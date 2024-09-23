الإمارات العربية المتحدة،: أعلنت جامعة أبوظبي عن مشاركتها في فعاليات النسخة الثالثة من معرض الخليج للتعليم والتدريب 2024، الذي تستضيفه منارة السعديات أبوظبي في الفترة من 25 ولغاية 27. ويشكل الحدث منصة نموذجية تستعرض من خلاله جامعة أبوظبي مجموعة واسعة ومتنوعة من تجاربها التعليمية وبرامجها الأكاديمية عالية الجودة والمعتمدة دولياً.

وسيحظى جناح جامعة أبوظبي ورقمه A5، بحضور الهيئة التدريسية وطلبة الجامعة الذين سيقدمون التوجيه الأكاديمي للطلبة الذين يفكرون في الالتحاق بالجامعة بما يتناسب مع تطلعاتهم المستقبلية. ويمكن لزوار الجناح استكشاف المرافق المتطورة للجامعة عبر جولة في الواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي تتيح لهم الاطلاع على أحدث تجاربها وإنجازاتها، بما في ذلك التصنيفات والاعتمادات والمشاريع المبتكرة التي يقودها الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية.

وتعليقاً على المشاركة في المعرض، قال البروفيسور غسان عواد، مدير جامعة أبوظبي: "يسرنا المشاركة في معرض الخليج للتدريب والتعليم للعام الثالث على التوالي، والذي يوفر منصة مثالية للتواصل والتفاعل مع طلبة المستقبل ومساعدتهم في التعرف على برامجنا وتخصصاتنا المختلفة لاختيار ما يتماشى مع تطلعاتهم. ونهدف، من خلال المشاركة في نسخة هذا العام، إلى استقطاب شريحة طلابية متنوعة وجذب المزيد من الطلبة الجدد من البلدان المجاورة وجميع أنحاء العالم، لمتابعة تحصيلهم العلمي وحصولهم على فرص وبرامج تعليمية على مستوى عالمي في أبوظبي."

وأضاف البروفيسور عواد: "نحرص، في جامعة أبوظبي، على مواصلة تطوير برامجنا الأكاديمية وتعزيز الشراكات محلياً وعالمياً لتزويد الطلبة بتجارب تعليمية شاملة وفريدة تمهد لهم طريق نحو النجاح وتضمن مساهمتهم الحقيقية في دعم وتعزيز اقتصاد دولة الإمارات القائم على المعرفة. وندعو جميع الطلبة إلى زيارة جناح جامعة أبوظبي للاطلاع على تفاصيل البرامج الأكاديمية التي تقدمها الجامعة والتعرف على كادر أعضاء الهيئة التدريسية."

وتنسجم فعاليات المعرض مع الجهود الدؤوبة التي تبذلها جامعة أبوظبي في تقديم برامج تعليمية معتمدة عالية الجودة لطلبتها، للمساهمة في دعم مستهدفات "الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي 2030" في دولة الإمارات، إذ تولي الجامعة اهتماماً بالغاً لتخريج جيل من الطلبة يتمتع بمهارات فنية وعملية مميزة، وإعداده ليكون مؤهلاً لأخذ دوره الفاعل في دفع عجلة الاقتصاد عبر القطاعين الحكومي والخاص.

واحتفت جامعة أبوظبي مؤخراً، بتحقيق إنجاز أكاديمي آخر يُضاف إلى سجلها الحافل، بحصولها على المركز الأول على مستوى الدولة والمرتبةـ 151-200 عالمياً في دراسة الأعمال والإدارة. كما حازت جامعة أبوظبي، وفق تصنيف "كيو إس" العالمي حسب التخصص لعام 2024، على المرتبة الأولى على مستوى الدولة والمرتبة 288 عالمياً، في اختصاصات العلوم الاجتماعية والإدارة، والأعمال. كذلك تقدمت جامعة أبوظبي وفق تصنيف "كيو إس" للجامعات العالمية 2025، 79 مركزاً، محققة المرتبة 501 عالمياً. كما تصدرت جامعة أبوظبي المركز الأول لتميّز التدريس وفق تصنيف التايمز للتعليم العالي لعام 2024.

يُعد معرض الخليج للتدريب والتعليم حدثاً سنويًا بارزاً مخصصاً لتوفير منصة شاملة للطلاب يستكشفون من خلالها طيف متنوع وواسع من الفرص التعليمية واتخاذ قرارات صائبة ومدروسة فيما يتعلق بمستقبلهم التعليمي والمهني.

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نبذة عن جامعة أبوظبي:

تُعد جامعة أبوظبي إحدى المؤسسات الأكاديمية الرائدة في المنطقة، وتتماشى استراتيجية عملها مع الأجندة الوطنية لدولة الإمارات عبر تقديم برامج أكاديمية ومشاريع بحثية وفق أفضل المعايير العالمية.

تأسست جامعة أبوظبي في عام 2003، ويزيد إجمالي عدد الطلبة المسجلين في الجامعة عن 8,000 طالب وطالبة، ينتمون إلى حوالي 100 جنسية مختلفة، في مقراتها في أبوظبي ودبي والعين. وتضم الجامعة خمس كليات: الآداب والعلوم، وإدارة الأعمال، والهندسة، والقانون، والعلوم الصحية. وتقدم الجامعة لطلبتها أكثر من 50 برنامج بكالوريوس ودراسات عليا، تغطي مجموعة واسعة من التخصصات.

وتتبوأ جامعة أبوظبي المرتبة الثانية محلياً و192 عالمياً لجودة البحث العلمي، وذلك وفق "تصنيف التايمز للجامعات العالمية"، الذي وضعها أيضاً ضمن أفضل ثلاث جامعات في دولة الإمارات، والأولى في محور التدريس. كما صنف "التايمز للجامعات العالمية" كلية إدارة الأعمال بالجامعة كأفضل كلية في دولة الإمارات العربية المتحدة من حيث التخصص.

وفي مشاركتها الأولى في "تصنيفات التايمز للتعليم العالي للجامعات العالمية الناشئة 2024"، حلّت الجامعة في المرتبة الـ 60 في قائمة ضمّت أفضل الجامعات العالمية التي لا يزيد عمرها على 50 عاماً. كما تبوأت المركز 89 بين أفضل الجامعات المرموقة في قارة آسيا، وفقاً لتصنيف التايمز للتعليم العالي للجامعات في آسيا، وتُصنف الأولى في دولة الإمارات من حيث فرص التوظيف بين خريجيها وفق لتصنيفات التايمز.

وصُنفت الجامعة ضمن أفضل 501 جامعة على مستوى العالم وفق «تصنيف كيو اس للجامعات العالمية 2025» متقدمة 79 مركزاً، وحصلت على 5 نجوم في تصنيف «كيو إس ستارز» 2022، لأفضل الجامعات العالمية.

تمضي جامعة أبوظبي قدماً في تطوير إمكانات هيئتها التدريسية ورفد طلبتها بأحدث الموارد والمرافق وتعزيز فرصهم في التعلم والبحث وتحفيزهم على الابتكار ودعمهم لإطلاق حلول قائمة على البحث العلمي للعديد من التحديات. ونجحت الجامعة في نسج علاقات تعاون دولية قوية مع مؤسسات أكاديمية رائدة وكيانات بارزة في القطاعين العام والخاص، وتحظى الجامعة باعتماد أكاديمي من «هيئة الاعتماد الأكاديمي العالمي لجامعات غرب الولايات المتحدة الأمريكية» في كاليفورنيا (WASC).

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