الرياض، المملكة العربية السعودية: تستعد الرياض لاستضافة النسخة الجديدة من فعاليات "قمة مستقبل الضيافة"، التي تعد الفعالية الاستثمارية الأبرز لقطاع الضيافة في المملكة، والتي ستُقام في فندق ماندارين أورينتال الفيصلية بالرياض خلال الفترة من 14 إلى 16 أبريل 2025. تأتي هذه القمة بعد نجاح لافت للنسخة السابقة في عام 2024، التي حققت نتائج استثنائية تمثلت في توفير فرص أعمال تجاوزت قيمتها 1.1 مليار دولار أمريكي، وجمعت أكثر من 1400 من نخبة القادة والخبراء وصناع القرار في القطاع.

وتحت شعار " تحويل الرؤية إلى فرص واعدة"، ستجمع القمة قادة القطاع وصناع القرار لمناقشة التطورات المحورية، بدءًا من أداء الفنادق وتطويرها، وصولًا إلى توقعات الاستثمار واستكشاف أبرز الاتجاهات التي ترسم ملامح السوق وتدفع عجلة النمو. وتهدف النقاشات إلى بلورة نتائج قابلة للتطبيق تُسهم في تسريع وتيرة تطور القطاع، الذي يشهد حاليًا معدلات نمو غير مسبوقة تعزز من مكانة المملكة كمحور عالمي للضيافة والاستثمار.

وفقًا للبيانات الصادرة عن شركة نايت فرانك، يُتوقع أن تصل مساهمة قطاع السياحة في المملكة العربية السعودية في الناتج المحلي الإجمالي إلى 12.3%، ما يعادل 498 مليار ريال سعودي بحلول عام 2024، مع ارتفاع متوقع إلى 15.9%، ما يعادل 836 مليار ريال سعودي بحلول عام 2034. كما يتوقع أن تسهم صناعة السفر والسياحة في توفير نحو 2.67 مليون وظيفة بحلول نهاية العام الجاري، على أن ترتفع هذه الأرقام لتصل إلى 3.63 مليون وظيفة بحلول عام 2034.

وفيما يخص الاستثمارات في المشاريع العقارية والبنية التحتية، تُقدر القيمة الإجمالية للمشاريع التي تم الإعلان عنها في المملكة بما يصل إلى 1.3 تريليون دولار أمريكي. وتشهد المملكة حاليًا تخطيط وتطوير 1.048 مليون وحدة سكنية، بالإضافة إلى 362 ألف غرفة فندقية قيد التنفيذ.

واجتمعت اللجنة الاستشارية الخاصة بقمة مستقبل الضيافة في الرياض أمس لوضع الخطوط العريضة وصياغة برنامج شامل للحدث في نسخته المقبلة، بما يعكس توجهات قطاع الضيافة والاستثمار في المملكة والمنطقة. وتضم اللجنة نخبة من قادة قطاع الضيافة والاستثمار، من بينهم سلطان بدر العتيبي، الرئيس التنفيذي لشركة طيبة للاستثمارات؛ عرفان سعيد، مساعد المدير العام للشؤون المالية المؤسسية في بنك الراجحي؛ محمد وجيه شربتلي، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة النهلة؛ فيليب جونز، نائب الرئيس الأول للعمليات في الشرق الأوسط وأفريقيا للعلامات التجارية الفاخرة والمتوسطة والاقتصادية لدى أكور؛ محمد العذل، العضو المنتدب لشركة أمسا للضيافة؛ مي المزيني، المؤسس والرئيس التنفيذي للمعهد العربي لتمكين المرأة "نصف"؛ جلين ماندزيوك، الرئيس التنفيذي للتحالف العالمي للضيافة المستدامة؛ سلمان نواز، مدير الاستثمار العقاري في ليشا بنك؛ الدكتورة عبير العامري، خبيرة الجودة والتقييم لدى وزارة السياحة؛ أشرف قاسم، الرئيس التنفيذي لقطاع الضيافة لدى العثيم؛ وتاتيانا لبكي، مديرة الابتكار والتكنولوجيا في قطاع الفنادق في نيوم.

