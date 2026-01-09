الدوحة، قطر: استقبلت مكتبة قطر الوطنية وفدًا رفيع المستوى من مكتبة نيجيريا الوطنية في إطار زيارة لتبادل المعرفة، وهو ما يعزز دور المكتبة بوصفها مركزًا إقليميًا فاعلًا في مجالات الابتكار والتعاون الدولي.

وشهدت الزيارة، التي جرت من 6 إلى 8 يناير 2026، لقاءات مكثفة جمعت نخبة من خبراء المكتبات والمعلومات من المؤسستين لتبادل المعارف والخبرات ومناقشة آفاق التعاون المشترك في مجالات خدمات المكتبات الحديثة، والتحول الرقمي، وصون التراث الثقافي.

تضمنت الزيارة جولة تعريفية اطلع فيها الوفد النيجيري على مرافق المكتبة المختلفة وعلى رأسها مركز حفظ وصيانة المواد التراثية، حيث تبادل الطرفان المعلومات والخبرات حول أحدث تقنيات صون التراث. وتطرقت الجلسات النقاشية إلى المستودعات الرقمية، والمصادر الإلكترونية، وأنظمة المكتبات الذكية والآلية، بالإضافة إلى استعراض الحلول المبتكرة في خدمات الأطفال واليافعين والتفاعل مع مجتمع رواد المكتبة.

وفي هذا الصدد، صرّحت السيدة هوسم تان، المدير التنفيذي لمكتبة قطر الوطنية، قائلة: "يُجسِّد استقبالنا لوفد مكتبة نيجيريا الوطنية التزامنا العميق بتبادل المعرفة على الصعيد العالمي وصقل مهارات الكوادر المؤسسية." وأضافت قائلة: "مثل هذه اللقاءات تتيح لنا مشاركة المعارف والخبرات وتعزيز قدراتنا على خدمة مجتمعاتنا، ونتطلع إلى مواصلة هذا التعاون المثمر لمواكبة الاحتياجات المتغيرة."

من جانبها، صرّحت الأستاذة الدكتورة أنونوبي تشينوي فيرونيكا، الرئيس التنفيذي لمكتبة نيجيريا الوطنية، قائلة: "لقد كانت زيارة مكتبة قطر الوطنية مُلهمةً بحق؛ فنحن أمام صرحٍ معرفيٍ عالمي بكل ما تحمله الكلمة من معان. تتفرد مكتبة قطر الوطنية بعبقرية التصميم والريادة في الابتكار وتنوع البرامج والخدمات. كل ما شهدناه في المكتبة يُجسّد التزامًا أصيلًا بالتميز ونشر المعرفة سواءً في المكتبة التراثية أو مكتبة الأطفال أو توظيف التقنيات الذكية في إعارة الكتب وتداولها. ولعل أكثر ما لفت انتباهنا، بجانب الإبهار المعماري وهندسة الإضاءة الطبيعية، ما لمسناه من روح الترحيب والانفتاح والمهنية العالية التي تميزت بها قيادة المكتبة وفريق العمل. نحن سعداء بهذه الزيارة ونعتز بها، ونتطلع إلى ما تثمر عنه من تعاون إيجابي في المستقبل، إيمانًا منا بضرورة تبادل المعرفة التي تصنع الأثر".

وتأتي هذه الزيارة في سياق الجهود الدؤوبة التي تبذلها مكتبة قطر الوطنية لبناء مجتمع عالمي يربط بين المكتبات والمؤسسات الثقافية، وتأكيدًا على أهمية التعاون الدولي في الارتقاء بخدمات المكتبات وحفظ التراث وحماية الذاكرة الثقافية.

عن مكتبة قطر الوطنية

تضطلع مكتبة قطر الوطنية بمسؤولية الحفاظ على التراث الوطني لدولة قطر من خلال جمع التراث والتاريخ المكتوب الخاص بالدولة والمحافظة عليها وإتاحتها للجميع. وتُوفر المكتبة فرصًا متكافئة لجميع روادها للوصول إلى كافة المعلومات والخدمات التي توفرها، وتهدف إلى تمكين سكان دولة قطر من التأثير بشكل إيجابي في المجتمع عبر توفير بيئة استثنائية للتعلم والاكتشاف.

وكان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، قد تفضل بإصدار قرار أميري بإنشاء مكتبة قطر الوطنية بتاريخ 20 مارس 2018، وافتتحها سموه رسميًا بتاريخ 16 أبريل 2018.

