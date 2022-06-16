يوجوف سبورت: النسخة الماضية استقطبت 342 مليون مشاهدة للبث التلفزيوني والرقمي

عارف العواني: نفخر بمكانة بطولة "أبوظبي تي 10" وريادتها العالمية

أبوظبي: أعلن أبوظبي للكريكيت عن موعد انطلاق النسخة الجديدة لعام 2022 من بطولة «أبوظبي تي 10» ، حيث تُقام في الفترة من 23 نوفمبر إلى 4 ديسمبر2022، باستاد زايد للكريكيت.

وتستضيف أبوظبي البطولة للمرة الرابعة بموجب شراكة حكومية استراتيجية لمدة 5 أعوام بين دائرة الثقافة والسياحة -أبوظبي ومجلس أبوظبي الرياضي وشركة "سبورتس مانجمنت" و أبوظبي للكريكيت.

وحظيت النسخة الماضية من بطولة أبوظبي للكريكيت ارتفاع قيمتها الاقتصادية حيث بلغت 621.2 مليون دولار، كما نجحت في استقطاب 342 مليون مشاهد للبث المباشر التلفزيوني والرقمي، مما أدى إلى زيادة قيمتها التسويقية إلى 279.3 مليون دولار بنسبة 81% بحسب يوجوف سبورت.

كما حققت البطولة 1.4 مليار مشاهدة على مختلف منصات التواصل الاجتماعي وأكثر من 115 مليون مشاهدة فيديو للمحتوى الرقمي، مما أدى إلى فوز النسخة الماضية للبطولة بجائزة "أفضل استخدام للوسائل التقنية ومواقع التواصل الاجتماعي في المجال الرياضي" وذلك خلال حفل توزيع جوائز صناعة الرياضة في الشرق الأوسط (SPIAs).

من جهته قال عارف حمد العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي: " من خلال شراكتنا في بطولة تي 10 التي نفخر بها وريادتها العالمية، نجحنا في تعزيز مكانة أبوظبي كعاصمة عالمية لرياضة الكريكيت وأظهرنا امكانياتها المميزة في بناء واستضافة واحدة من أكثر مسابقات الكريكت قوة في العالم، وهذا يؤكد نجاحنا في تحقيق أحد أهم الأهداف الاستراتيجية لحكومة أبوظبي بإنشاء وتقديم فعاليات رياضية تسهم في تعزيز مكانة الإمارة في صناعة مشهد الرياضة العالمي.

بدوره قال شاجي مالك رئيس مجلس إدارة « تن سبورتس مانجمنت » : "عندما أقيمت البطولة لأول مرة في أبوظبي ، كنا نسعى إلى أن تحتل مكانةً بارزة على أجندة الرياضات العالمية للكريكيت، التي حظيت منذ انطلاقها بشعبية كبيرة من قبل اللاعبين والمشجعين ، وبالفعل لقد نجحنا في ذلك بدعم من دائرة الثقافة والسياحة -أبوظبي ومجلس أبوظبي الرياضي ، ومجلس الإمارات للكريكيت".

"وأضاف: دوري أبوظبي للكريكيت أصبح واحدًا من أهم البطولات على أجندة الفعاليات العالمية لرياضة الكريكيت، كما يحظى بإقبال جماهيري كبير ، بفضل العمل الجاد لجميع المعنيين - من اللاعبين إلى أصحاب الامتياز والإعلاميين بالإضافة إلى الجهات الراعية، كما سنسعى لمواصلة تحقيق النمو لسلسلة بطولات أبوظبي «تي 10» للكريكت".

ومن جانبه قال ماثيو بوتشر الرئيس التنفيذي أبوظبي للكريكيت، "لقد أثبتت النسخ الثلاثة الماضية من أبوظبي T10 أن رياضة الكريكيت التي انتشرت في الإمارات منذ أكثر من10 أعوام تتمتع بشعبية كبيرة وجمهور دولي متفاعل". "مع قيمة الرعاية التي بلغت 279.3 مليون دولار في العام الماضي، وزيادة أرقام البث العالمية إلى 342 مليون مشاهد، حتى أصبحت قيمة التأثير الإقتصادي للدوري الآن 621.2 مليون دولار، كما ستواصل أبوظبي T10 تحقيق جماهيرية كبيرة وتغطية إعلامية دولية ملحوظة لجميع المشاركين - في أبو ظبي وخارجها".

كما سيشهد الموسم السادس من المسابقة منافسة قوية من حامل اللقب ديكان جلادييتورز دفاعًا عن لقبه ضد فرق دلهي بولز، تشيناي بريفز ، بنجالا تايجرز ، نورثرن ووريورز ، وفريق أبوظبي.

يُذكر أن الكابتن وهاب رياض واللاعب الأيقوني أندريه راسل، كانا ضمن فريق ديكان جلادييتورز الذي توج بلقب البطولة في عام 2021، حيث سلط كلًا من ليام ليفينجستون وإوين مورغان وفاف دو بليسيس ومعين على الضوء على مجموعة من اللاعبين العالميين، حيث لاقت البطولة إقبالاً كبيراً ومستمراً من قبل نخبة اللاعبين الدوليين وجماهير الرياضة على مستوى العالم.

ومن المقرر أن يتم اختيار كوكبة من نجوم الكريكيت في العالم لتواجدهم في أبوظبي خلال فترة البطولة لعام 2022، وذلك لإتاحة الفرصة للاعبي منتخب الإمارات لاختبار مهاراتهم ضد أفضل لاعبي العالم.

كما سيظل نظام بطولة "أبوظبي تي 10" للكريكت كما هو، حيث يلعب كل فريق 10 مباريات في الدوري قبل أن تتأهل الفرق الأربعة الأولى إلى الأدوار النهائية.



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