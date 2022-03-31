أعلن نادي الصقور السعودي، اليوم (الخميس) عن توقيع شراكة استثمارية مع شركة "صلة"، تتضمن الاستثمار في مقر النادي بملهم شمال مدينة الرياض، وذلك لإنشاء مرافق ومبانٍ تجارية.

تأتي هذه الاتفاقية لتعزيز الإيرادات الاستثمارية للنادي، وخدمة أنشطته وفعالياته التي ينظمها للإسهام في التعريف بالتراث الخاص بالصقور وإبرازه ونشره.

ويعمل نادي الصقور السعودي كجهة ذات نفع عام تهدف للحفاظ على تراث الصقور والمحافظة عليه وإبرازه ونشره على الصعيد المحلي والعالمي، فيما يتركّز عمل شركة "صلة" الرائدة ضمن قطاعات الثقافة والترفيه والرياضة والسياحة.

وعليه وقع الاتفاقية كل من الرئيس التنفيذي لنادي الصقور السعودي سعادة الأستاذ/ حسام بن عبدالمحسن الحزيمي والدكتور راكان الحارثي العضو المنتدب لشركة صلة وذلك في مقر الشركة.

وبموجب الاتفاقية، ستستثمر صلة نحو 9.3 مليون متر مربع من المساحة الإجمالية لأرض النادي، والتي تتجاوز مساحتها 27.7 مليون متر مربع، حيث تشمل الاتفاقية الاستثمارية طويلة الأمد تطوير الجزء المحدد ليشمل معرض وفندق، ومنتجع صحراوي وأسواق تجارية.

كما سيكون المعرض المزعم إنشاؤه مركز معارض دولي يتضمن مدرج طيران مؤهلًا لاستضافة بعض الفعاليات العالمية، وتطوير وتشغيل أو تأجير فندق، وتطوير وتشغيل أو تأجير منتجع صحراوي، وتطوير وتأجير أسواق تجارية.

ستمكن الاتفاقية الاستثمارية نادي الصقور السعودي من الاستفادة من مركز المعارض الدولي، وإقامة فعالياته وبرامجه فيه، وذلك بما يخدم الصقارين من داخل المملكة وخارجها، ويحافظ على التراث التاريخي والتقاليد المرتبطة بثقافة الصيد بالصقور، ونقل هذا الإرث المتجدد جيلًا بعد جيل.

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