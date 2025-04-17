الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي - في إطار حرصه على تعزيز التعاون الإقليمي في مجالات الاستثمار وتمويل الصادرات والتجارة، شارك مكتب أبوظبي للصادرات "أدكس"، التابع لصندوق أبوظبي للتنمية، في مؤتمر "تي إكس إف منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا" للعام الرابع على التوالي، بصفته راعياً استراتيجياً للحدث.

حيث شهدت نسخة هذا العام من المؤتمر الذي عقد في إمارة دبي خطوة غير مسبوقة، تمثلت في دمج نسختي الشرق الأوسط وأفريقيا للمرة الأولى تحت منصة واحدة، جمعت صُنّاع القرار والممولين والمصدرين من كلا المنطقتين، وجاءت هذه الخطوة بهدف تعزيز الشراكات الإقليمية والدولية، واستكشاف مجالات أوسع للتعاون المشترك، وتنسيق الاستراتيجيات الداعمة للتنمية الاقتصادية.

وضمن فعاليات المؤتمر، ألقى السيد خليل فاضل المنصوري، المدير التنفيذي لمكتب أبوظبي للصادرات، كلمة رئيسية سلط خلالها الضوء على الدور الريادي للمكتب، ونشاطه المحوري في دعم قطاع التصدير بدولة الإمارات، مؤكداً أهمية تعزيز الشراكات الفاعلة التي تشكل نقطة الانطلاق نحو التقدم الحقيقي لاستدامة النمو الاقتصادي، وأن التعاون بين مختلف المؤسسات والقطاعات يُعد الركيزة الأساسية التي يستند عليه (أدكس) في جميع مبادراته وأنشطته لأهميتها في تعزيز القوة التنافسية التصديرية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأشار السيد خليل المنصوري إلى أن مكتب أبوظبي للصادرات يحرص على دعم الاستراتيجيات والمبادرات الوطنية الطموحة، مثل مبادرة "مشروع 300 مليار" واستراتيجية أبوظبي الصناعية، ورؤية الإمارات 2071 بهدف تحفيز القطاع الصناعي في دولة الإمارات، ورفع مساهمته في الناتج المحلي بما يحقق النمو المستدام للاقتصاد الوطني، وأضاف: "نحن ملتزمون بدعم تحول دولة الإمارات إلى مركز عالمي للابتكار والتجارة، من خلال تمكين الصادرات والاستثمارات في قطاعات حيوية، مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة، بما يسهم في بناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة."

ولتحقيق هذه الرؤية، حرص مكتب أبوظبي للصادرات على توفير حلول تمويلية مبتكرة تتمثل في تقديم القروض والضمانات للمشترين الأجانب للسلع والخدمات الإماراتية، كما قدم المكتب قروضاً مباشرة للشركات الوطنية بهدف تمكينها من رفع قدراتها الإنتاجية وتوسيع استثماراتها الرأسمالية، بالإضافة إلى عقد اتفاقيات إعادة شراء متعددة المخاطر تُتيح السيولة اللازمة لصفقات التصدير عالية التأثير.

وأوضح المنصوري: "تجعلنا هذه الأدوات أكثر مرونةً واستجابةً مع احتياجات مُصدّرينا وشركائنا، كما أنها تُمكّننا من دعم جهود دولة الإمارات العربية المتحدة لتنويع اقتصادها، وفتح فرص جديدة لتعزيز تواجد الشركات الوطنية في الأسواق العالمية".

وحظي مكتب أبوظبي للصادرات بتكريم خاص خلال المؤتمر، حيث تم اختيار اتفاقية التمويل المشتركة المبرمة بين (أدكس) ومجموعة (BGN) ضمن قائمة 'أفضل صفقات العام"، لما تجسده هذه الصفقة من مزايا تدعم تنافسية التمويل المبتكر، ولأثرها الإيجابي في تعزيز الصادرات الإماراتية في الأسواق الناشئة.

وتضمن المؤتمر مجموعة متنوعة من الجلسات النقاشية المتخصصة، وورش عمل ركّزت على أبرز الأسواق المستهدفة، بالإضافة إلى طاولات مستديرة جمعت كبار المسؤولين في مجالات تمويل الصادرات.

نبده عن مكتب أبوظبي للصادرات:

تأسس مكتب أبوظبي للصادرات (ADEX) عام 2019 بمبادرة من صندوق أبوظبي للتنمية، بهدف دعم تنمية الصادرات الإماراتية من خلال توفير حلول تمويلية مرنة ومبتكرة تعزز وجود المنتجات والخدمات الوطنية في الأسواق العالمية. ويعمل "أدكس" على تقديم تسهيلات ائتمانية للمستوردين الأجانب عبر قروض مباشرة وغير مباشرة وضمانات، بما يدعم التنافسية العالمية لقطاع الصادرات تماشيًا مع استراتيجية الدولة لتنويع الاقتصاد. كما يسعى المكتب لتوسيع نطاق الصادرات المحلية، باعتبارها من الركائز الأساسية للتنمية المستدامة في دولة الإمارات.

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