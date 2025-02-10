أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: حقق متحف اللوفر أبوظبي رقماً قياسياً جديداً في عدد الزوار لعام 2024، حيث استقبل المتحف 1,422,021 زائراً، وهو أعلى معدّل إقبال يشهده منذ افتتاحه، وبذلك يرتفع إجمالي عدد زواره إلى أكثر من 6 ملايين شخص، ويُبرز هذا الإنجاز تفاني المتحف في إنشاء روابط ثقافية هادفة من خلال معارضه عالمية الطراز، ومبادراته التعليمية الرائعة، والتجارب الغامرة التي يقدمها لزواره.

يتميز متحف اللوفر أبوظبي بمكانته على الساحة الدولية كإحدى أبرز الوجهات الثقافية، حيث بلغت نسبة زواره من خارج دولة الإمارات العربية المتحدة 84%، بينما يمثل الزوار من داخل دولة الإمارات العربية المتحدة نسبة 16%. وبالنظر إلى أعداد جميع الزوار، شاملة الزوار الدوليين والمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، يتصدر الزوار من جمهورية الصين الشعبية وروسيا الاتحادية أعداد الزوار حيث يشكلون 12% من إجمالي عدد الزوار، ويليهم الزوار من الهند (7%)، وفرنسا والمملكة المتحدة (بنسبة 6% لكل منهما)، وتعكس تلك الأرقام الانتشار الواسع والجاذبية التي يحظى بها المتحف على المستوى العالمي مع احتفاظه بالدور الهام الذي يؤديه في المجتمع.

وقد شملت أبرز الأيام التي شهدها المتحف خلال عام 2024 كلاً من اليوم العالمي للمتاحف (18 مايو)، وعيد الاتحاد (2 ديسمبر)، اللذَين شهدا أعداد حضور قياسية في يوم واحد بلغت 15,075 و15,477 زائراً على التوالي، وذلك بفضل برامج المتحف المبتكرة التي حفّزت الفضول وعززت التواصل.

وقال سعادة سعود الحوسني، وكيل دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: "أسهم متحف اللوفر أبوظبي منذ افتتاحه بشكل بارز في تحفيز الحراك الثقافي والدبلوماسية الثقافية، ويشير نجاحه في تحقيق رقم قياسي جديد بأعداد الزيارات إلى دوره المحوري في عملية التحول الثقافي لإمارة أبوظبي. ومن خلال مجموعاته ومقتنياته الفنية وعروضه وبرامجه، ساهم المتحف في إثراء حياة أفراد المجتمع المحلي والعالمي، حيث عزز الروابط بين مختلف الثقافات وصاغ قصتنا الإنسانية المشتركة. ومن خلال جهودنا المتواصلة لتطوير المنطقة الثقافية في السعديات، نتطلع إلى إلهام الجميع من حول العالم برؤيتنا القائمة على المعرفة والإبداع والابتكار."

ومن جهته، أوضح مانويل راباتيه، مدير متحف اللوفر أبوظبي، رأيه في التأثير الذي يحظى به المتحف، قائلاً: "يمثل عام 2024 محطة بارزة في مسيرة المتحف، فقد كان عاماً استثنائياً في كل جوانبه، وبينما نحتفل بمرور سبعة أعوام على افتتاح المتحف، نتأمل في مسيرته التي تجسد ما حققه من نمو ونضج، وتشهد على مستوى الثقة الذي نجحنا في الوصول إليه على مرّ السنين. لقد كان ارتباط المتحف الوثيق بالثقافة والتراث المحليين بمثابة قوة دافعة له، وهو ما يظهر بوضوح من خلال تكرار زيارات المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولم يكن دور المتحف مقتصراً على المساهمة في النجاح المتميز الذي حققته إمارة أبوظبي في مجال السياحة، بل كان شريكاً مستفيداً من هذا النجاح أيضاً، ويظهر هذا الإنجاز جلياً في التطور المستمر للمتحف واستقباله 1.4 مليون زائر خلال عام 2024. إضافة إلى ذلك، يساهم المتحف بدور محوري في تمهيد الطريق أمام المؤسسات الثقافية الأخرى للانضمام إلى المشهد، وهو ما يثري البيئة الفنية والثقافية الديناميكية في أبوظبي ويعزز من مكانتها."

