تشارك هيئة دبي للطيران المدني بصفتها إحدى الجهات المنظمة لمعرض دبي للطيران 2025 في نسخته التاسعة عشرة. ويُعد المعرض الذي يُقام في دبي وورلد سنترال من أبرز الفعاليات العالمية في قطاع الطيران، حيث يستعرض أحدث التقنيات والحلول المبتكرة في مجال الطيران، ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون وتبادل المعرفة بين الجهات المعنية على المستويين المحلي والعالمي.

وبهذه المناسبة، صرّح سعادة محمد عبدالله لنجاوي، المدير العام لهيئة دبي للطيران المدني، "إن معرض دبي للطيران يُمثل منصة استراتيجية رائدة تجمع نخبة من صنّاع القرار والخبراء والجهات الفاعلة في قطاع الطيران العالمي." وأضاف: "يسهم المعرض في تعزيز التعاون وتكامل الأدوار بين الجهات الحكومية المعنية ومؤسسات القطاع الخاص من خلال تبادل الخبرات والمعرفة، بما يدعم تنافسية قطاع الطيران ويتماشى مع رؤية دبي في ترسيخ مكانتها كمركز عالمي رائد في هذا المجال الحيوي".

وأوضح سعادته أن مشاركة الهيئة تأتي انطلاقاً من مسؤولياتها التنظيمية والرقابية في قطاع الطيران المدني، وحرصها على دعم الجهود الوطنية لتعزيز كفاءة عمليات الطيران واستدامتها في إمارة دبي. كما تتماشى هذه الخطوة مع توجيهات القيادة الرشيدة لتطوير السياسات والممارسات اللازمة لمواكبة النمو المتسارع في قطاع الطيران، باعتباره من الركائز الأساسية لاقتصاد الإمارة.

وفي إطار مشاركتها، تعقد الهيئة مجموعة من الاجتماعات مع ممثلي الجهات المحلية والإقليمية والدولية، بهدف بحث سبُل التعاون واستعراض المبادرات والمشاريع، التي من شأنها تعزيز تنافسية القطاع ورفع كفاءته التشغيلية.

تجدر الإشارة إلى أن معرض دبي للطيران 2025 يشكّل منصة دولية رفيعة تجمع نخبة القادة وصنّاع القرار والخبراء في قطاع الطيران، لبحث التوجهات المستقبلية واستعراض أحدث الابتكارات التي تدعم تطور القطاع وتعزز استدامته.

