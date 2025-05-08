فريق من جامعة أبوظبي يفوز بالجائزة بالإضافة إلى فرص تدريب وتوظيف لدى ومجموعة “إمستيل” وشركة AIQ

بتنظيم من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في إطار برنامج التحول التكنولوجي الصناعي

الهاكاثون مكّن الطلاب من تطبيق الذكاء الاصطناعي على تحديات صناعية واقعية وتوفير حلول عملية

الحدث باستضافة كليات التقنية العليا في العين، بمشاركة 35 طالباً وطالبة من كليات التقنية العليا، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة العين، وجامعة أبوظبي.

طالباً وطالبة من كليات التقنية العليا، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة العين، وجامعة أبوظبي. المشاركون تنافسوا على جائزة مالية قدرها 25 ألف درهم، وفرص تدريب ووظائف لدى رواد الصناعة مثل مجموعة إمستيل وشركة AIQ

عمر السويدي:

يعكس هاكاثون الصناعة المتقدمة التزام الوزارة بتعزيز الابتكار وتمكين الكوادر الإماراتية من المهارات المستقبلية

لإيجاد حلول لبعض التحديات الصناعية بما يعزز الإنتاجية ويخلق ميزات تنافسية في مجالات جديدة

العين، الإمارات العربية المتحدة: اختتمت فعاليات هاكاثون الصناعة المتقدمة "نسخة العين"، بتنظيم وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، التي استضافتها كليات التقنية العليا – العين، كشريك أكاديمي، وشركة AIQ كشريك تقني، ومجموعة إمستيل، بمشاركة 35طالباً وطالبة من كليات التقنية العليا، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة العين، وجامعة أبوظبي، لتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وعلوم البيانات على تحديات صناعية واقعية في مجال التحليلات التنبؤية.

وتأتي هذه النسخة من الفعالية التي استمرت ثلاثة أيام من 23 إلى 25 أبريل، وشملت جلسات توجيهية وتطبيقات عملية وعروض تفاعلية، ضمن جهود وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتعزيز التكامل بين القطاعين الصناعي والأكاديمي، لتمكين الكفاءات الوطنية الشابة من المساهمة في مسيرة التحول التكنولوجي. كما يسهم "هاكاثون" في تنمية مهاراتهم وتزويدهم بالخبرات اللازمة لتبني حلول مبتكرة تُسهم في تعزيز دورهم في قيادة مستقبل نمو وتنافسية القطاع الصناعي.

ميزات تنافسية جديدة

وقال سعادة عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: "يعكس هاكاثون الصناعة المتقدمة التزام الوزارة بتعزيز الابتكار، وتمكين الكوادر الوطنية من المهارات المستقبلية، وتعزيز التعاون بين الأوساط الأكاديمية والصناعية والشباب، بما يحقق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، خاصة في مجالات تبني التكنولوجيا المتقدمة لتطوير الأنظمة والحلول الصناعية، وتعزيز الإنتاجية وخلق ميزات تنافسية في مجالات جديدة.”

وأضاف: نعمل في الوزارة وشركائنا الاستراتيجيين للتوسع في سلسلة هاكاثون “رواد الصناعة 4.0” لتمكين المواهب الشابة من إيجاد حلول للتحديات الصناعية الواقعية، عن طريق ربط القطاع الأكاديمي بالصناعة لتمكين الطلاب من تطبيق المعرفة النظرية وابتكار حلول للتحديات، وتساهم هذه المبادرات في دعم مسيرة دولة الإمارات نحو اقتصاد تنافسي متنوع قائم على المعرفة.

وقال الدكتور يحيى الأنصاري، المدير التنفيذي لكليات التقنية العليا في العين: "يشرفنا التعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ضمن برنامج التحول التكنولوجي، الذي يهدف إلى تحفيز الطلبة واستشراف مستقبل التكنولوجيا. فالتكنولوجيا في تطور مستمر، ويجب أن يكون طلابنا على دراية بأحدث التطورات التكنولوجية التي ستسهم في تغيير حياتهم وصياغة ملامح العالم من حولهم.”

وقال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إمستيل: "تلتزم إمستيل بدعم الابتكار الصناعي والمشاركة في المبادرات الوطنية الهادفة إلى تطوير مستقبل التصنيع في دولة الإمارات. ويُعد هاكاثون الصناعة المتقدمة جزءاً من التزامنا بتمكين الكفاءات الوطنية الشابة والمساهمة في تحقيق رؤية ’اصنع في الإمارات‘.

ومن خلال إتاحة الفرصة لجيل المستقبل للتعامل مع تحديات صناعية حقيقية، نعمل على تطوير المهارات المتقدمة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة، مما يعزز دور إمستيل كمحرك للنمو الصناعي المستدام."

ومن جهته، قال الدكتور عادل بن صبيح، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة” :"AIQ"نفخر بدورنا كشريك تقني في هذه المبادرة المهمة. وبصفتنا شركة رائدة في مجال تطوير حلول الذكاء الاصطناعي لقطاع الطاقة، ندرك أهمية الاستثمار في الكفاءات الوطنية وتطوير ها والحفاظ عليها في المجالات الأساسية للذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة وعلوم البيانات. وأحيّي جميع المشاركين الشباب في "هاكاثون الصناعة المتقدمة"، وأهنئ الفائزين في جلسة عرض الأفكار. ونحن محظوظون بوجود هذا الزخم من الكفاءات التقنية، وتبقى AIQ ملتزمة بدعم مسيرتهم المهنية في جميع مراحلها."

تصميم وتنفيذ للحلول

واختُتمت فعاليات الهاكاثون بجلسة عرض مباشر، استعرضت خلالها الفرق المشاركة حلولها أمام لجنة تحكيم تضم ممثلين من جهات حكومية والقطاعين الأكاديمي والصناعي. وفاز فريق من جامعة أبوظبي بجائزة مالية قدرها 25 ألف درهم، بالإضافة إلى فرص تدريب وتوظيف لدى AIQ ومجموعة إمستيل.

وتعتبر النسخة الجديدة من هاكاثون الصناعة المتقدمة، امتداد لسلسلة هاكاثون التي تنظمها الوزارة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين ضمن برنامج التحول التكنولوجي الصناعي، والذي يُعد إحدى المبادرات الوطنية الهادفة إلى تسريع تبني التكنولوجيا المتقدمة وتعزيز الكفاءة والتنافسية في القطاع الصناعي، من خلال حلول مبتكرة لمعالجة التحديات الصناعية، وإتاحة الفرصة أمام المشاركين لتقديم أفكار وتقنيات وأساليب تواكب احتياجات الصناعة ومتطلباتها المستقبلية، ومن ثمّ الاستعداد لها على نحو أفضل.

-انتهى-

#بياناتحكومية