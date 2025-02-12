أكثر من 15 ألف زائر بزيادة 10% عن نسخة العام 2024 وزيادة 15% في مساحة المعرض ما يجسد أهمية الحدث في ظل نمو الطلب على حلول الإضاءة المبتكرة والمنازل الذكية وأتمتة المباني

نسخة هذا العام شهدت إطلاق منتجات جديدة وتعزيز الشراكات العالمية وتنظيم أكبر حفل جوائز للإضاءة في الشرق الأوسط على الإطلاق

دبي، الإمارات العربية المتحدة: اختتم معرض لايت + إنتلجنت بيلدنج ميدل إيست، الفعالية الأبرز في المنطقة في مجال توريد حلول الإضاءة والتصميم وتقنيات البناء المستدام، فعالياته محققاً نمواً قياسياً في عدد العارضين والزوار ومساحة المعرض.

واستضاف المعرض الذي أقيم في مركز دبي التجاري العالمي 442 جهة عارضة من جميع أنحاء العالم، واستقطب 15948 زائراً بزيادة 10٪ بالمقارنة مع الدورة السابقة. كما زادت مساحة المعرض بنسبة 15٪ مما يؤكد استمرار نمو هذا القطاع وتوسعه بفضل الابتكارات الحديثة والتكنولوجيا المتطورة.

وقال عبد المحسن مدير معرض لايت + إنتلجنت بيلدنج ميدل إيست: "سجل المعرض هذا العام نجاحاً هو الأكبر على الإطلاق منذ إطلاقه وحقق 3 إنجازات بارزة على صعيد زيادة أعداد العارضين والزوار ومساحة العرض. ويعكس هذا النمو الأهمية المتزايدة لمنطقة الشرق الأوسط في المشهد العالمي لقطاع الإضاءة وتكنولوجيا البناء في ظل زيادة الاستثمار في المدن الذكية والتصميم المستدام والابتكار المتطور.

وأضاف: "يسعدنا أن يصبح هذا الحدث منصة عالمية تجمع أهم الخبراء والمتخصصين والمصممين وقادة التكنولوجيا لتشكيل مستقبل حلول الإضاءة والمنزل الذكي وأتمتة المباني".

وقد شهد المعرض الذي أقيم تحت شعار "بناء القواسم المشتركة من خلال المجتمع والإبداع والثقافة"، إطلاق العديد من المنتجات الحديثة والإعلان عن شراكات عالمية جديدة والكثير من الحوارات المهمة حوب مستقبل القطاع. وقد تضمن المعرض أيضاً 3 أجنحة وطنية لكل من ألمانيا وهونج كونج والصين. كما تم تنظيم فعالية لتعزيز التواصل بين المشاركين بحضور أكثر من 100 من قادة القطاع وممثلي جمعيات الإضاءة العالمية الكبرى بما في ذلك جمعية هندسة الإضاءة (IES) والجمعية الدولية لمصممي الإضاءة (IALD) وجمعية الإضاءة (SLL).

وأعلنت العديد من الشركات المشاركة في المعرض عن إطلاق ابتكارات ومنتجات جديدة منها تقنية (Spectrum Lighting) الجديدة التي تعمل بالطاقة اللاسلكية، والتي من المتوقع أن تشكل نقلة نوعية في مجال تعزيز الكفاءة والاستدامة في قطاع الإضاءة. ومن جهة أخرى أعلن معهد مهندسي خدمات البناء عم إطلاق الدليل الإرشادي (TM65 UAE) لحساب الانبعاثات الكربونية لخدمات البناء، والذي يهدف لتعزيز مستويات الكفاءة والاستدامة في قطاع الإضاءة.

كما تم تنظيم ورشة عمل قادتها جمعية هندسة الإضاءة (IES) وجمعية الإضاءة (SLL) تحت عنوان "بناء القواسم المشتركة في أفضل ممارسات الإضاءة العالمية"، والتي جمعت نخبة من الخبراء لاستكشاف معايير ومنهجيات الإضاءة الموحدة. كما تضمن الحدث معرضاً مخصصاً للمصممين لعرض أعمال أفضل استوديوهات تصميم الإضاءة من الإمارات العربية المتحدة وتعريف الزوار بأحدث الاتجاهات والابتكارات التي تشكل مستقبل تصميم الإضاءة.

بالإضافة إلى ذلك، وفي مبادرة فريدة من نوعها لدعم مواهب الجيل القادم، قدم طلاب من جامعة الشارقة تصميمات مبتكرة وحلولاً إبداعية في مجال الإنارة والإضاءة. وشهد الحدث أيضاً تنظيم عرض فني ضوئي يجمع بين الفن والتكنولوجيا من شركتي (Studio Plus) و(MYVN Architecture) من الهند.

