تعاون بين قطاع البنوك الدولية وقطاع الخدمات المصرفية التجارية المحلية (Banca dei Territori) بهدف تطوير سلاسل إمداد دولية قادرة على جذب الاستثمارات إلى إيطاليا وتعزيز قيمة المنتجات والصناعات الإيطالية عالميًا.

شراكات مع Bain & Company وELITE-Euronext Group وGambero Rosso وCerved وMicrosoft Italia وNATIVA وCircularity وColdiretti، إلى جانب Digit’Ed وTinexta وAICCON.

القاهرة– تصدّرت عشر شركات دولية فائزة المشهد خلال الفعالية الخامسة عشرة من برنامج «Imprese Vincenti» (الشركات الفائزة)، وهو البرنامج الذي أطلقته مجموعة إنتيسا سان باولو لدعم وتعزيز الشركات الصغيرة والمتوسطة، والذي اختتم جولته التعريفية ضمن نسخته السادسة بفعالية خُصصت بالكامل للاحتفاء بأفضل الشركات اقتصاديًا وثقافيًا من دول وسط وشرق أوروبا ومصر.

وقد تميّزت هذه الشركات بقدرتها على الابتكار وتحقيق النمو والمساهمة في تطوير ودمج سلاسل الإمداد الموزعة جغرافيًا، ليس فقط كمصدّرين، بل أيضًا كعناصر استراتيجية ضمن سلاسل القيمة، حيث لعبت دورًا محوريًا في اتجاهات الاستعانة بمصادر خارجية قريبة (Nearshoring) والتحول نحو مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG).

وعززت إنتيسا سان باولو التكامل بين قطاع البنوك الدولية وقطاع الخدمات المصرفية التجارية المحلية، بقيادة كل من باولا بابانيكولاو وستيفانو باريزي، من أجل تسريع تطوير سلاسل إمداد دولية قادرة على جذب الاستثمارات الأجنبية إلى إيطاليا وتعزيز مكانة المنتجات والصناعات الإيطالية عالميًا. وفي هذا السياق، جددت المجموعة التزامها بدعم نمو الشركات الإيطالية والدولية وتعزيز قدرتها التنافسية وتعزيز التكامل بين سلاسل الإنتاج.

برنامج «Imprese Vincenti» على المستوى العالمي

عُقدت الفعالية في ناطحة سحاب Gioia 22 التابعة لإنتيسا سان باولو في ميلانو، وشهدت تكريم 10 شركات فائزة من 8 دول تعمل فيها المجموعة من خلال شبكة البنوك الدولية التابعة لها.

مثّلت ألبانيا شركة Italcostruzioni المتخصصة في أعمال التصنيع الميكانيكي الدقيق وذات التوجه التصديري القوي. ومن كرواتيا، برزت شركة Aircash كشركة تكنولوجيا مالية مبتكرة أحدثت نقلة نوعية في خدمات المدفوعات الرقمية.

أما مصر، فقد مثّلتها شركة Salcef العاملة في تطوير حلول التنقل المستدام وتنفيذ مشروعات البنية التحتية الكبرى.

ومن رومانيا، تم تكريم شركة Rekord لتميزها في تصنيع الأحذية التقنية المخصصة للأنشطة الخارجية ومنافستها في الأسواق الدولية عالية القيمة المضافة. ومن صربيا، برزت شركة Diopta بفضل تطويرها نموذج أعمال قابلًا للتوسع في قطاع البصريات يرتكز على الثقة والكفاءة التشغيلية، إلى جانب شركة Agroitaly التي تمثل نموذجًا متقدمًا للأعمال والصناعات الزراعية المتطورة نحو المحاصيل عالية القيمة المضافة. ومن سلوفينيا، تم تكريم شركة Incom، إحدى الشركات الرائدة في قطاع الصناعات الغذائية، والتي تتميز باستراتيجية توسع دولي قوية وابتكار مستمر في المنتجات. أما شركة Minit Slovakia من سلوفاكيا، فقد نجحت في بناء نموذج أعمال عالي القابلية للتوسع مكّنها من التحول من مخبز عائلي إلى شبكة أوروبية متكاملة. كما مثلت المجر شركتا Prolan، المتخصصة في تطوير حلول أتمتة السكك الحديدية وإدارة الطاقة بابتكار معتمد على البحث والتطوير، وCatone التي أنشأت مركزًا لوجستيًا وإنتاجيًا لقطاع الصناعات الغذائية الزراعية في بودابست مع تركيز قوي على الابتكار والجودة.

