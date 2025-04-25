يونس حاجي الخوري: "كوادر الإمارات العالمية" مبادرة هدفها بناء جيل من

شباب الإمارات لتمثيل الدولة في المؤسسات الدولية

عقدت وزارة المالية جلسة توعوية في مقر سفارة دولة الإمارات بالعاصمة الأمريكية واشنطن، جمعت نخبة من الطلبة الإماراتيين الدارسين في الولايات المتحدة الأمريكية، تزامناً مع إطلاقها مبادرة "كوادر الإمارات العالمية" الهادفة إلى اكتشاف برامج التدريب وفرص العمل في المنظمات المالية الدولية.

وتأتي الجلسة ضمن جهود الوزارة في الاستثمار في الإنسان وتأهيل وتمكين الكوادر الوطنية من الالتحاق بالمنظمات والمؤسسات المالية الدولية.

وحضر الجلسة سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وعلي عبد الله شرفي، الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة وعزة علي الجسمي مدير إدارة الاتصال الحكومي وثريا حامد الهاشمي، مدير إدارة العلاقات والمنظمات المالية الدولية، إلى جانب ممثلين من مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، الذين قدموا شرحاً حول آليات التوظيف وفرص التطوير المهني في تلك المؤسسات.

مشروع استراتيجي

وأكد سعادة يونس حاجي الخوري في كلمته الافتتاحية أن مبادرة "كوادر الإمارات العالمية" تمثل مشروعاً استراتيجياً لبناء جيل من الشباب الإماراتي بهدف تمثيل دولة الإمارات في المؤسسات المالية الدولية، وقال: "نهدف من خلال هذه المبادرة إلى توفير مسارات واضحة للإعارة والتدريب والعمل في أكبر المنظمات المالية في العالم، بما يعزز من كفاءة كوادرنا الوطنية، ويفتح أمامهم أبواباً وفرصاً قيادية مؤثرة في الساحة الدولية".

وأضاف سعادته: "إن وجودكم اليوم يعكس روح المبادرة والطموح، ونحن نراهن على قدرتكم في أن تكونوا خير من يمثل دولة الإمارات في مواقع التأثير العالمية، لأن الاستثمار في الإنسان الإماراتي هو أغلى استثمار، ومبادرة "كوادر الإمارات العالمية" هي بوابة هذا الاستثمار نحو المستقبل".

من جهتها قالت سعادة علياء السويدي، نائب رئيس البعثة في سفارة دولة الإمارات في واشنطن: "نحرص في سفارة دولة الإمارات في واشنطن على تعزيز التواصل مع كافة طلبتنا الدارسين في الولايات المتحدة، ونسعى إلى إشراكهم في مختلف الفعاليات والمبادرات التي تنظمها السفارة، إيماناً منا بدورهم الحيوي كسفراء لقيم وطنهم الراسخة في المحافل الدولية. إن مثل هذه اللقاءات لا تسهم فقط في إثراء معارفهم، بل تمكّنهم أيضاً من بناء شبكة علاقات مهنية تدعم مسيرتهم المستقبلية، وتُعزز حضور الكفاءات الإماراتية في المنظمات الدولية".

مسارات وفرص

وجرى استعراض أبرز البرامج التدريبية والمهنية المتاحة في أبرز المؤسسات المالية الدولية التي تشارك فيها الدولة، حيث شهدت الجلسة تفاعلاً كبيراً من الطلبة، واستعراض آليات التقديم، ومتطلبات القبول، والتخصصات الأكثر طلباً في المؤسسات المالية الدولية، وعبّر المشاركون عن اهتمامهم بمعرفة كيفية التعامل مع بيئات العمل المتعددة الثقافات والتدرج في المسارات الوظيفية العالمية.

كما استعرض ممثلو مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي أبرز الفرص المهنية المتاحة، والمسارات التي يمكن أن يسلكها الشباب الإماراتي لبدء مسيرتهم الدولية من خلال برامج تخصصية.

وتعد هذه البرامج التوعوية ثمرة للعلاقات الاستراتيجية المتنامية التي تربط دولة الإمارات بالمنظمات المالية الدولية، وتهدف إلى دعم الكفاءات الوطنية في المجالات الاقتصادية والمالية والمحاسبية والعلاقات الدولية، وتمكينها من تولي مناصب قيادية وتنفيذية في المؤسسات المالية الدولية.

والجدير ذكره، أن الجلسة تأتي في سياق سلسلة لقاءات توعوية تنظمها الوزارة بالتعاون مع وزارة الخارجية، في عدد من العواصم التي تحتضن مقار المنظمات المالية الدولية، لتوعية الطلبة الإماراتيين بالتخصصات المستهدفة وفرص الانضمام لهذه المؤسسات. كما تأتي في سياق دعم جهود الحكومة في تأهيل الكوادر الوطنية من خلال مبادرات استراتيجية ذات أثر مجتمعي وعالمي.

-انتهى-

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