وبهذه المناسبة، قال جوناثان وورسلي، رئيس مجلس إدارة شركة "ذا بينش" العالمية المنظمة لفعاليات القمة: "كان اجتماع المجلس الاستشاري الذي عقد بالأمس في الرياض ناجحًا للغاية، وكان من حسن حظنا أن نستضيف بعضًا من ألمع العقول في الصناعة للمساعدة في صياغة وتحديد برنامج مؤتمر العام المقبل".

وأضاف "يسرنا أيضاً الإعلان عن إطلاق منتدى الاستثمار في التعليم، الذي يقام بالتزامن مع فعاليات قمة مستقبل الضيافة في المملكة العربية السعودية، وهو حدث جديد تمامًا والأول من نوعه سينظر في التحديات والفرص الرئيسية عندما يتعلق الأمر بقيمة الاستثمار في التعليم الموجه لتطوير الكفاءات والمهارات في قطاع الضيافة بما يضمن إعداد جيل جديد من القادة المؤهلين لمواكبة تطلعات الصناعة ومواجهة التحديات المستقبلية. من بين أمور أخرى، سنستكشف تطوير مسارات مهنية في الضيافة الفاخرة ودمج التصميم في تعليم الضيافة".

وقد شهدت قمة مستقبل الضيافة، التي انطلقت بالشراكة مع الأمانة العامة لمجموعة العشرين في المملكة العربية السعودية عام 2020، نموًا لافتًا، حيث تضاعف عدد الحضور ثلاث مرات منذ عام 2022، مما يعكس الاهتمام المتزايد بأجندة القمة وتأثيرها المتنامي في قطاع الضيافة.

وقال خالد سعود أبو حيمد، الرئيس التنفيذي لشركة الخزامى للاستثمار: "يشرفنا أن نستضيف مجددًا واحدة من أبرز الفعاليات المرتقبة في قطاع الضيافة على مستوى المنطقة هنا في الرياض. نحن فخورون بمواصلة شراكتنا مع شركة "ذا بينش" هذا العام بصفتنا الرعاة المضيفين لقمة مستقبل الضيافة في المملكة العربية السعودية، ونتطلع إلى استقبال مجتمع الاستثمار في قطاع الضيافة مرة أخرى في فندق ماندارين أورينتال الفيصلية بالرياض، المكان الذي أصبح رمزًا لاستضافة مثل هذه الفعاليات المتميزة".

نبذة عن شركة "ذا بينش" للفعاليات

أرست شركة "ذا بينش" إرثًا مميزًا في تعزيز فرص النمو والتطوير في قطاعي الضيافة والسفر، حيث صممت منتديات ومؤتمرات مبتكرة تهدف إلى تمكين هذه الصناعات من تحقيق التواصل المثمر، وتعزيز الابتكار، ودفع عجلة الازدهار. على مدار أكثر من عقدين من الزمن، قامت الشركة بتأسيس منصات لا تقتصر على المعاملات التقليدية بل تُلهم التعاون وتحفّز التغيير المؤثر.

تجمع فعاليات "ذا بينش" نخبة من قادة الحكومات ووزارات السياحة وجمعيات السفر العالمية والعلامات التجارية الرائدة في مجال الضيافة، إلى جانب المستثمرين وأصحاب الفنادق وشركات الطيران ومطوري الوجهات، وغيرهم من الفاعلين الرئيسيين في القطاع. وتشمل أبرز الأحداث التي نظمتها الشركة القمة العالمية لمستقبل الضيافة (المعروفة سابقًا بالمنتدى العربي للاستثمار الفندقي) وقمة مستقبل الضيافة في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى منتدى الاستثمار في الضيافة في أفريقيا ومنتدى AviaDev. كل من هذه الفعاليات يمثل نقطة التقاء تُشعل الأفكار، وتُعمّق العلاقات، وتُطلق الاستثمارات، مما يجعل "ذا بينش" شريكًا استراتيجيًا في قيادة التحولات النوعية في هذا القطاع.