أبرز المعارض والفعاليات

استقطبت معارض المتحف التي أُقيمت عام 2024 اهتمام الجماهير، وحظيت بإشادة واسعة النطاق، فقد بلغ عدد زوارها 663 ألف شخص، ومن أبرز هذه المعارض: "كارتييه: الفنّ الإسلامي ومنابع الحداثة"، ومعرض "من كليلة ودمنة إلى لافونتين: جولة بين الحكايات والحكم"، ومعرض "فن الحين 2024"، ومعرض "ما بعد الانطباعية: رؤية أعمق"، الذي برز باعتباره أحد أهم المعارض، حيث بلغ عدد زواره 175,705 شخص، وقدّم رؤىً جديدة حول تلك الحركة الفنية الأيقونية.

جدير بالذكر أن التزام المتحف بزيادة مجموعة مقتنياته الفنية من خلال عمليات الاستحواذ الكبرى والإعارات الفنية المميزة كان له دور أساسي في زيادة عدد الزوار على مدار العام. ومن خلال ثلاث عمليات تحريك للأعمال الفنية نظّمها المتحف بعناية خلال عام 2024، واصل اللوفر أبوظبي إثراء قصته العالمية وتعزيز سمعته باعتباره وجهة ثقافية رائدة تجذب الزوار من جميع أنحاء العالم.

حقق متحف الأطفال في اللوفر أبوظبي أيضاً نجاحاً لافتاً، فقد استقبل 357,117 زائراً يافعاً خلال عام 2024، كما استقطب معرضه المتميز "مغامرات عبر الكون"، بفضل نجاحه المتواصل، حوالي 500,000 زائر منذ افتتاحه في عام 2023. وإضافة إلى المبادرات التفاعلية التي ينظمها متحف الأطفال، مثل المخيمات الصيفية، والفعاليات المميزة التي تمت بالشراكة مع مركز محمد بن راشد للفضاء وفي حضور رواد الفضاء الإماراتيين، يواصل المتحف ترسيخ مكانته باعتباره وجهةً إبداعية ملهمة للعقول الشابة.

المشاركات الثقافية والتعليمية

عزز متحف اللوفر أبوظبي خلال عام 2024 ارتباطه بالمجتمع من خلال استقبال 64,223 طالباً ومعلماً، محققاً زيادة بنسبة 41% مقارنة بعام 2023. ومن خلال مواءمة موارده التعليمية مع المناهج المدرسية، مكّن المتحف المعلمين من دمج الأساليب الفنية في طرق التدريس اليومية. وفي الوقت نفسه، جذبت البرامج الثقافية الحيوية التي قدمها المتحف 18,735 مشاركاً، وهو ما أتاح لهم لحظات من المرح المشترك والاستكشاف.

وفي الوقت نفسه، اجتذبت البرامج الثقافية الرائعة 18,735 مشاركاً، وهو ما شكل لحظات مميزة من الفرح، والاكتشاف المشترك من خلال مبادرات مثل سلسلة الحوارات، وعروض الأفلام في الهواء الطلق، والعروض الراقصة، والعروض الموسيقية الحية، والعشاء السري المستوحى من أحدث معارض المتحف.

ومن أبرز الفعاليات التي استضافها المتحف، كان أول حفل تنكري نظمه اللوفر أبوظبي بمشاركة منسقة الموسيقى بيغي غو، والذي استقبل 3,000 ضيف تحت قبته الشهيرة في ليلة احتفالية لا تُنسى، بينما دعت فعاليات عيد الاتحاد الزوار إلى الاحتفاء بالتراث الغني لدولة الإمارات العربية المتحدة. وقد حوّلت الأنشطة الخارجية، بما يشمل جولات التجديف على متن قوارب الكاياك والقوارب الكهربائية، وسباق متحف اللوفر أبوظبي للجري، تجربة المتحف إلى رحلة استكشافية حافلة بالمغامرات.