وتعمل هذه الشركات في قطاعات متنوعة ذات أهمية استراتيجية للاقتصادات الأوروبية، تشمل الأغذية والمشروبات، والتكنولوجيا المتقدمة، والتصنيع المتطور، والبنية التحتية، والصناعات الزراعية الغذائية. ويظل خلق القيمة من خلال الابتكار والاستدامة والتكامل الدولي هو ما يجمع بين هذه الشركات.

أوضحت باولا بابانيكولاو، رئيس قطاع البنوك الدولية بمجموعة إنتيسا سان باولو، قائلة: "يعكس حدث اليوم توجهًا جيو-اقتصاديًا والذي أصبح اليوم واقعًا هيكليًا يتمثل في الترابط المتنامي بين إيطاليا ودول وسط وشرق أوروبا ومصر عبر مسارات صناعية وتجارية ومالية مترابطة. وفي عالم تتجه فيه سلاسل القيمة إلى أن تصبح أقصر وأكثر مرونة وتركيزًا على المستوى الإقليمي، يقع على عاتق مجموعة مثلنا دور في بناء روابط صناعية، وليس مالية فقط. وبالنسبة لمجموعة إنتيسا سان باولو، فيُعد التعاون بين مختلف قطاعات المجموعة وحضورنا الدولي ركيزة استراتيجية لدعم الشركات في الأسواق الواعدة، وتعزيز قدرتها التنافسية والاستثمارية واندماجها في سلاسل الإمداد الإيطالية والأوروبية. وتمثل الشركات العشر الفائزة اليوم هذه المسيرة؛ فهي شركات راسخة الجذور في مجتمعاتها المحلية، لكنها قادرة بالفعل على العمل ضمن نطاقات جغرافية صناعية أوسع. وبالتالي، فإن دعم نموها يعني المساهمة في بناء منظومة إنتاجية عالمية أكثر تكاملًا وتنافسية."

كما قال ستيفانو باريزي، رئيس قطاع الخدمات المصرفية التجارية المحلية بمجموعة إنتيسا سان باولو: "يُسهم التعاون بين قطاعات مجموعتنا في الحفاظ على حوار مستمر مع المجتمعات المحلية والمناطق التي نعمل فيها، مما يخلق قيمة فريدة للاقتصاد الحقيقي ولمجتمع الأعمال الذي نتابع يوميًا احتياجاته وإمكاناته ونقاط قوته. ومن خلال برنامج Imprese Vincenti، تمكّنا على مدار السنوات الماضية من بناء شبكة قوية تضم 800 شركة، من بينها شركات دولية، مشكلين مجتمعًا عالي القيمة بفضل دعم شركائنا أيضًا. ومنذ عام 2020، قدمنا أكثر من 138 مليار يورو من التمويلات للشركات الصغيرة والمتوسطة، منها 13 مليار يورو لعمليات التمويل الاستثنائية و15 مليار يورو لمشروعات مرتبطة بالاستدامة. وستظل هذه الشركات الإيطالية التي تركز على النمو في صميم استراتيجية قطاع الخدمات المصرفية التجارية المحلية وفي قلب التكامل المتوقع في إطار خطة أعمال المجموعة المقدمة من قبل كارلو ميسينا، الرئيس التنفيذي للمجموعة، لأن نمو الأعمال يعني نمونا جميعًا أيضًا."

