الدوحة: استضافت وايل كورنيل للطب - قطر نخبة من العلماء والباحثين والخبراء البارزين من جميع أنحاء العالم حيث شاركوا في أعمال المؤتمر الدولي الثامن عشر للجمعية الأوروبية للكالسيوم وناقشوا أحدث التطورات والاتجاهات في مجال تأشير الكالسيوم والخلية.

وتعقد الجمعية الأوروبية للكالسيوم مؤتمرها الدولي مرة كل سنتين، وتألّفت نسخة هذا العام التي عُقدت لأول مرة خارج أوروبا من شقين: اجتماع تابع للجمعية الأوروبية للكالسيوم مخصص للباحثين الشباب (jECS) عُقد لمدة يوم واحد في شهر يناير، تلاه المؤتمر العام الرئيس للجمعية في شهر فبراير.

ومثّل المؤتمر العام، الذي تواصلت أعماله على مدار أربعة أيام، محفلاً دولياً للتعريف بأحدث البحوث والأفكار المبتكرة في مجال تأشير الكالسيوم، وعزّز سبل التعاون والتواصل بين الخبراء والمتخصصين، وشمل الكثير من الفرص لإثراء خبرات المهنيين.

وتناولت الجلسات العلمية والحلقات النقاشية تأشير الكالسيوم بجوانبه المتعددة على المستويات الجزيئية والخلوية والعضوية وكذلك على مستوى الكائن الحي ككل. وانصبّ جانب من اهتمام المشاركين على الأدوار الحاسمة لآليات تأشير الكالسيوم في الصحة والمرض وإمكانياتها العلاجية. ويُعتبر المؤتمر الحدث المتعدد التخصصات الأبرز للباحثين الأكاديميين والأطباء الإكلينيكيين والمتخصصين في هذا المضمار لاستعراض ومناقشة أحدث الابتكارات والاتجاهات والتحديات ذات الصلة.

وألقى الكلمات الرئيسة للمؤتمر كل من الدكتور روزاريو ريزوتو الأستاذ المتفرغ في المركز الوطني للعلاج الجيني والأدوية القائمة على تقنية الحمض النووي الريبوزي ورئيس قسم علوم الطب الحيوي في جامعة بادوا في إيطاليا، والدكتور ديفيد يول أستاذ كرسي لويس لازانيا للعلاجات التجريبية في جامعة روتشستر بالولايات المتحدة، والدكتورة جينيفر ليبينكوت-شوارتز رئيسة قسم الفسيولوجيا الخلوية الرباعية الأبعاد ورئيسة مجموعة البحوث العلمية "جانيليا" بمعهد هوارد هيوز الطبي بالولايات المتحدة.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور خالد مشاقه نائب العميد للبحوث والابتكارات والتداول التجاري في وايل كورنيل للطب - قطر: "لتأشير الكالسيوم دور حاسم في العديد من العمليات الفسيولوجية، وله أهميته البالغة لفهم الوظائف الخلوية وآليات الأمراض. ويُمثّل الاجتماع الدولي الثامن عشر للجمعية الأوروبية للكالسيوم محفلاً دولياً مهماً للمناقشات والابتكارات العلمية، ومنصة عالمية بارزة للنهوض ببحوث تأشير الكالسيوم. ونحن فخورون باستضافة هذا الحدث والترحيب بهذا العدد الكبير من الخبراء الدوليين للعمل معاً نحو النهوض بالمعرفة العلمية وتحسين النواتج العلاجية للمرضى".

ومثّل العلماء والخبراء المشاركون في أعمال المؤتمر مؤسسات دولية مرموقة منها: مركز العلوم الصحية بجامعة تكساس في هيوستن، المعهد الوطني لعلوم الصحة البيئية، كلية غروسمان للطب بجامعة نيويورك، جامعة كولومبيا البريطانية، جامعة يانغ مينغ تشياو تونغ الوطنية، جامعة كلية لندن، المركز الطبي الجامعي هامبورغ-إيبندورف، معهد الكيمياء الحيوية وبيولوجيا الخلية الجزيئية، جامعة لودفيغ ماكسيميليان في ميونيخ، جامعة هايدلبرغ، جامعة يوهانس كيبلر لينز، كلية الطب بجامعة ستراسبورغ والمستشفيات التعليمية الجامعية، جامعة كيه يو لوفان في بلجيكا، جامعة هلسنكي، وغيرها من الجامعات والمراكز البحثية المرموقة.

