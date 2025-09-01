دبي، الإمارات العربية المتحدة، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، تنظم هيئة كهرباء ومياه دبي الدورة السابعة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) من 30 سبتمبر إلى 2 أكتوبر 2025 في مركز دبي التجاري العالمي.

يجسد "ويتيكس" ريادة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة والاستدامة، ويدعم رؤية دبي الطموحة نحو اقتصاد مستدام. وتغطي قطاعات المعرض مجالات متعددة تشمل المياه والطاقة والمدن الذكية والتنقل الأخضر والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وغيرها.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، مؤسس ورئيس معرض ويتيكس: "يعكس معرض ويتيكس التزام دولة الإمارات الراسخ بالاستدامة، ويعزز مكانة دبي كمركز عالمي رائد للاقتصاد الأخضر. وقد رسّخ المعرض مكانته كأحد أبرز المعارض العالمية المتخصصة حيث يوفر منصة لاستعراض أحدث الابتكارات في مجالات الطاقة النظيفة والمياه والاستدامة، كما يدعم بناء شراكات تسهم في تحقيق الأهداف المناخية العالمية وتسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر. ويجمع معرض ويتيكس سنوياً قادة الصناعة والمستثمرين والمبتكرين والمسؤولين الحكوميين من مختلف أنحاء العالم لتبادل المعارف، واستكشاف الفرص، والتعاون في بناء مستقبل أكثر استدامة ومرونة."

يشكّل "ويتيكس" منصة رائدة تجمع المؤسسات من القطاعين الحكومي الخاص لاستكشاف أحدث الابتكارات، وبناء شراكات متينة عبر مختلف القطاعات، وتعزيز التعاون في مجالات الاستدامة والتحول في قطاع الطاقة، ودعم الجهود العالمية للتكيف مع تغيّر المناخ. كما يوفر المعرض فرصة استراتيجية للشركات والمؤسسات الدولية الراغبة في دخول أسواق جديدة وإبرام صفقات استثمارية ضمن أحد أكثر الاقتصادات الخضراء استعداداً للمستقبل.

منذ انطلاقه، شهد معرض ويتيكس نمواً متسارعاً، ففي عام 2024، استقطب المعرض 50,598 زائراً وأكثر من 2,800 جهة عارضة من 65 دولة، واستضاف 21 جناحاً دولياً. وسيسهم "ويتيكس 2025" في الوصول إلى الأسواق الدولية ويمهد الطريق لتحقيق نتائج ملموسة من خلال الشراكات والابتكار والاستثمار.

يمكن للزائرين والعارضين التسجيل والحصول على مزيد من المعلومات عبر الموقع الإلكتروني https://www.wetex.ae/ar

عن معرض ويتيكس

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، تنظم هيئة كهرباء ومياه دبي سنوياً معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس)، الأكبر من نوعه في المنطقة وأحد أهم المعارض العالمية المتخصصة في مجالات المياه، والطاقة، والاستدامة، والتقنيات الخضراء، والطاقة المتجددة والنظيفة، والمباني الخضراء، والمركبات الكهربائية، وغيرها من القطاعات الحيوية.

يوفر المعرض فرصة فريدة للشركات والمستثمرين والزوار للتعرف إلى أحدث التقنيات والحلول المبتكرة التي من شأنها تسريع عجلة العمل المناخي، إضافة إلى استكشاف الفرص الاستثمارية في الأسواق المحلية والإقليمية والوصول إلى آلاف العارضين والمشاركين والمسؤولين وصنّاع القرار.

تنظم الهيئة، الدورة السابعة والعشرين من معرض ويتيكس من 30 سبتمبر إلى 2 أكتوبر 2025 في مركز دبي التجاري العالمي.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.wetex.ae

-انتهى-

#بياناتحكومية