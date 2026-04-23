دبي، الإمارات العربية المتحدة : احتفت هيئة كهرباء ومياه دبي باليوم العالمي للإبداع والابتكار، الذي يوافق 21 إبريل من كل عام، بتنظيم مجموعة من الأنشطة والفعاليات الهادفة إلى تعزيز ثقافة الابتكار وترسيخها في بيئة العمل، وتوسيع أثرها على مستوى المجتمع، بما ينسجم مع توجهات دولة الإمارات العربية المتحدة نحو بناء اقتصاد معرفي تنافسي قائم على الابتكار واستشراف المستقبل.

وبهذه المناسبة، كرّمت الهيئة مجموعة من المبتكرين من مختلف القطاعات، تقديراً لإسهاماتهم البارزة في دعم مسيرة الابتكار، وتعزيز بيئة عمل قائمة على التميز والتنافسية الإيجابية.

تضمنت الفعاليات التي نظمتها الهيئة جلسة حول الطباعة ثلاثية الأبعاد؛ و"ورشة ابتكار الشباب" بهدف تمكين الجيل القادم من المبدعين وتعزيز مهارات التفكير التصميمي لديهم؛ وفعالية "مغامرة الابتكار" التي أتاحت للموظفين استكشاف أفكار مبتكرة وتحويلها إلى حلول عملية قابلة للتطبيق، بما يدعم تطوير الخدمات الحكومية الذكية، ويرفع كفاءة العمليات التشغيلية، ويعزز تجربة المتعاملين، فيما ركزت فعالية "ابتكارات الهيئة العائلية"، على إشراك أبناء الموظفين في أنشطة تفاعلية تعزز التفكير الإبداعي وتنمّي روح الابتكار لديهم منذ سن مبكرة.

تجسد هذه المبادرات حرص الهيئة على تعزيز الابتكار القابل للتطبيق، وترسيخ التعاون بين مختلف قطاعاتها، ودعم التحول الذكي والاستدامة، إضافة إلى تمكين المواهب الوطنية والاحتفاء بها، بما ينسجم مع الأولويات الوطنية.