الابتكارات الرقمية عام 2024

وسّع متحف اللوفر أبوظبي من حضوره الرقمي، إذ استقبل 173,400 مستخدم لتطبيق المتحف خلال عام 2024، وقدم ميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي جعلت اكتشاف مجموعة مقتنياته أكثر سهولة وجاذبية من أي وقت مضى. وقد أصبحت مجموعة مقتنيات المتحف بأكملها متاحة الآن عبر الإنترنت، وبهذا يفتح المتحف أبوابه أمام جماهيره في جميع أنحاء العالم.

وأطلق المتحف سلسلة البودكاست "مغامرات في المتحف" باللغة العربية، سعياً إلى استقطاب الجماهير من الناشئة. كما أتاح لزواره لعبة "سر نجوم القبة"، وهي تجربة تفاعلية مليئة بالمتعة ومتاحة في قاعات عرض المتحف، جعلت القصص المخفية تنبض بالحياة بطريقة رائعة.

نظرة إلى المستقبل

بينما يحتفل متحف اللوفر أبوظبي بنجاحاته التي حققها خلال عام 2024، افتتح معرض "ملوك إفريقيا وملكاتها" في يناير 2025، ويُتوقّع أن يأخذ هذا المعرض زواره في رحلة مذهلة بين حكايات آسرة عن الفن والتراث الأفريقي، واستمراراً للزخم الذي حققه برنامج المنح والزمالات الذي أطلقه المتحف العام الماضي، يظل متحف اللوفر أبوظبي ملتزماً بتشجيع البحث العلمي، ودعم الاستكشاف الفني، وتعزيز الحوار الثقافي.

للمزيد من المعلومات عن المتحف ومعارضه، يُرجى زيارة www.louvreabudhabi.ae أو الاتصال بالرقم +971 600 56 55 66. تشمل تذاكر دخول المتحف زيارة المعارض.

أوقات عمل المتحف

المتحف: ساعات العمل: 10:00 صباحاً – 6:30 مساءً (من الثلاثاء إلى الخميس)، ساعات العمل الإضافية: 10:00 صباحاً – 8:30 مساءً (من الجمعة إلى الأحد)، ويغلق المتحف أبوابه أيام الاثنين.

قبة المتحف: ساعات العمل: 10:00 صباحاً – منتصف الليل (من الثلاثاء إلى الأحد) – ويكون موعد آخر دخول الساعة 11:00 مساءً، وتُغلَق قبة المتحف أيام الاثنين.

مقهى المتحف: ساعات العمل: 10:00 صباحاً – 7:00 مساءً (من الثلاثاء إلى الخميس)، ساعات العمل الإضافية: 10:00 صباحاً – 9:00 مساءً (من الجمعة إلى الأحد). يغلق مقهى المتحف أبوابه أيام الاثنين.

شرفة الفن: ساعات العمل: 3:00 عصراً – 12:00 منتصف الليل (يتم تسجيل آخر طلب الساعة 11:00 مساءً)، وتُغلَق شرفة الفن أيام الاثنين وخلال الصيف.

مطعم فوكيتس أبوظبي ومارتا بار: ساعات العمل: 12:00 ظهراً – 12:00 منتصف الليل (يتم تسجيل آخر طلب الساعة 10:00 مساءً) (من الثلاثاء إلى الخميس، والأحد)، مواعيد العمل في عطلة نهاية الأسبوع: 12:00 ظهراً – 1:00 بعد منتصف الليل (يتم تسجيل آخر طلب الساعة 10:30 مساءً) (من الجمعة إلى السبت)، ويغلق مطعم فوكيتس أبوظبي ومارتا بار أبوابهما أيام الاثنين.

أبتيتود كافيه: ساعات العمل: 9:00 صباحاً – 10:00 مساءً (يومياً بما يشمل الاثنين)

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نبذة عن اللوفر أبوظبي

أتى متحف اللوفر أبوظبي ثمرة اتفاق استثنائي عُقد بين حكومتي أبوظبي وفرنسا، وقد عمل على تصميمه المهندس المعماري جان نوفيل، وفتح أبوابه أمام الجمهور في جزيرة السعديات في نوفمبر 2017. إن تصميم المتحف مستوحى من العمارة الإسلامية التقليدية، كما أن الضوء يتسلل من قبته الضخمة لينثر شعاع النور. وقد تحوّل المتحف، منذ عامه الأول، إلى مساحة اجتماعية فريدة تجمع الزوار في جو فني وثقافي.