واختتم المعرض بتنظيم حفل جوائز الإضاءة في الشرق الأوسط، والذي عاد بنسخته الحادية عشرة والأكبر حتى الآن. وتم منح الجوائز لأفضل مشاريع ومنتجات الإضاءة وأبرز المصممين الإقليميين والدوليين بحضور 550 من قادة القطاع من حول العالم.

الجدير بالذكر أن النسخة التاسعة عشرة من معرض لايت + إنتلجنت بيلدنج ميدل إيست ستنعقد من 12 إلى 14 يناير 2026 في مركز دبي التجاري العالمي.

نبذة عن معرض لايت + إنتليجنت بيلدينج ميدل إيست:

يجمع معرض لايت + إنتليجنت بيلدينج ميدل إيست بين العلامات التجارية المشهورة عالمياً والشركات الإقليمية والمبتكرين الواعدين في فعالية مثيرة لثلاثة أيام تضم منتجات في مجالات الإضاءة والهندسة الكهربائية وأتمتة المنازل والمباني. أدى المعرض دوراً حيوياً في نمو القطاع وتطويره منذ إنطلاقته الأولى في عام 2006، وذلك من خلال التواجد القوي للمنتجات والعلامات التجارية العالمية، و تنظيم العديد من المؤتمرات التثقيفية و ورش العمل المعتمدة وبرنامج الجوائز الرائد للتعرف على أفضل ما في القطاع. الجدير بالذكر أن النسخة التاسعة عشرة من معرض لايت + إنتلجنت بيلدنج ميدل إيست ستنعقد من 12 إلى 14 يناير 2026 في مركز دبي التجاري العالمي.

نبذة عن ميسي فرانكفورت:

تعد مجموعة ميسي فرانكفورت إحدى كبريات شركات تنظيم المعارض والمؤتمرات والفعاليات في العالم، حيث تمتلك مركزاً خاصاً بها للمعارض والفعاليات. كذلك توظف حوالي 2300 شخصاً يتوزعون بين مقرها الرئيسي في فرانكفورت أم ماين وفي 28 شركة تابعة حول العالم. بلغت مبيعات المجموعة في السنة المالية 2023 أكثر من 609 مليون يورو. كما تركز الشركة على خدمة المصالح التجارية لعملائها بكفاءة في إطار مجالات تنظيم المعارض والفعاليات وتأجير المواقع وتقديم الخدمات. إن إحدى أهم نقاط القوة لشركة ميسي فرانكفورت هي شبكة المبيعات العالمية القوية والمترابطة بشكل وثيق، والتي تغطي نحو 180 دولة في جميع مناطق العالم. كذلك تقدم الشركة مجموعة شاملة من الخدمات - سواء في الموقع أو عبر الإنترنت، ليتمتع العملاء في جميع أنحاء العالم بجودة ومرونة عالية باستمرار عند تخطيط وتنظيم وإدارة الفعاليات الخاصة بهم. بالإضافة لذلك تستعين الشركة بأفضل الخبرات اللازمة لتطوير نماذج أعمال جديدة، وتشمل المجموعة الواسعة من الخدمات تأجير أرض المعارض، وبناء المعارض التجارية والتسويق، وتوفير طواقم الموظفين والضيافة.

تعتبر الاستدامة ركيزة أساسية لاستراتيجية الشركة. وهنا، تحقق الشركة توازناً صحيحاً بين المصالح البيئية والاقتصادية والمسؤولية الاجتماعية والتنوع.

يقع مقر الشركة الرئيسي في فرانكفورت آم ماين، وهي مملوكة لمدينة فرانكفورت بنسبة 60 بالمائة وولاية هيسن بنسبة 40 بالمائة.

نبذة عن ميسي فرانكفورت ميدل إيست جي إم بي أتش:

تشمل مجموعة معارض ميسي فرانكفورت ميدل إيست: لايت + إنتيليجنت بيلدينج ميدل إيست، أوتوميكانيكا دبي، أوتوميكانيكا الرياض، بيوتي وورلد ميدل إيست، بيوتي وورلد السعودية، إنترسك، إنترسك السعودية، الهدايا ولايفستايل ميدل إيست، لوجيموشن، بايبر وورلد ميدل إيست. في موسم الفعاليات 2023-2024، ضمت معارض ميسي فرانكفورت ميدل إيست مجتمعة 6,324 عارضاُ من أكثر من 60 دولة واستقبلت 224,106 زائراً من 156 دولة.

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