القاهرة: تنطلق اليوم فعاليات النسخة الثانية عشرة من معرض "فارماكونكس"، الحدث الأبرز في مجال تصنيع الدواء، وتستمر من 1 إلى 3 سبتمبر 2025 بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة.

وجاءت الدورة الحالية تحت رعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لتشهد إقبالاً واسعًا في يومه الأول تجاوز 5000 متخصص من مختلف أنحاء العالم. ويعكس هذا النجاح الدور المحوري للمعرض في دعم توجهات الدولة نحو توطين صناعة الدواء وتعزيز سلاسل الإمداد.

يُعد "فارماكونكس" بمثابة منصة استراتيجية تجمع مختلف عناصر صناعة الدواء تحت سقف واحد، بدءاً من المواد الخام والمستحضرات الدوائية الحيوية، مرورًا بالمكملات الغذائية، والآلات، ومعدات المعامل، ووصولًا إلى أنظمة التغليف، والمختبرات، والتصنيع التعاقدي. هذا العام، برزت أهمية المعرض بشكل خاص في ضوء المشاركة الواسعة لكبار المسؤولين التنفيذيين وقادة القطاع، مثل الدكتور جمال الليثي، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والأستاذة زينب مارسيل، رئيسة قطاع الرعاية الصحية والصناعات الدوائية في الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات (AMDIE)، والدكتور عبدالله المسند، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـ"مجموعة بانا" الطبية، والدكتور مايكل جمال، المدير الإقليمي لمكتب الغرفة التجارية العربية البرازيلية بالقاهرة، إلى جانب سعادة السفراء لدى مصر: السيد/ سوريش كي ريدي سفير الهند، والسيد/ عسكر جينيس، سفير جمهورية كازاخستان، وغيرهم من الشخصيات البارزة.

وفي إطار حرصه على تعزيز الشراكات، قدّم معرض هذا العام إضافات جديدة تمثّلت في إطلاق "قطاع المكملات والصحة العامة" بالتعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ليبرز الدور المتنامي لسوق المكملات الغذائية في مصر والمنطقة. ولم يقتصر الاهتمام على هذا القطاع فحسب، بل امتد ليشمل أجندة ثرية تضم مؤتمرات وجلسات متخصصة تناولت قضايا محورية مثل التصنيع المعقّم، والتحول الرقمي، ومرونة سلاسل الإمداد، وهندسة الأدوية، وإدارة الجودة.

كما أتاح المعرض للمشاركين فرصة الانفتاح على الخبرات العالمية من خلال مؤتمر "تقنيات الغرف العقيمة" الذي عُقد بالشراكة مع خبراء أوروبيين، إضافة إلى فعاليات نوعية مثل منتديات "المرأة في قطاع الأدوية"، وجوائز "فارما أواردز"، وحلقات نقاش يقودها الخبراء حول مستقبل صناعة الدواء.

وانعكاسًا لهذه الجهود، يمثل المعرض منصة استراتيجية لتعزيز التعاون بين الشركات المحلية والدولية في مجال التصنيع الدوائي، ويعكس التزام قائميه المستمر بتطوير الصناعة وتوفير حلول مبتكرة تسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية في مصر والمنطقة. وتأتي أهمية المعرض بشكل خاص في ضوء ما يشهده السوق الدوائي المصري الذي بلغت قيمته نحو 3.1 مليار دولار عام 2023 مع توقعات ببلوغه 5.2 مليار دولار بحلول 2030، فضلًا عن الأثر الاقتصادي المباشر وغير المباشر للمعرض هذا العام والذي تجاوز 38.8 مليون دولار، ما يمثل إضافة حقيقية للاقتصاد الوطني ودعماً لتنافسية القطاع.

ومن جانبه، صرح الدكتور جمال الليثي، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل: "يمثل هذا المعرض منصة استراتيجية لتعزيز التعاون بين الشركات المحلية والدولية في مجال التصنيع الدوائي، ويعكس ويعزز أهمية القطاع الدوائي في مصر باعتباره رائد في أفريقيا والشرق الأوسط بما يمتلكه من خبرات تتعدى 85 سنة، ورجال صناعة وعلماء ذو كفاءات عالية. ونؤكد التزامنا المستمر بتطوير الصناعة وتوفير حلول مبتكرة تسهم في استمرار تحسين صورة الرعاية الصحية في مصر والمنطقة."

وفي السياق ذاته، أعربت الأستاذة سمر عوض، مديرة معرض فارماكونكس، عن فخرها بنجاح المعرض، موضحة: "بدأت رحلتنا قبل 12 عامًا بفكرة أساسية: توفير منصة تجمع خبراء صناعة الدواء. واليوم، أصبح "فارماكونكس" قوة دافعة حقيقية ومركزًا يلتقي فيه كبار اللاعبين في المنطقة لصياغة مستقبل القطاع. وقد اتسمت نسخة هذا العام بطاقة استثنائية؛ إذ شارك أكثر من 350 عارضًا من 40 دولة لبناء شراكات جديدة وطرح حلول مبتكرة. ولم تقتصر المشاركة على العرض فحسب، بل شملت أيضًا الإسهام الفعلي في تطوير قطاعات ناشئة مثل المكملات الغذائية، حيث برز التزام شركات كبرى مثل «إيڤا فارما» و«يو جي سي فارما» بدعم الصناعة من مختلف جوانبها. وهو ما يجعل "فارماكونكس" أكثر من مجرد معرض، بل منصة تُسهم في قيادة صناعة الدواء نحو المستقبل."

وتابعت: "هذه النسخة تجسد رؤيتنا بتحويل مصر إلى مركز إقليمي رائد لتصنيع الدواء في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في وقت يشهد فيه سوق الأدوية نموًا هائلًا، فشمال إفريقيا وحدها يُتوقع أن يرتفع حجم سوقها من 13 مليار دولار إلى 22 مليار دولار بحلول عام 2025، بينما يتجاوز سوق الشرق الأوسط وإفريقيا بأكملها 60 مليار دولار بحلول 2028. لذلك فإن في "فارماكونكس" نعمل على تمكين الصناعة للاستفادة من هذا الزخم الإقليمي."

تجدر الإشارة إلى أن "فارماكونكس" يُنظَّم ضمن سلسلة معارض إنفورما العالمية، بالتوازي مع معرض CPHI، الأكبر في مجال الصناعات الصيدلانية على مستوى العالم، مما يمنحه بُعدًا دوليًا ومصداقية أوسع. كما حظي المعرض برعاية فضية من الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بسلطنة عمان، في إشارة واضحة إلى الاهتمام الاستثماري الإقليمي بمكانة مصر المتنامية في صناعة الدواء.

