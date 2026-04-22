في تأكيد جديد على مكانتها الريادية في قطاع السيارات، تحصد شركة المجدوعي للسيارات، الوكيل المعتمد لعلامة شانجان في المملكة العربية السعودية، تكريم خلال مؤتمر الوكلاء العالمي لشانجان اوتوموبيل 2025، والمقام في الصين، حيث تحصد على ثلاث جوائز عالمية مرموقة للسنة تعكس تميزها المستمر على مستوى الأداء والتشغيل.

ويأتي هذا التكريم بحضور الأستاذ/ ياسر شاهين، المدير التنفيذي لعلامة شانجان في المملكة، ممثلًا عن الشركة في هذا الحدث العالمي، في تأكيد واضح على المكانة التي تحظى بها المجدوعي عالميا، وامتدادًا لنهجها في ترسيخ شراكة استراتيجية راسخة مع شانجان، بما يعزز من حضورها العالمي ويدفع نحو تحقيق مزيد من الإنجازات النوعية.

وتشمل الجوائز التي حصلت عليها شركة المجدوعي:

جائزة الباندا الذهبية (Golden Panda Award): أعلى وسام يُمنح لأفضل وكيل على مستوى العالم، وقد حصلت عليه للسنة السادسة على التوالي

أعلى وسام يُمنح لأفضل وكيل على مستوى العالم، وقد حصلت عليه للسنة السادسة على التوالي جائزة المساهمة في المنتجات الرئيسية (Key Product Contribution Award): تقديرًا لدور المجدوعي البارز في دعم وتعزيز حضور طرازات شانجان الرئيسية في السوق .

تقديرًا لدور المجدوعي البارز في دعم وتعزيز حضور طرازات شانجان الرئيسية في السوق جائزة التميز في تشغيل قطع الغيار (Parts Operation Excellence Award): نظير الكفاءة العالية في إدارة عمليات قطع الغيار وتقديم خدمات ما بعد البيع بأعلى المعايير .

ويعكس هذا الإنجاز الجديد التزام شركة المجدوعي للسيارات بتقديم أفضل مستويات الأداء في مختلف القطاعات، بدءًا من المبيعات والتسويق، وصولًا إلى خدمات ما بعد البيع وتجربة العملاء، بما يتماشى مع تطلعات السوق السعودي ويواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030.

من جانبها، أكدت شركة المجدوعي أن هذا التكريم يمثل دافعًا لمواصلة مسيرة النجاح، وتعزيز الابتكار في تقديم حلول متكاملة تلبي احتياجات العملاء، مع الاستمرار في بناء شراكة قوية ومستدامة مع شانجان العالمية لتحقيق المزيد من الإنجازات في المستقبل.

