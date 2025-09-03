عقدت شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب. (البا)، أكبر مصهر للألمنيوم ذي موقع واحد في العالم، الاجتماع الفصلي الثالث لمجلس إدارة الشركة يوم الثلاثاء الموافق 2 سبتمبر 2025.

واستهل رئيس مجلس الإدارة خالد الرميحي الاجتماع بالتأكيد على أن حالة عدم اليقين التي تسود السوق تمثل اختبارًا حقيقيًا لمدى مرونة الشركة، مشددًا على جاهزية البا لمواجهة التحديات بثقة واقتدار.

وأضاف الرميحي قائلًا: "في خضم التقلبات المستمرة التي يشهدها السوق، ينصب تركيزنا وبشكل واضح على جوانب رئيسية، وهي: الحفاظ على الأداء الثابت، دفع جهود التميز التشغيلي، والالتزام بخفض التكاليف، وذلك في ظل سعينا لتحقيق أداء قوي مع نهاية العام 2025".

وخلال الاجتماع، ناقش مجلس الإدارة محضر الاجتماع السابق الذي عقد بتاريخ 5 أغسطس 2025 وصادق عليه، كما اطلع المجلس على تقرير شامل لآخر المستجدات من اللجنة التنفيذية والمعنية كذلك بالجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة، ولجنة التدقيق التابعة لمجلس الإدارة، ولجنة الترشيح والمكافآت وحوكمة الشركات، حيث استعرض المجلس أهم المواضيع الاستراتيجية، والأداء التشغيلي للشركة، والأداء المالي، وأداء المبيعات منذ بداية العام وحتى تاريخه، إلى جانب المستجدات المتعلقة بدراسة الجدوى قيد التنفيذ للخط البديل الجديد (الفئة 3)، وغيرها من الجوانب.

وتم خلال الاجتماع أيضًا تقديم الإفصاح الكامل عن أعضاء مجلس الإدارة وآخر المستجدات بشأن استقلالية كل عضو فيه.

جدير بالذكر أنه بالإضافة إلى رئيس مجلس الإدارة، السيد خالد الرميحي، يضم المجلس خمسة أعضاء معيّنين من قبل شركة ممتلكات البحرين القابضة ش.م.ب. (مقفلة)، وهم كل من الشيخ عيسى بن خالد آل خليفة، السيد تيم موري، السيدة روزلين رينيل، السيد عمر سيد، والسيد بروس كوكس، وعضوَيْن معينين من قبل شركة التعدين العربية السعودية (معادن)، وهما كل من السيد أحمد آل الشيخ والسيد خالد الرويس، إلى جانب عضو مجلس الإدارة الخبير، السيدة رشا سبكار، وعضو مجلس الإدارة المنتخب، السيدة هالة عبدالحميد مفيز.

-انتهى-