يحتفي متحف اللوفر أبوظبي بالإبداع العالمي للبشرية كما يدعو الجماهير إلى تأمّل الإنسانية من منظور مختلف. ومن خلال نهجه التنظيمي المبتكر، يركز المتحف على مد جسور التفاهم بين الثقافات من خلال رواية قصص الإبداع البشري التي تتجاوز الحضارات والمكان والزمان.

ويمتلك المتحف مجموعة فنية منقطعة النظير في المنطقة تغطي آلاف السنين من التاريخ الإنساني، وهي تشمل أدوات أثرية من عصور ما قبل التاريخ، وغيرها من القطع الأثرية والنصوص الدينية واللوحات التاريخية والمنحوتات المعاصرة. وتدعم مجموعة المقتنيات الدائمة لدى المتحف تشكيلةٌ من الأعمال المُعارة من 19 مؤسسة فرنسية شريكة ومتاحف إقليمية ودولية.

ويُعد اللوفر أبوظبي منصّة لاختبار الأفكار الجديدة في عالم تسوده العولمة، كما يدعم نمو الأجيال القادمة من المواهب وروّاد الثقافة. كما يُعد المتحف بمثابة منصة ترتبط فيها أواصر المجتمعات ويحظى فيها الجميع بالترفيه عبر معارضه الدولية، وبرامجه، ومتحفه الخاص بالأطفال.

نبذة عن دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي

تتولى دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي قيادة النمو المستدام لقطاعَي الثقافة والسياحة في الإمارة، كما تغذي تقدم العاصمة الاقتصادي، وتساعدها على تحقيق طموحاتها وريادتها عالمياً بشكل أوسع. ومن خلال التعاون مع المؤسسات التي ترسخ مكانة أبوظبي كوجهة أولى رائدة؛ تسعى الدائرة لتوحيد منظومة العمل في القطاع حول رؤية مشتركة لإمكانات الإمارة، وتنسيق الجهود وفرص الاستثمار، وتقديم حلول مبتكرة، وتوظيف أفضل الأدوات والسياسات والأنظمة لدعم قطاعي الثقافة والسياحة.

وتتمحور رؤية دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي حول تراث الإمارة، ومجتمعها، ومعالمها الطبيعية. وهي تعمل على ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة للأصالة والإبداع والتجارب المتميزة متمثلة بتقاليد الضيافة الحية، والمبادرات الرائدة، والفكر الإبداعي.

نبذة عن المنطقة الثقافية في السعديات

تمثل المنطقة الثقافية في السعديات أحد أكبر تجمعات المؤسسات الثقافية؛ إذ تحتضن كلاً من متحف اللوفر أبوظبي، وبيركلي أبوظبي، ومنارة السعديات، وبيت العائلة الإبراهيمية، ومتحف زايد الوطني الذي سيُفْتَتَح قريباً، وتيم لاب فينومينا أبوظبي، ومتحف جوجنهايم أبوظبي، ومتحف التاريخ الطبيعي أبوظبي.

وتُعد هذه المنطقة بمنزلة منصة عالمية هي نتاج تراث ثقافي غني قد أُنشأت للاحتفاء بالتقاليد وتعزيز ثراء وتنوُّع المشهد الثقافي العالمي على نحو يتّسم بالإنصاف. إن هذه المنطقة هي تجسيد لمفهوم التمكين؛ إذ تضم متاحف ومجموعات مقتنيات وتسرد حكايات تساهم في دعم تراث المنطقة والترويج لمشهد ثقافي عالمي متنوع.

وتُعدّ المنطقة الثقافية في السعديات بمثابة شهادة على التزام أبوظبي بالحفاظ على التراث مع تبني رؤية مستقبلية للاعتناء به. وتدعو المنطقة بلدان العالم للتفاعل مع الثقافات المتنوعة، كما تعزز تبادل الحوار، وتوفر مساحة ثقافية عالمية تدعم المنطقة والجنوب العالمي.

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