تتميز الفعاليات التي تنظمها شركة "ذا بينش" بقدرتها على تعزيز الحوارات التفاعلية والرؤى المستقبلية، وتوحيد جهود رواد الصناعة للتصدي للتحديات واستثمار الفرص، والمساهمة في رسم ملامح مستقبل القطاع. تم تصميم كل فعالية لتكون أكثر من مجرد منصة للتواصل، حيث تركز على تحويل الأفكار إلى خطوات عملية ملموسة تسهم في بناء مستقبل أكثر إشراقًا واستدامة.

قمة مستقبل الضيافة في المملكة العربية السعودية

التاريخ: 14 – 16 أبريل 2025

المكان: فندق ماندارين أورينتال الفيصلية، الرياض

الرعاة: فندق ماندارين أورينتال الفيصلية الرياض، وشركة الخزامى للاستثمار كرعاة مضيفين، وطيبة للاستثمارات كشريك مؤسس، وبنك الراجحي، نيوم، مجموعة البحر الأحمر، شركة آيكون السعودية، الشركة السعودية للضيافة (صندوق الاستثمارات العامة)، شركة أمسا للضيافة، صندوق التنمية السياحية، وشركة ذا أسكوت كشركاء استراتيجيين. كما تشمل قائمة الرعاة الرئيسيين أكور، روتانا، كلوب ميد، ومجموعة فنادق راديسون، إلى جانب أليف للضيافة، أيه آر سي-آي دي سي، أرك بيبول سوليوشنز، شركة أتكينز ريليس، كومباس بروجيكت كونسلتنج، دومس مانجد هاوسينغ، جولدن تيوليب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا / مجموعة فنادق اللوفر، آي إتش سي إل، نايت فرانك، فنادق ميليا، فنادق ماينور، كو هوتيلز، روف وفنادق ومنتجعات ويندهام. وتشمل قائمة العارضين فنادق شذا، تايم هوتيلز، فالور هوسبيتاليتي، ووايت ووتر.

نبذة عن فندق ماندارين أورينتال الفيصلية الرياض

يقع فندق ماندارين أورينتال الفيصلية، الرياض في قلب حي العليا الراقي، ليُبرز جوهر الضيافة العربية الفاخرة في العاصمة. يضم الفندق 325 غرفة وجناحًا بتصميمات أنيقة تجمع بين الفخامة والراحة، مع تقديم خدمة الخادم الشخصي على مدار الساعة لتلبية احتياجات الضيوف بأعلى معايير التميز. ويوفر الفندق مجموعة متنوعة من خيارات تناول الطعام الراقية، بالإضافة إلى سبا مخصص للسيدات فقط حائز على جوائز، ومركز لياقة بدنية مجهز بأحدث التقنيات. تمتد مرافق الاجتماعات متعددة الاستخدامات على مساحة 6300 متر مربع، مما يجعلها مثالية لاستضافة الفعاليات بمختلف أحجامها. يتميز الفندق بموقعه المجاور لبرج الفيصلية ومركز مود مول ومعالم الجذب الرئيسية الأخرى في الرياض، مما يجعله وجهة عالمية تنبض بسحر سعودي أصيل.

نبذة عن شركة الخزامى للاستثمار

تُعد شركة الخزامى للاستثمار (AK) من أبرز الشركات الرائدة في تطوير وإدارة العقارات التجارية الفاخرة في المملكة العربية السعودية. تأسست الشركة في عام 1995 وتتبع نموذج أعمال مبتكر وشامل يشمل ملكية واستثمار وإدارة العقارات عبر قطاعات متنوعة مثل الضيافة، والتجزئة، والتجارة، والأغذية والمشروبات، والسكن.

حظيت الشركة بتقدير عالمي واسع على مدى أكثر من 25 عامًا، حيث حصلت على العديد من الجوائز الدولية المرموقة. وفي عام 2019، تم تصنيفها الشركة الرائدة في مجال الضيافة الفاخرة في المملكة من قبل جوائز السفر العالمية. تدير شركة الخزامى حاليًا خمسة فنادق متميزة، منها فندق الفيصلية وأجنحة الفيصلية في الرياض، بالإضافة إلى فندق ومارينا باي لا صن وفندق فيوز وريزيدنسز في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، والبستان ريزيدنسز بالرياض. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: alkhozama.com.

-انتهى-

#بياناتحكومية