أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: في إطار الجهود المستمرة لتعزيز جودة تعليم اللغة العربية، يستعد "أرابيك سكال – مقياس الضاد" لإطلاق دراسة موسعة لقياس الكفاءة القرائية لدى الطلبة الناطقين بالعربية، بالتعاون مع "هيئة الشارقة للتعليم الخاص" وتحت إشرافها، وذلك في إطار رؤيتها الرامية إلى الارتقاء بمخرجات التعليم في إمارة الشارقة.

وتهدف الدراسة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، من أبرزها: رفع مستويات الكفاءة القرائية لدى الطلبة الناطقين بالعربية، وتنفيذ الاختبارات المعيارية، وعلى رأسها "اختبار مقياس الضاد للكفاءة القرائية"، إضافة إلى إجراء دراسات بحثية لقياس مستويات الطلبة وتشخيص الفجوات القرائية، بما يسهم في تطوير المحتوى التعليمي العربي وتعزيز إتقان اللغة العربية، إلى جانب تعزيز الوعي بالتراث الأدبي والثقافي العربي لدى الأجيال الناشئة، وربط تنمية المهارات القرائية بترسيخ الهوية الثقافية والوطنية.

ومن المقرر أن تشمل الدراسة، التي انطلقت في 6 مايو الجاري، لتشمل 59 مدرسة تمثل مجموعة متنوعة من المناهج التعليمية، بما في ذلك المنهاج الوزاري والبريطاني والأمريكي والأسترالي والألماني، بما يعكس شمولية المبادرة واتساع نطاقها. وتأتي هذه الدراسة في أعقاب النجاح الذي حققته الدراسة الميدانية الأولية، التي نُفذت مطلع العام الماضي في عدد من مدارس الهيئة، حيث أثبتت فاعلية "مقياس الضاد" كإطار عربي موحد ومبتكر لقياس المهارات القرائية. كما أظهر المقياس مستوى عالياً من الموثوقية، مدعوماً بأدوات علمية رصينة لتحديد مستويات الطلبة وقياس درجات صعوبة النصوص بدقة، بما يسهم في تطوير تعليم اللغة العربية والارتقاء بمخرجاته.

ويأتي هذا التعاون في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين "هيئة الشارقة للتعليم الخاص" و"أرابيك سكال – مقياس الضاد"، والتي تجسد التزام الطرفين بتعزيز التعاون والعمل المشترك لتحقيق عدد من المستهدفات، تمهيداً لاعتماد "مقياس الضاد" كأداة معيارية لقياس القرائية باللغة العربية، والتوسع التدريجي في تطبيقه ليشمل عدداً أكبر من المدارس والطلبة، إضافة إلى تزويد الهيئة بتقارير تحليلية متقدمة تدعم اتخاذ القرار وصياغة السياسات التعليمية، وتنفيذ برامج تدريبية وتأهيلية للمعلمين والمشرفين عبر "أكاديمية مقياس الضاد للتدريب والتطوير".

وعلى صعيد آلية تنفيذ الدراسة، سيتولى "مقياس الضاد" إجراء عمليات القياس والتحليل بالاعتماد على بنك اختبارات متطوّر، فيما ستدعم "هيئة الشارقة للتعليم الخاص" هذه الجهود عبر إشراك المدارس المؤهلة والمجهزة بالشكل الأنسب. ويفضي هذا التكامل إلى تحقيق نتائج دقيقة وموثوقة، تساهم في رفع جودة مُخرجات تعلّم اللغة العربية، ترجمةً للالتزام المشترك بتطوير منظومة تعليم اللغة العربية وفق منهجياتٍ علمية حديثة؛ مما يعزز مكانة اللغة العربية، ويسهم في إعداد أجيال متمكنة لغوياً، ومرتبطة بهويتها الثقافية الأصيلة.

