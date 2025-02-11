تنطلق (الجمعة) المقبل في مركز إكسبو الشارقة فعاليات النسخة الثالثة من معرض "الإمارات للمدارس والحضانات" والذي ينظمه المركز بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة وذلك خلال الفترة من 14 إلى 16 فبراير الجاري، وسط مشاركة واسعة من أبرز اللاعبين الرئيسيين في قطاع التعليم في الدولة، وأكثر من 50 عارضاً من كبرى المؤسسات التعليمية والمدارس ومراكز التعليم الخاص بالدولة.

حلول تعليمية مبتكرة

ويقدم الحدث على مدار 3 أيام عرض للعديد من أحدث البرامج التعليمية والتدريبية، بالإضافة إلى برامج ما بعد المدرسة، وخدمات مراكز الأطفال من ذوي الإعاقة، ومبادرات تنمية الطفل، والأنشطة اللاصفية، ويتميز المعرض هذا العام بعرض العديد من الحلول المبتكرة لدعم العملية التعليمة، مثل الروبوتات المصممة لدعم وتعزيز نظام التعلم، وتوفير تجارب تعليمية تفاعلية وجذابة، إلى جانب عرض مجموعة من أنظمة "النقل المدرسي الذكي"، مما يعكس حرص المعرض على تقديم حلول شاملة لدعم جميع فئات المجتمع التعليمي.

مناهج دراسية متطورة

ويشكل المعرض الذي نجح في نسخته السابقة باستقطاب أكثر من 3 آلاف زائر، منصة مهمة للمؤسسات التعليمية للتعريف ببرامجها والترويج لخدماتها التعليمية، وكذلك لأولياء الأمور، للتعرف على أفضل المدارس ومراكز التعليم الخاص بالدولة والاطلاع على خيارات التعلّم النموذجية، والمناهج الدراسية، وأبرز ممارسات التعليم الشاملة، إلى جانب الاجتماع مع ممثلي مؤسسات التعليم ومعاهد اللغة وخدمات التعليم والاطلاع على ما تقدمه من تسهيلات ومناهج تعليمية وتدريبية متطورة لاختيار الأنسب لأبنائهم، بالإضافة إلى تبادل المعرفة والتجارب والاستفادة من خبرات وخدمات مختصي التعليم والتدريب المشاركين في الحدث.

منصة متميزة

وأكد سعادة سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة أن معرض "الإمارات للمدارس والحضانات" يعكس التزام المركز في دعم التطور المستمر في قطاع التعليم، وتقديم حلول مبتكرة تواكب التطورات العالمية في هذا المجال، ولا سيما أن المعرض يواصل تعزيز مكانته الرائدة في ظل النجاح الذي حققه في دوراته السابقة حيث أصبح منصة مهمة تجمع أبرز المؤسسات التعليمية في الدولة ويقدم فرصة متميزة لهم لعرض برامجهم والترويج لخدماتهم، مما يعزز من سمعتها ويزيد من فرص استقطاب الطلبة، منوهاً بأهمية المعرض في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال التعليم، وتبادل الخبرات والتجارب وتحقيق التعاون المثمر بين جميع الأطراف المعنية لتعزيز تجربة التعلم وتقديم خيارات تعليمية متميزة لأبنائنا الطلبة، مضيفاً: نتطلع إلى أن يحقق المعرض هذا العام نجاحاً كبيراً، ليوفر فرصة مثالية لأولياء الأمور للتواصل المباشر مع أبرز الجهات التعليمية، والتعرف على أفضل المدارس ومراكز التعليم الخاص بالدولة والاطلاع على خيارات التعلّم النموذجية، وأحدث المناهج الدراسية، وأبرز ممارسات التعليم الشاملة، واختيار الأنسب لأبنائهم.

ورش وندوات توعوية

وستشهد أروقة المعرض الذي يفتح أبوابه للزوار يومياً من الساعة 3 إلى 9 مساءً، مجموعة من الورش والندوات التوعوية التي يقدمها نخبة من خبراء التعليم ومديري المدارس والمعلمين حول المعايير التعليمية الحديثة والأنظمة والعمليات المبتكرة، وأهمية دمج أدوات التعلم الإلكتروني في تطوير أنظمة المناهج الدراسية، وكيفية رعاية المواهب.

كما يتضمن المعرض العديد من الأنشطة والبرامج الثقافية والإبداعية المتنوعة المصممة خصيصاً للأطفال، والتي أعدها المنظمون بهدف استقطاب الزوار وإدخال الفرح إلى قلوبهم، وتشمل هذه الفعاليات رسومات ملونة، ومجسمات مبهجة، وألعاب تعليمية، وأنشطة لتنمية الذكاء وتحفيز التفكير، بالإضافة إلى مجموعة من الأنشطة الأخرى.

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