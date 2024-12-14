دبي، الإمارات العربية المتحدة : اختتم معرض "ميبا" لطائرات رجال الأعمال والطائرات الخاصة 2024 فعالياته بنجاح كبير، باستضافة ما يزيد عن 145 جهة عارضة، وعرض أكثر من 30 طائرة، ليعزز مكانته بوصفه المنصة الرائدة في قطاع طيران رجال الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وجمع المعرض على مدار ثلاثة أيام، نخبة من قادة القطاع والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم، لاستعراض أحدث التطورات الرائدة على مستوى قطاع طيران رجال الأعمال وبحث آفاقه المستقبلية.

وسجلت الدورة العاشرة من المعرض، الذي أقيم في مطار آل مكتوم الدولي- في دبي وورلد سنترال، رقماً قياسياً في عدد المشاركين الذين وصل عددهم إلى 10 آلاف مشارك من 100 دولة حول العام، ما يعكس دوره المحوري في دعم النمو وتعزيز التعاون ضمن القطاع.

وشهد اليوم الختامي من المعرض زيارة معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة؛ والشيخ راشد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة هيئة طيران الرئاسة، والذي جرى خلاله الكشف عن أحدث الرؤى المستقبلية المتعلقة بتطوير القطاع.

ومن جانبه أوضح علي أحمد النقبي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي ومؤسس اتحاد طيران رجال الاعمال والطيران الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (ميبا) أن معرض ميبا ليس حدثاً عادياً، وإنّما منصة للابتكار والتعاون والإلهام، وقال: "فاقت دورة هذا العام كل التوقعات، حيث سجلت حضوراً قياسياً وشهدت فعالياته نقاشات مؤثرة واتفاقيات رائدة تحدد مسار مستقبل قطاع طيران رجال الأعمال"، وأضاف: "نؤكد التزامنا بتعزيز الشراكات وتطوير الحلول المستدامة وتمهيد الطريق للجيل القادم من المتخصصين في مجال طيران الأعمال، لا سيما مع النمو السريع والمستمر الذي تشهده المنطقة".

وسلط اليوم الأخير من المعرض الضوء على مستقبل قطاع طيران رجال الأعمال، إذ طرح علي النقبي مجموعة من الرؤى حول فتح الآفاق أمام الفرص في مجال طيران رجال الأعمال في جلسة حوارية حول برنامج "قادة الجيل القادم"، المبادرة التفاعلية التي تتيح للطلاب التواصل مع قادة القطاع لاستكشاف المسارات المهنية، تلتها جلسة نقاشية لكبار قادة الموارد البشرية من شركة لوفتهانزا تكنيك الشرق الأوسط، وآفيشن سيرفيسز مانجمنت، ولونا جيتس، وشركة يو أيه إس، وشركة محركات ايرو الدولية، الذين بادروا بطرح مجموعة من التوصيات العملية والمهارات الأساسية والخبرات الشخصية لدعم الطلبة ودفعهم لتحقيق النجاح في هذا المجال الحيوي.

وشهد المعرض الإعلان عن عدة اتفاقيات تعاون، تمهد الطريق نحو تطوير مشاريع تحولية نوعية في القطاع، حيث وقعت شركة هانيويل مذكرة تفاهم مع شركة سينو جيت، تستشرف تعزيز نطاق التعاون بين الطرفين في مجالات عدة مثل خدمات الطيران وتطوير التكنولوجيا الجديدة؛ بينما كشفت أيلا للطيران عن شراكة رائدة مع شركة ساتبيليدا لخدمات التصوير بالأقمار الصناعية والخدمات الجغرافية المكانية، للاستفادة من تكنولوجيا الأقمار الصناعية المتطورة بهدف تعزيز الكفاءة التشغيلية وتحسين السلامة في الخدمات الجوية، ومن جانبها كشفت شركة إم دي أون بورد عن أحدث حلولها التكنولوجية للاستشارات الطبية على متن الطائرة، والتي تضع معايير جديدة في مجال الدعم الطبي أثناء الرحلات بهدف منح الأولوية لسلامة الركاب والتميز التشغيلي.