وفي إطار البرنامج، ستحصل هذه الشركات الفائزة على دعم من مجموعة إنتيسا سان باولو وشركاء المشروع في مختلف مراحل دورة أعمالها، بما يشجع الاستثمار في الأصول غير الملموسة مثل الملكية الفكرية والبحث والتطوير وتنمية سلاسل الإمداد والتدريب، إلى جانب الركائز الأساسية للنمو، بما يشمل دعم التوسع الدولي والاستدامة والحماية والابتكار والتحول الرقمي والتمويل الاستثنائي.

قطاع البنوك الدولية بمجموعة إنتيسا سان باولو:

يعمل القطاع في 12 دولة من خلال 11 بنكًا ويخدم نحو 7.4 مليون عميل. وتشمل شبكة عملياته: سلوفاكيا، وكرواتيا، وصربيا، والمجر، وسلوفينيا، ورومانيا، وألبانيا، والبوسنة والهرسك، ومولدوفا، وأوكرانيا، وجمهورية التشيك، ومصر.

برنامجImprese Vincenti بالأرقام:

منذ عام 2019، تقدمت نحو 18 ألف شركة صغيرة ومتوسطة للمشاركة في البرنامج، منها 4 آلاف شركة خلال عام 2026 فقط. وتم اختيار 150 شركة للبرنامج في نسخة 2026، من بينها 10 شركات دولية فائزة، تقديرًا لمشروعاتها وإنجازاتها في تحقيق قيمة اقتصادية واجتماعية من خلال الابتكار والبحث والتحول الرقمي والبيئي والتصدير والتوسع الدولي واستمرارية الأعمال عبر الأجيال وتوسيع نطاق الأعمال، إلى جانب مبادرات التدريب ورعاية الموظفين. ويُضاف إلى هذه العناصر تبني نهج دقيق لإدارة المخاطر الصناعية والبيئية، بما يمكّن هذه الشركات من الحفاظ على مرونتها واستدامتها على المدى الطويل. وتحقق هذه الشركات مجتمعة إيرادات تقارب 35 مليار يورو، وتوظف نحو 150 ألف شخص.

وللاستفادة من الخبرات المتراكمة على مدار السنوات، ستُسهم نسخة هذا العام في تطوير مجتمع البرنامج، وهو شبكة منظمة من الشركات الوطنية الرائدة تهدف إلى تعزيز المبادرات الهادفة ودعم الترويج للمنتجات والصناعات الإيطالية عالميًا، وذلك أيضًا من خلال مرصد البرنامج (Imprese Vincenti Observatory) الذي سيتم إنشاؤه بالتعاون مع The European House Ambrosetti. وفي عام 2025، شاركت اثنتا عشرة شركة من هذه الشركات في بعثة نظّمتها إنتيسا سان باولو إلى الولايات المتحدة الأمريكية، أُقيمت في وادي السيليكون.

فرص النمو في أسواق شرق أوروبا: بيانات من إدارة الأبحاث بمجموعة إنتيسا سان باولو

ساهمت التوترات الجيوسياسية الدولية والصراع في الشرق الأوسط في إعادة تشكيل خريطة الفرص في الأسواق العالمية. وتشير نتائج استطلاع حديث أُجري بين خبراء إنتيسا سان باولو المعنيين بدعم الشركات في مسارات التوسع الدولي إلى أن أسواق شرق أوروبا ستوفر أفضل فرص النمو للصادرات الإيطالية خلال عام 2026.

