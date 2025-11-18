جاكرتا، إندونيسيا: جسّدت رابطة الإمارات للفرانشايز حضور دولة الإمارات العربية المتحدة في اجتماعات مجلس الامتياز التجاري العالمي، التي عُقدت مؤخراً ضمن فعاليات أسبوع الامتياز التجاري في إندونيسيا 2025، في العاصمة جاكرتا، مؤكدةً تنامي مكانة دولة الإمارات على خارطة الفرانشايز العالمية، ودور الرابطة في دعم توسّع العلامات التجارية الوطنية في الأسواق الدولية.

ونُظّمت فعاليات أسبوع الامتياز التجاري في إندونيسيا 2025 من قبل جمعية الامتيازات الإندونيسية بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والقطاعية الرئيسة، وشهدت مشاركة جمعيات الامتياز والمستثمرين الدوليين وصنّاع القرار من مختلف أنحاء آسيا والعالم. ووفّرت الفعالية منصة رائدة لتبادل الخبرات حول أحدث توجهات قطاع الفرانشايز والتحول الرقمي واستراتيجيات تعزيز توسع العلامات التجارية عالمياً.

ومثّل دولة الإمارات في الاجتماعات وفد من رابطة الإمارات للفرانشايز ضمّ سعادة نور التميمي رئيسة مجلس إدارة الرابطة، وسعادة ماهر العليلي نائب رئيس المجلس، حيث شارك الوفد في اجتماعات مجلس الامتياز التجاري العالمي واتحاد الامتياز التجاري في آسيا والمحيط الهادئ، إلى جانب حضوره الحفل الرسمي والمشاركة في الجلسات المتخصصة في قطاع الفرانشايز على هامشه.

وأكدت سعادة نور التميمي أن مشاركة دولة الإمارات في هذه الفعاليات تعكس التزامها الراسخ بالمساهمة في رسم ملامح مستقبل قطاع الامتياز التجاري العالمي، وبناء جسور التعاون بين الأسواق الإقليمية والدولية، مشيرة إلى أن رابطة الإمارات للفرانشايز تساهم بدورٍ محوري في ترسيخ مكانة الدولة كمركز إقليمي لتطوير قطاع الفرانشايز من خلال دعم الابتكار، وتعزيز التعاون، وتبني أفضل الممارسات العالمية التي تسهم في رفع تنافسية بيئة الأعمال.

وأضافت سعادتها أن تمثيل الدولة في اجتماعات مجلس الامتياز التجاري العالمي وفّر منصة لعرض قصص النجاح الإماراتية، واستعراض تجربة الدولة في جذب الامتيازات التجارية الدولية، وتمكين العلامات التجارية الإماراتية من التوسع بثقة في أسواق جديدة.

وأوضحت سعادتها قائلة: "تواصل دولة الإمارات تعزيز مكانتها كوجهة عالمية للأعمال، مستندةً إلى تشريعات مرنة وبنية تحتية متقدمة وبيئة ريادية محفّزة، ونتطلع إلى استضافة مجتمع الفرانشايز العالمي في أبوظبي قريباً."

وأسفرت مشاركة الرابطة عن عدة نتائج إيجابية، من أبرزها انضمام الرابطة إلى أعضاء اتحاد الامتياز التجاري في آسيا والمحيط الهادئ في توقيع إعلان جاكرتا، الذي يمثل التزاماً بتعزيز التعاون الإقليمي

كما أسهمت مشاركة الوفد الإماراتي في فتح آفاق جديدة للتعاون مع نظرائه من آسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية، تمهيداً لإطلاق مبادرات مشتركة خلال عام 2026.

يُذكر أن رابطة الإمارات للفرانشايز تعمل تحت مظلة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وتُعنى بتعزيز نمو واستدامة قطاع الامتياز التجاري في دولة الإمارات من خلال بناء القدرات، والدفاع عن السياسات الداعمة للقطاع، وتعزيز التعاون الدولي، وتعزيز مكانة الدولة في مجلس الامتياز التجاري العالمي إلى جانب توسيع الفرص أمام رواد الأعمال المحليين وترسيخ مكانة الإمارات كوجهة عالمية لتطوير واستثمار الامتياز التجاري.

-انتهى-

