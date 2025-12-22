القاهرة: أعلنت شركة هايد بارك العقارية للتطوير، إحدى أبرز شركات التطوير في مصر، عن توقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة راعي مصر للتنمية، المنظمة الرائدة في المجال الخيري والتنموي. ويأتي هذا التعاون في إطار إيمان الشركة بأن القطاع الخاص يمثل قوة رئيسية في دفع عجلة التنمية المستدامة، لذا تجعل المسؤولية المجتمعية ركيزة أساسية في استراتيجيتها، من خلال اعتماد شراكات مبتكرة تهدف إلى خلق أثر إيجابي طويل الأمد على المجتمع والبيئة.

ويهدف هذا التعاون إلى تعزيز التنمية المستدامة عبر عدة محاور رئيسية. ففي الجانب الصحي، تعتزم الشركة إطلاق قوافل طبية مجانية في مجالي الباطنة وطب العيون، تستهدف المجتمعات الأكثر احتياجًا داخل مصر، وتقدم خدمات تشمل الكشف المبكر عن الأمراض وتوفير الرعاية الصحية الأساسية. كما يتضمن البروتوكول محورًا لتعزيز التعليم والتدريب المهني من خلال برامج تهدف إلى دعم الشباب وتمكينهم بالمهارات اللازمة لسوق العمل. وفي إطار تمكين المرأة والشباب اقتصاديًا، سيدعم التعاون ٢٠ فردًا لمدة ٦ شهور لبدء مشاريعهم الصغيرة المدرة للدخل، بما يسهم في تحسين مستوى معيشتهم وتعزيز قدراتهم على الاستقلال الاقتصادي.

تعليقًا على ذلك، قالت الاستاذة هالة عبد الودود، رئيس القطاع التنفيذي للعلاقات الخارجية والاتصال والمسؤولية المجتمعية بهايد بارك العقارية للتطوير: "قيمة المبادرات المجتمعية لا تُقاس بحجم التمويل أو عدد المشاريع، بل بتأثيرها الفعلي على حياة الأفراد والمجتمع. حيث يعد الاستثمار في صحة الإنسان وتعليمه هو الطريق الأكثر فعالية لصناعة تغيير مستدام يعود بالنفع على الأجيال القادمة. وأكدت حرص الشركة على بناء شراكات استراتيجية مع مؤسسات ذات رؤية إنسانية واضحة لضمان تقديم دعم متكامل وذو جودة عالية يحقق نتائج ملموسة طويلة الأمد."

وأشارت "عبد الودود" إلى أن مسؤولية شركات التطوير العقاري تتجاوز بناء المباني والبنية التحتية، لتشمل إنشاء مجتمعات مستدامة ترتقي بحياة الأفراد وتمكنهم من تحقيق إمكاناتهم. وأضافت أن هايد بارك العقارية للتطوير تؤمن بأن التنمية الحقيقية تتحقق من خلال الاستثمار في الإنسان عبر برامج تعليمية وصحية واجتماعية مستدامة. وأكدت على أهمية ربط مشاريعها العقارية بالمجتمع المحيط لضمان تحقيق أثر ملموس وطويل الأمد على مستوى جودة الحياة.

من جانبها، قالت نيرمين فؤاد، المدير التنفيذي لمؤسسة «راعي مصر للتنمية»:"إن المؤسسة تنظم هذا الحفل الخيري في إطار جهودها المستمرة لدعم الأسر الأولى بالرعاية بمختلف المحافظات، وذلك في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي تواجه العديد من الأسر. مؤكدة أن تعزيز المسؤولية المجتمعية والإنسانية لدى الأفراد والمؤسسات تجاه غير القادرين يُعد ركيزة أساسية لاستقرار المجتمع، من خلال دعم منظومة التكافل الاجتماعي بما يضمن حياة كريمة للمواطنين."

وأضافت "فؤاد" أن المؤسسة نجحت في توقيع الكشف الطبي على أكثر من مليوني مواطن عبر قوافل طبية وصلت إلى القرى والعزب والنجوع الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية، فضلًا عن إجراء عمليات جراحية للحالات الحرجة، إلى جانب تنفيذ مشروعات لإعادة بناء ورفع كفاءة وتأثيث المنازل، بما يساهم في توفير مسكن آمن وآدمي للأسر الأولى بالرعاية مشيرة إلى اهتمام المؤسسة بالتمكين الاقتصادي للأسر، من خلال برامج التدريب المهني والحرفي، وإقامة المشروعات الصغيرة. وأكدت على توسيع قاعدة الشراكات مع مختلف الجهات التي تتبنى الرؤية نفسها، دعمًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء مجتمع أكثر تماسكًا.

يشار إلى أن رحلة شركة هايد بارك العقارية للتطوير في المسؤولية المجتمعية تمتد لسنوات طويلة، حيث تضع الشركة المسؤولية المجتمعية في صميم استراتيجيتها، مع تبني ممارسات مبتكرة تهدف إلى تحقيق أثر إيجابي طويل الأمد على المجتمع والبيئة، بما يعكس رؤية واضحة نحو استدامة المجتمعات وازدهارها. ويؤكد التزامها بالمساهمة الفعالة في تطوير البنية الاجتماعية وتعزيز فرص النمو للجميع. وخاصة عقب جائحة كورونا، عززت الشركة مبادراتها الرامية إلى تقوية المنظومة الصحية الوطنية ودعم العاملين في الصفوف الأولى خلال فترات التحديات والأزمات، بالتعاون مع القطاع الطبي ومؤسسات المجتمع المدني لضمان تقديم خدمات صحية وتعليمية مستدامة تحقق أثرًا ملموسًا على الأفراد والمجتمع.

نبذة عن الشركة

تأسست شركة هايد بارك العقارية للتطوير عام 2007، وهي مملوكة لمجموعة من أبرز الكيانات الاستثمارية في مصر، تشمل بنك التعمير والإسكان، البنك الأهلي المصري، الشركة القابضة للاستثمار والتنمية، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة التعمير للاستثمار والتطوير العقاري. تمتلك الشركة محفظة أراضٍ تمتد على 2,200 فدان وتشمل مشاريع رئيسية في شرق وغرب القاهرة والساحل الشمالي، من بينها هايد بارك القاهرة الجديدة، تاوني، جاردن ليكس، سي شور، ومشروعات جديدة قيد التطوير مثل هايد بارك سنترال بالتجمع السادس و Hyde Park Signature بالسادس من أكتوبر، وهايد بارك ڤيوز بالقاهرة الجديدة.

-انتهى-

#بياناتشركات