وتتمتع هذه الاقتصادات بآفاق نمو قوية خلال الفترة 2027–2028؛ إذ يُتوقع أن تسجل دول وسط وشرق أوروبا (جمهورية التشيك، والمجر، وبولندا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا) ودول جنوب شرق أوروبا (ألبانيا، والبوسنة والهرسك، وكرواتيا، ورومانيا، وصربيا) متوسط نمو سنوي للناتج المحلي الإجمالي يتجاوز 2.5%، مدعومًا بالاستهلاك والاستثمار والتحديث الإنتاجي المستمر. ولذلك، تمثل هذه المناطق أحد أهم مراكز النمو للشركات الإيطالية، سواء على صعيد التجارة أو الاستثمارات الإنتاجية والتجارية.

وتتسم الروابط الاقتصادية بين إيطاليا ودول وسط وشرق أوروبا وجنوب شرق أوروبا بأهمية عالية. ففي عام 2024، بلغ رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة الإيطالية في هذه المنطقة 46.5 مليار يورو، مسجلًا زيادة مقارنة بالعام السابق. ومن هذا المبلغ، تم استثمار 21.4 مليار يورو في دول وسط وشرق أوروبا، و25.1 مليار يورو في دول جنوب شرق أوروبا. وفي العام ذاته، تجاوزت استثمارات هذه الاقتصادات في إيطاليا 11 مليار يورو.

وتتسم الروابط الاقتصادية بين إيطاليا ودول وسط وشرق أوروبا وجنوب شرق أوروبا بأهمية كبيرة. ففي عام 2024، بلغ رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة الإيطالية في هذه المنطقة 46.5 مليار يورو، مسجلًا زيادة مقارنة بالعام السابق. ومن هذا المبلغ، تم استثمار 21.4 مليار يورو في دول وسط وشرق أوروبا، و25.1 مليار يورو في دول جنوب شرق أوروبا. وفي العام ذاته، تجاوزت استثمارات هذه الاقتصادات في إيطاليا 11 مليار يورو.

كما يتمتع الحضور المباشر للشركات الإيطالية في المنطقة بأهمية كبيرة؛ إذ تعمل أكثر من 3,500 شركة تابعة لمجموعات إيطالية في دول وسط وشرق أوروبا وجنوب شرق أوروبا، بما يمثل نحو ربع إجمالي الشركات الإيطالية العاملة في خارج، وتوظف ما يقرب من 338 ألف شخص، وتحقق إيرادات تتجاوز 52 مليار يورو. ويعمل أكثر من نصف هؤلاء الموظفين في قطاع التصنيع، بالأخص في صناعات الأزياء والميكانيكا ومعدات النقل والمطاط والبلاستيك والمعادن. أما في قطاع الخدمات، فيبرز أيضًا حضور قوي للأنشطة المالية والتأمينية.

وتشهد العلاقات التجارية بين الجانبين نموًا مستمرًا؛ ففي عام 2025، ارتفعت الصادرات الإيطالية إلى دول وسط وشرق أوروبا وجنوب شرق أوروبا لتصل إلى 66.3 مليار يورو، مقارنة بـ48.4 مليار يورو في عام 2019، بنمو قدره 37%. وفي الوقت ذاته، ارتفعت الواردات من 42 مليار يورو إلى 59 مليار يورو، بنمو قدره 40%. وبلغ الميزان التجاري الإيطالي 7.3 مليار يورو، مما يعكس تنامي القدرة التنافسية للشركات الإيطالية في هذه الأسواق.

منظومة الشركاء: يضم فريق شركاء برنامج Imprese Vincenti كلًا من Bain & Company، وELITE–Euronext Group، وGambero Rosso، وCerved، وMicrosoft Italia، وColdiretti، وNATIVA، وCircularity، إلى جانب Digit’Ed وTinexta وAICCON. كما تشارك في البرنامج القطاعات المتخصصة التابعة لمجموعة إنتيسا سان باولو، بما في ذلك قطاع البنوك الدولية، ومركز إنتيسا سان باولو للابتكار (Intesa Sanpaolo Innovation Center)، وإنتيسا سان باولو للتأمين (Intesa Sanpaolo Assicurazioni).

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