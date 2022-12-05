تحت رعاية كريمة من لدن صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة

المنامة: تحت رعاية كريمة من لدن صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك البلاد المعظم رئيس المجلس الأعلى للمرأة، أعلن اليوم منتدى الإرشاد الشرق الأوسط 2022 عن مشاركة برايتس التعليمية ("برايتس") كشريك التعليم الحصري في النسخة الثالثة المرتقبة للمنتدى والتي ستقام فعالياته بتاريخ 6 ديسمبر 2022 في فندق الدبلومات راديسون بلو في مملكة البحرين.

برايتس التعليمية هي منصة استثمارية في قطاع التعليم الأساسي وتديرها مجموعة جي إف إتش المالية ("جي إف إتش" أو "المجموعة"). تمتلك وتدير برايتس أكثر من تسع مدارس في كل من مملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية التونسية. وتماشياً مع التزام برايتس المتواصل تجاه بناء محفظة من الأصول التعليمية عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، تقوم برايتس باتخاذ إجراءات مكثفة لتحديث أنظمة التعليم وجعل التعليم المتميز في متناول يد الجميع، مع التأكيد على إتاحة فرص التعليم للمراحل التعليمية الثلاث وأيضا لذوي الاحتياجات الخاصة.

ويركز المنتدى هذا العام على "غرس الإرشاد في الثقافة المؤسسية"، ومن المتوقع أن يستقطب أكثر من 300 خبير إقليمي ودولي في مجال الموارد البشرية والإرشاد، إلى جانب رواد الأعمال وصانعي القرار والرؤساء التنفيذيين الذين سيتواجدون في المنتدى حضوريا وعبر البث المباشر.

وستفتتح فعاليات المنتدى سمو الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة عضو المجلس الأعلى للمرأة رئيس مجلس إدارة إنجاز البحرين بكلمة رئيسية، يليها عدد من الكلمات والجلسات الحوارية التفاعلية وورش العمل لتشجيع تبادل المعلومات والخبرات واكتساب المعرفة التي تحتاجها المؤسسات لتطوير كوادرها الوظيفية وممارسات الإرشاد بما يخدم أهدافها التطويرية.

كما سيتضمن المنتدى جلسة حوارية حول غرس الإرشاد في الثقافة المؤسسية، والتي سوف تستضيف خلالها الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة الأمين العام لمجلس التعليم العالي نائب رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي. إضافة الى تنظيم ورشتين مهمتين تفاعليتين، الورشة الأولى تقدمها السيدة كارينا تشابا، مديرة برنامج الإرشاد بقسم التنوع والشمول في أرامكو السعودية، والورشة الثانية تقدمها السيدة لميس عمار، مدير الحسابات الرئيسي في "لينكدإن" الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وفي معرض تعليقها على المنتدى، صرحت السيدة فاطمة أحمد كمال الرئيس التنفيذي لبرايتس التعليمية بالقول: "نحن مسرورون بدعم هذا المنتدى المهم والمخصص لتنمية رأس المال البشري والتطور المهني للجيل الجديد من قادة الأعمال على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا . من أولوياتنا في برايتس العمل على تعزيز التعليم والمعرفة من خلال خلق بيئة تعليمية مواتية ومواكبة لتغيرات ومتطلبات سوق العمل. إن الاستثمار في التعليم ورأس المال البشري عنصران رئيسيان ضمن استراتيجية برايتس في المنطقة والتي من خلالها تطمح للعب دور محوري في تهيئة وتمكين النشىء. ونتطلع قدماً لبدء المنتدى ولمشاركة خبراتنا والتعلم أكثر حول كيفية مضاعفة الاستفادة من الإرشاد في جهود تنمية المواهب وتطوير كوادرنا البشرية".

بدورها، قالت السيدة زهراء طاهر المدير التنفيذي لشركة فين مارك كوميونيكيشنس المؤسس والمنظم للمنتدى: "نحن مسرورون بالإعلان عن برايتس كشريك تعليم حصري. تنسجم خبرتهم في الاستثمار بالتعليم وتقديم خدمات تعليمية وفق أفضل المعايير العالمية مع اهداف المنتدى لاستكشاف وتبادل المعرفة والاستراتيجيات الفعالة لتنمية رأس المال البشري، مع التأكيد على دور الإرشاد المهم في مختلف مراحل التطوير. ونحن نرحب ببرايتس ضمن نخبة من الشركاء الداعمين للمنتدى ونتطلع قدماً لمشاركتهم القيّمة ومساهماتهم في الجلسات الديناميكية والأنشطة التفاعلية التي خططنا لها ضمن اعمال المنتدى".

يذكر أن منتدى الإرشاد الشرق الأوسط الثالث يقام بدعم من الشريك الرئيسي بنك البحرين الوطني، إلى جانب مجموعة من الرعاة والداعمين مثل "لينكدإن" و"تمكين" و"بنك الخليج الدولي" و"فولاذ" و"بنفت" و"سفريات دادباي" و"سوليدرتي" و"ريتش" وجمعية مصارف البحرين.

لمزيد من المعلومات للمشاركة في المنتدى ضمن قائمة الرعاة والشركاء أو التسجيل فيه، يرجى التواصل مع شركة فين مارك كوميونيكيشنس على هاتف رقم 0097317749759 أو عبر البريد الإلكتروني info@mentorshipme.com.

#بياناتحكومية

- انتهى -

نبذة عن منتدى الإرشاد الشرق الأوسط:

يعتبر المنتدى، بنسخته الثالثة هذه السنة، الأول من نوعه على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بتركيزه على الدور المحروي الذي يلعبه الإرشاد في تسريع خطى تنمية الموارد البشرية وتطويرها على مستوى المنطقة. تم تأسيس المنتدى في العام 2019 من قبل شركة فين مارك كوميونيكيشنس ويقام سنويا في مملكة البحرين التي تعد مركزا رائدا في مجال التدريب وتنمية الكفاءات البشرية.

عن مجموعة برايتس التعليمية:

مجموعة برايتس التعليمية هي منصة تعليمية تدار من قبل مجموعة جي إف إتش المالية وتشمل مراحل التعليم من رياض الأطفال إلى الصف الثاني عشر، مدعومة بأبحاث عالمية المستوى تقوم على مبدأ - لا يوجد حد لما يمكن أن يتعلمه كل طفل ويحققه. يتم تدريب مدرسينا على هذه الفلسفة وتشجع طريقة تعليمهم طلابنا على أن يكونوا شغوفين ومصممين ومبدعين وواثقين من قدراتهم الخاصة.

نحن نتجاوز الدرجات الجيدة، ونساعد كل طالب على اكتشاف وتنمية مواهبه الفردية - سواء من خلال البرامج الأكاديمية أو الرياضة أو الفنون المسرحية. يختلف كل طفل عن الآخر، والتحدي الذي نواجهه ليس فقط البناء على نقاط قوتهم وشغفهم، ولكن لمنحهم الحافز للتغلب على المجالات التي تبدو صعبة والسيطرة عليها في البداية.

https://brituseducation.com/

للمزيد من المعلومات يرجى التواصل :

زهراء طاهر

المدير التنفيذي

شركة فين مارك كوميونيكيشنس

موبايل: 0097338831386

مكتب: 0097317749759

البريد الالكترونيztaher@finmarkcoms.com :