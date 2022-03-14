عمّان: يستعد منتدى المستثمر العربي العالمي لإطلاق نسخته السادسة خلال الفترة ما بين 18-20 أيار/مايو في المقر الرئيسي لـ "اليونسكو" 2022 في العاصمة الفرنسية باريس. ويواصل المنتدى تحفيز الجهود المميزة التي تدعم الاستثمار المستدام وإلقاء الضوء عليه والترويج له ومكافأته في مختلف القطاعات؛ إذ يجمع سنويًا أكثر من 1200 مشارك رفيع المستوى من 60 دولة، بما في ذلك رؤساء الوزراء، والوزراء، والمدراء التنفيذيين للشركات والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة، وكبار المستثمرين ورجال الأعمال، ومتداولي الأسهم العالمية، ورؤساء هيئات تطوير الاستثمار وخبراء مواقع الاستثمار الدولية، ورؤساء المنظمات الدولية، والعلماء والمخترعين، والأكاديميين من أفضل الجامعات ووسائل الإعلام الدولية.

وضمن فعاليات منتدى المستثمر العربي العالمي، ستقام جائزة "المستثمر العربي" التي يتنافس خلالها الأفراد المميزون والشركات البارزة على مختلف الأصعدة في فئتين رئيسيتين هما: جائزة الشركات، وجائزة الأفراد. ولهذا العام، أُضيفت جائزة جديدة خاصة بفئة الشباب، وذلك انطلاقًا من سعي المنتدى لشمولهم في مبادرته وتمكينهم من تحقيق إنجازاتٍ عظيمة تستحق أن يحتفل العالم بها. وتضم جائزة "المستثمر العربي" ست فئات تغطي الأعمدة الثلاث الرئيسية للاستثمار المستدام، وهي: الإبداع والابتكار، وتأثير الاستثمار، والتطبيقات الخضراء، والمسؤولية المجتمعية، والحوكمة، والتوازن بين الجنسين. علمًا بأن باب التسجيل مفتوح حاليًا للراغبين بالترشّح للجوائز الثلاث على الموقع الإلكتروني للمنتدى: https://arabinvestorforum.com.

وانطلاقًا من سعيها إلى جعل عالمنا أكثر اتصالًا وترابطًا، ستتضمَّن النسخة السادسة من منتدى المستثمر العربي العالمي - ولأول مرة - "سوق المستثمر العربي"، والذي سيعرض أهم المشاريع المستدامة والتجارب المبتكرة من أفريقيا، والشرق الأوسط، والصين، وأمريكا اللاتينية، وأوروبا وغيرها من دول العالم؛ وذلك لمنح روّاد الفعالية تجربة فريدة من نوعها، تجلب العالم بإمكاناته العظيمة إليهم.

وتعقيبًا على هذا الحدث الكبير والمهم، قال البروفيسور فاروق الباز، الرئيس ورئيس مجلس الأمناء لمنتدى المستثمر العربي العالمي: "سعداء بإقامة النسخة السادسة من المنتدى التي تبني على نجاحات الأعوام السابقة، ويسرنا إضافة فئة جديدة للجائزة لنتيح المجال أمام جميع المبدعين الشباب في وطننا العربي للإسهام في تعزيز الجهود المبذولة لدعم الاستثمار المستدام في مختلف القطاعات". وأضاف: "ندعو جميع المهتمين – أفرادًا وشركات – للمشاركة في فعاليات المنتدى لنصنع معًا مستقبلًا يرتقي بتوجهاتنا ورؤيتنا القائمة على تحقيق الاستدامة في كل بقاعِ العالم من خلال الاستثمار المستدام الذي يراعي المجتمع والبيئة".

وكان المنتدى قد شهد في نسخته السابقة التي أُقيمت عام 2019 في المقر الرئيسي لـ "اليونسكو" في باريس مشاركة نخبة من المتحدثين البارزين الذين ألقوا كلماتهم أمام جمهور غفير وصل لأكثر من 1,000 ضيفة وضيف، كما استقبل مئات طلبات الالتحاق من الأفراد والشركات في الجائزة؛ حيث وصل عدد المستثمرين المرشحين لجائزة الأفراد إلى أربعين مستثمرة ومستثمر، بينما بلغ عدد الشركات المشاركة في النهائيات ثلاث عشرة شركة، تنافسوا ضمن الفئات الست. وكرَّم المنتدى الفائزين الثلاثة وهم: البروفيسور رشيد اليزمي، المرشح لجائزة نوبل، والدكتورة فاديا كيوان، المدير العام لمنظمة المرأة العربية، والدكتورة دينا النهدي، عضو مجلس الإدارة في الغرفة التجارية الصناعية بجدة.

#بياناتحكومية

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نبذة عن منتدى المستثمر العربي العالمي:

يسعى منتدى المستثمر العربي العالمي، بوصفه أول منصة عالمية من نوعها، إلى تشجيع الاستثمار المستدام وتوسيعه في جميع أنحاء العالم العربي ودول العالم في مختلف القطاعات. يساعد المنتدى المشاركين في التعرف على فرص الاستثمار في العالم العربي وخارجه، بالإضافة إلى إنشاء مجموعات مهنية للتواصل مع الأكاديميين من مختلف الجامعات والمعاهد لتعزيز البحث في مجالات الاستثمار المستدام.

يجمع المنتدى سنويًا أكثر من 1200 مشارك رفيع المستوى من 60 دولة، بما في ذلك رؤساء الوزراء، والوزراء، والمدراء التنفيذيين للشركات والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة، وكبار المستثمرين ورجال الأعمال، ومتداولي الأسهم العالمية، ورؤساء هيئات تطوير الاستثمار، وخبراء مواقع الاستثمار الدولية، ورؤساء المنظمات الدولية، والعلماء والمخترعين، والأكاديميين من أفضل الجامعات ووسائل الإعلام الدولية.

يتضمن المنتدى جائزة "المستثمر العربي" التي تضم ثلاث فئات هي: جائزة الشركات، وجائزة الأفراد، وجائزة الشباب يتنافس خلالها الأفراد والشركات ضمن ست فئات تغطي الأعمدة الثلاث الرئيسية للاستثمار المستدام، وهي: الإبداع والابتكار، وتأثير الاستثمار، والتطبيقات الخضراء، والمسؤولية المجتمعية، والحوكمة، والتوازن بين الجنسين.

بيان صحفي صادر عن شركة بداية للاستشارات الإعلامية والاتصالات المؤسسية بالنيابة عن منتدى المستثمر العربي العالمي.

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