وسلط اليوم الختامي من المعرض الضوء على موضوع "الأعمال في قطاع طيران رجال الأعمال"، حيث استضاف مؤتمر بيز آف أكثر من 65 من كبار المسؤولين التنفيذيين والمبتكرين، وبدوره، شارك شادي سعادة، رئيس شركة "إيرباص لطائرات رجال الأعمال"، في جلسة نقاشية طرح خلالها رؤيته للتطورات التي يشهدها القطاع، وقال: "تشهد هذه السوق المتخصصة عاماً حافلاً بالنشاط خلال الفترة الراهنة، وبدأنا فعلياً بحصد ثمار عملنا الدؤوب خلال السنوات السابقة، بما في ذلك شراكتنا مع رويال جيت، والتي شملت حتى الآن 8 طلبيات و3 اتفاقيات، ما يجعل هذا العام عاماً قياسياً بالمقارنة مع الـ17 عاماً الفائتة".

وأضاف: "ساهمت جائحة كوفيد-19 في تعزيز قطاع طيران رجال الأعمال، وأعادت له المكانة التي لطالما تمتع بها بوصفه أداة حيوية للأعمال والتعاون والدبلوماسية وغيرها، وتتمتع شركة إيه سي جيه تو توينتي بحضور قوي، بفضل نجاحها في بناء شريحة خاصة بها نتيجة لعوامل المساحة والتسعير والتكاليف التشغيلية".

وجمعت الجلسة النقاشية بعنوان "أسرار القطاع ورؤى لمالكي الطائرات"، نخبة من الشخصيات البارزة في هذا المجال، بما في ذلك تشاد أندرسون، الرئيس التنفيذي لشركة جيت كرافت؛ وناداف كيسلر، المدير الإداري لمجموعة آسيان سكاي؛ وبول ب. جيبلي، رئيس محكمة لاهاي للتحكيم في مجال الطيران، وأدار الجلسة وسيم صاحب، الشريك الإداري لدى شركة أوبس أيرو في دولة الإمارات، حيث قدمت رؤى قيمة حول كيفية تجاوز التحديات التي تواجه سوق الطيران الحالي.

وبدوره، قال تشاد أندرسون: "أود التأكيد على أن سوق إعادة بيع الطائرات الخاصة لن يكون مضطرباً بالقدر الذي يراه الكثيرون في عام 2025، والأمر لا يتعلق بنا فقط، إذ يشهد القطاع بشكل عام، تسجيل طلبيات كبيرة على الطائرات الجديدة، فضلاً عن الحركة النشطة التي يشهدها سوق الطائرات المستعملة، إضافة إلى وجود ما يكفي من المعروض في الفترة الأخيرة، حيث أصبح السوق في وضع جيد بشكل عام خلافاً للسنوات الأخيرة التي شهدت العديد من التحديات المتعلقة بالعرض".

ويمثل المعرض الثابت أحد أبرز فعاليات معرض ميبا لطائرات رجال الأعمال والطائرات الخاصة، حيث جمع 30 طائرة من أبرز شركات التصنيع الرائدة، إلى جانب إطلاق برنامج لاكجري بوليفارد من شركة فالكون، الذي استعرض عدداً من العلامات الفخمة ومجموعة من طائرات رجال الأعمال الأكثر شهرة في العالم، كما شملت أبرز الأنشطة الجديدة للمعرض برنامج ستارت أب هاب وجناح النقل الجوي المتقدم، ما يؤكد التزام المعرض الراسخ بتعزيز الابتكار.

ومن ناحية أخرى، ركّزت منصات مثل برنامج المشغلين، الذي يقام برعاية شركة طيران السعودية الخاص، وبرنامج الضيف البلاتيني، برعاية شركة فالكون، على تعزيز التعاون والتواصل، وأتاحت أمام الحضور العديد من الفرص القيّمة لبناء شراكات جديدة وتطوير الشراكات الحالية.

ونجح معرض ميبا لطائرات رجال الأعمال والطائرات الخاصة في تعزيز مكانة المنطقة كمركز رائد لطيران رجال الأعمال، وسلّط الضوء على التزام القطاع بالابتكار والاستدامة وتنمية المواهب، ما يعكس مدى تنوع جدول أعماله، كما ساهم في رسم ملامح المستقبل المنتظر للقطاع، ابتداءً من الشراكات الرائدة ووصولاً إلى المبادرات الملهمة.

وتشمل قائمة أبرز شركاء المعرض في دورته لهذا العام شركتي 4 إير وإير بي بي ومجموعة إيكس للاستثمار وشركات دار جلوبال ودي سي للطيران وجيتكس ولوفتهانزا تكنيك وإم دي أون بورد وشركة طيران السعودية الخاص.

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