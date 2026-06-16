بنك البحرين والكويت ومنصة صفاء يستعرضان مبادراتهما في مجالي التمويل المستدام والعمل المناخي أمام نخبة من القيادات وصناع القرار.

المنامة : استضاف منتدى الشرق الأوسط للاستدامة لقاءً رفيع المستوى للتواصل المهني في مطعمLegacy بمرفأ البحرين المالي، بمشاركة أكثر من 80 من كبار القيادات التنفيذية وصناع القرار والخبراء والمتخصصين في مجالات الاستدامة والعمل المناخي من مملكة البحرين والمنطقة.

ويأتي تنظيم هذا اللقاء ضمن جهود المنتدى المستمرة لتعزيز التواصل وتبادل المعرفة وبناء الشراكات بين مختلف الجهات المعنية بالاستدامة، بما يسهم في دعم الحوار والتعاون وتطوير المبادرات التي تدفع مسيرة التنمية المستدامة والعمل المناخي في البحرين والمنطقة. كما شهد اللقاء تسليط الضوء على مساهمات الشركاء الرئيسيين للمنتدى في مجالات التمويل المستدام والعمل المناخي والحلول العملية الداعمة لتحقيق أهداف الاستدامة.

وخلال اللقاء، استعرض بنك البحرين والكويت، الشريك الرئيسي للمنتدى، أبرز ما تضمنه تقرير الاستدامة لعام 2025، والذي يبرز التقدم الذي حققه البنك في مجالات التمويل المستدام والحوكمة المؤسسية والاستثمار المجتمعي والإدارة البيئية.

وفي كلمة ألقاها خلال اللقاء، أكد محمد العالي، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية والتحول للمجموعة في بنك البحرين والكويت، التزام البنك بمواصلة دمج مبادئ البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG) في مختلف عملياته واستراتيجيته المؤسسية، بما يسهم في خلق قيمة مستدامة على المدى الطويل. كما أشار إلى أهمية التمويل المستدام والممارسات المؤسسية المسؤولة في دعم أهداف التنمية الاقتصادية والاستدامة في مملكة البحرين.

كما شهد اللقاء كلمة لـ طلال العريفي، الرئيس التنفيذي لـ منصة صفاء، الشريك الرئيسي للمنتدى، تناول خلالها الدور المتنامي لأسواق الكربون الطوعية وآليات تعويض الانبعاثات في دعم الجهود المناخية وتمكين المؤسسات والأفراد من المساهمة في تحقيق أهداف الحياد الكربوني.

وأشار العريفي إلى الشراكة القائمة بين منصة صفاء ومنتدى الشرق الأوسط للاستدامة، والتي تتيح للمشاركين في فعاليات المنتدى فرصة تعويض الانبعاثات الكربونية المرتبطة بمشاركتهم، داعياً الحضور إلى الاستفادة من المنصة الرقمية التي توفرها الشركة لبدء أو مواصلة جهودهم في مجال تعويض الانبعاثات ودعم العمل المناخي.

وأتاح اللقاء للحضور فرصة لتبادل الرؤى والخبرات وتعزيز العلاقات المهنية واستكشاف فرص التعاون في القضايا ذات الأولوية المرتبطة بالاستدامة والعمل المناخي. ويواصل منتدى الشرق الأوسط للاستدامة، من خلال برامجه ولقاءاته ومبادراته المتنوعة على مدار العام، جمع مختلف الأطراف المعنية لدعم الحوار وبناء الشراكات وتحفيز المبادرات العملية التي تسهم في تعزيز التنمية المستدامة والمرونة المناخية والازدهار الاقتصادي طويل الأمد في منطقة الشرق الأوسط. كما يسر منتدى الشرق الأوسط للاستدامة الإعلان عن موعد انعقاد نسخته الخامسة، والتي ستقام يومي 26 و27 يناير 2027 في مملكة البحرين، حيث يواصل المنتدى دوره في جمع القيادات الإقليمية والدولية لتعزيز الحوار والتعاون ودعم جهود الرامية إلى تحقيق أهداف الاستدامة والعمل المناخي.

وتحظى نسخة المنتدى لعام 2026 بدعم من الشركاء الرئيسيين: بنك البحرين والكويت (BBK)، ومنصة صفاء، وشركة تبريد البحرين؛ والشركاء الاستراتيجيين: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وبنك ABC، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الخليج الدولي؛ وشركاء المنتدى: شركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، وبنك البحرين الوطني، ومجموعة بوسطن الاستشارية، والشركة العربية لبناء وإصلاح السفن (أسري)، وشركة البحرين لإصلاح السفن والهندسة (باسريك)، وشركة الخليج لدرفلة الألمنيوم (جارمكو)، وغرفة التجارة الأمريكية في البحرين، وطيران الخليج؛ والشركاء الداعمين: تمكين، ومكتب حسن رضي ومشاركوه، بنك جي إف إتش، ويونايتد إنتربرايزس؛ والشريك التعليمي: جامعة ستراثكلايد وشركة إمباكت للتعليم والتطوير؛ والشركاء الإعلاميين: عرب نيوز، والأيام، وOGN، وتريد أرابيا، وBFT Media، وذا باترفلاي إفكت.

للمزيد من المعلومات حول المنتدى، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.sustainmideast.com أو التواصل عبر البريد الإلكتروني info@sustainmideast.com .

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