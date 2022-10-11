تعقد الحلقة النقاشية يوم الأربعاء 12 أكتوبر الساعة 6:30 مساءً

أبوظبي: أعلن معهد جامعة نيويورك أبوظبي بالتعاون مع شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، وإمباكتيف، وصندوق الاستثمار الاجتماعي في هيئة المساهمات المجتمعية "معاً"، عن استضافة جلسة نقاش بعنوان "تطوير المعرفة والصناعة: محفز للاقتصاد الدائري"، وذلك يوم الأربعاء الموافق 12 أكتوبر، الساعة 6:30 مساءً.

وتسلّط الجلسة الضوء على بعض الرواد الاقتصاديين في دولة الإمارات، ومساهمة "أدنوك" في الاقتصاد الدائري للدولة، مع الحفاظ على تراثها وهويتها الوطنية وثقافتها في عصر العولمة. وتقدم الندوة كذلك نظرة عميقة على ما يساهم في بناء وتعزيز أسس الاقتصاد المستدام، وإبراز كيف يمكن لجيل الشباب دفع هذه الجهود ومواصلة العمل تنفيذها.

وستدير جلسة النقاش هدى الخزيمي، مديرة مركز الأمن السيبراني والأبحاث في جامعة نيويورك أبوظبي، والأستاذة المساعدة في هندسة الكمبيوتر، إلى جانب رواد أدنوك: السيد راشد سعود الشامسي، والدكتور محمد عبد الله المنصوري، حيث سيشاركان خبرتهما ومعرفتهما المتعمقة حول موضوع الجلسة واستكشاف إمكانيات شباب الإمارات في القيادة من أجل بناء مستقبل أفضل.

وقالت ناهد أحمد، مساعد مدير البرامج العامة في معهد جامعة نيويورك أبوظبي: "يسعدنا التعاون مع المؤسستين الرائدتين، ’أدنوك‘ و وصندوق الاستثمار الاجتماعي ’معاً‘، لإنشاء منصة للحوار بين الأجيال تساهم في تعزيز الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية للسنين القادمة".

ومن جهتها، قالت منى الهاشمي، القائم بأعمال مدير قطاع ريادة الأعمال الاجتماعية والحضانة الاجتماعية والمقاولات في "معاً": "هدفنا الرئيسي في ’معاً‘ هو الجمع بين أصحاب المصلحة الرئيسيين من القطاع الحكومي والخاص، بهدف التعاون في تعزيز الابتكار وبناء ثقافة المساهمة والمشاركة الاجتماعية. وتعد جلسة النقاش هذه مثالاً رائعًا على كيفية توحيد جهودنا لاستعراض إنجازات رواد ’أدنوك‘، وتشجيع الحوار مع قادة الغد، وإلهامهم لخلق تأثير إيجابي ومستدام على مجتمعنا اليوم وفي المستقبل".

وتعتبر جلسة النقاش جزءاً من سلسلة فعاليات تتناول مواضيع شتى كالفيزياء والتراث والتاريخ والسياسة وفن العمارة. ومن الجدير بالذكر بأن الأنشطة التي تقام في مركز مؤتمرات جامعة نيويورك أبوظبي مجانية ومفتوحة للجمهور مع ضرورة التسجيل المسبق، حيث يستضيف المعهد أيضاً عدداً من المؤتمرات التي تركز على مجالات مختلفة تشمل البحث العلمي، والفنون، والعلوم الاجتماعية، والهندسة.

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