعة من الابتكارات المميزة، من أبرزها:

Agri Réseaux International : إطلاق منصة إلكترونية ARIonline توفر معلومات تحليلية حول أسواق الدواجن والثروة الحيوانية في أكثر من 50 دولة .

: إطلاق منصة إلكترونية توفر معلومات تحليلية حول أسواق الدواجن والثروة الحيوانية في أكثر من دولة Difagri : طرح منتج DIFATOX ، وهو تركيبة من الخمائر والنباتات مصممة لمكافحة السموم الفطرية وآثارها طويلة الأمد .

: طرح منتج ، وهو تركيبة من الخمائر والنباتات مصممة لمكافحة السموم الفطرية وآثارها طويلة الأمد Laboratoires ACI : تقديم المنتج الجديد AGRICHOC TOTAL

: تقديم المنتج الجديد SIPENA : طرح ابتكار كربونات البوتاسيوم المحمية للحد من انخفاض إنتاج الحليب لدى الأبقار خلال فترات الإجهاد الحراري .

: طرح ابتكار كربونات البوتاسيوم المحمية للحد من انخفاض إنتاج الحليب لدى الأبقار خلال فترات الإجهاد الحراري STI Biotechnologies : إطلاق منتج METALAC Postbiotic الذي يعزز صحة وأداء الحيوانات .

: إطلاق منتج الذي يعزز صحة وأداء الحيوانات Technivet Equine : عرض منتجات نباتية علاجية (Phytogenic) تعتمد على مبدأ الرنين الحيوي، وتمزج بين الزيوت العطرية والمستخلصات النباتية المدعّمة بتيارات كهربائية دقيقة، مناسبة لمختلف أنواع الحيوانات .

حلول فرنسية تلبي احتياجات السوق الإقليمية

في عام 2023، شهدت واردات دول الخليج من المنتجات الزراعية والغذائية الفرنسية نموًا بنسبة 10,6٪. ونظرا للظروف المناخية القاسية التي تواجهها، تعتمد دول الخليج بشكل كبير على الاستيراد لضمان امنها الغذائي.

في هذا السياق، تستثمر دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل متزايد في القطاع الزراعي، ولا سيما في مجال الثروة الحيوانية، بدعم من الصناديق السيادية، التي تهدف لتعزيز استدامة إنتاج الغذاء محلياً.

ويجسد الجناح الفرنسي قدرة الشركات الفرنسية على تقديم حلول عملية ومبتكرة ومتكيفة مع احتياجات الأسواق المحلية، مما يعزز الشراكة الاقتصادية بين فرنسا ودول الخليج في مجالات الأمن الغذائي والزراعة المستدامة.

سيكون الجناح الفرنسي متواجدا في القاعة رقم 7، المنصة 07. C105 - مركز أدنيك – أبوظبي.

للاطلاع على دليل الشركات المشاركة : French Pavilion VIVMEA 2025 Catalog

نبذة عن بيزنس فرانس

بيزنس فرانس هي وكالة استشارات عامة تعنى بدعم تنمية الاقتصاد الفرنسي دولياً، وهي مسؤولة عن تعزيز نمو الصادرات من قبل الشركات الفرنسية، فضلاً عن تشجيع وتسهيل الاستثمار الدولي في فرنسا.

تروج وكالة بيزنس فرانس لشركات فرنسا وصورتها التجارية وجاذبيتها على الصعيد الوطني كموقع استثماري، كما تدير برنامج التدريب الدولي VIE.

لدى بيزنس فرانس أكثر من 1400 موظف، في كل من فرنسا و55 دولة في جميع أنحاء العالم.

في عام 2023، أسهم دعم وكالة بيزنس فرانس من توليد 3,3 مليار يورو من عائدات التصدير الإضافية للشركات الفرنسية الصغيرة والمتوسطة الحجم، وهو ما يمثل أكثر من 27111 وظيفة تم إنشاؤها أو التخطيط لها. كما دعمت بيزنس فرانس 58% من قرارات الاستثمار الأجنبي البالغ عددها 1815 قرارًا خلال العام 2023، وهو ما يمثل 67% من 59,254 وظيفة تم إنشاؤها أو الحفاظ عليها على مستوى البلاد.

