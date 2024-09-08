أبوظبي-الإمارات العربية المتحدة: تتواصل في مركز أدنيك أبوظبي فعاليات معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية الذي استقطب في يومه الثامن الآلاف من الزوار الذين استمتعوا ببرنامج حافل بالعروض والفعاليات والفقرات التراثية المتميزة.

وتقام الدورة الحادية والعشرون من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة ورئيس نادي صقاري الإمارات، وتنظمها مجموعة أدنيك بشراكة استراتيجية مع نادي صقاري الإمارات.

وتضمنت فعاليات اليوم الثامن سلسلة من العروض والتجارب الاستثنائية التي احتفت بالتاريخ والتراث والتقاليد الإماراتية الأصيلة، فضلاً عن تسليط الضوء على العلاقة الطويلة التي تربط البشر بالحيوانات عبر العصور، وذلك وسط توافد جمهور غفير من الزوار من مختلف الفئات العمرية.

ومن أهم هذه الفعاليات مزاد الصقور اليومي الذي ركز على الخصائص والصفات الفريدة التي تتميز بها هذه الطيور بحضور عدد كبير من الصقارين المبتدئين والمحترفين من مختلف الجنسيات. وتتم تربية هذه الطيور المتميزة لتحقيق أفضل أداء في رحلات الصيد والمسابقات التنافسية، حيث يتيح المعرض فرصة للمزايدين لإبراز المعرفة والمهارات التقليدية في تربية وتدريب ورعاية الصقور بأسلوب مبتكر.

وقد أتاح المعرض ولأول مرة في تاريخه فرصة للمزايدين لتقديم عطاءات عبر الإنترنت على صقور متميزة تم عرضها في منطقة عرض خاصة ضمن معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2024. وبالاستفادة من هذه الميزة الجديدة والحصرية، يمكن للمزايدين تقديم عطاءات لـ 10 من أفضل أنواع الصقور بناءً على معلومات مفصلة متاحة على المنصة الافتراضية للمعرض ويمكن الاطلاع عليها من أي مكان حول العالم. وقد حملت هذه الصقور بطاقات تتضمن معلومات مفصلة عن خصائها على أجهزة لوحية تفاعلية.

وتخلل المعرض مسابقة جمال الخيول التي نظمتها جمعية الخيول العربية والتي ركزت على أناقة الخيول العربية وخصائصها الفريدة، إضافة إلى إبراز دور مدربيها على حلبة العرض.

كما قدم فريق "كلنا مع أصحاب الهمم" عرضًا تقليديًا مذهلاً لرقصة اليولا والتي تميزت بحركات وإيقاعات سلسة. وقد خطف هذا العرض أنظار الجمهور بفضل احتفائه بجمال الفنون والتقاليد الإماراتية الأصيلة من خلال تقديم فرصة فريدة للزوار لمشاهدة المواهب المتميزة التي يتمتع بها أصحاب الهمم.

كما قدم نادي ظبيان للفروسية عروض القفز التي ركزت على أهمية الانضباط عند القفز على ظهور الخيل. وقد جمع هذا الحدث بين عناصر الجمباز والرقص وركوب الخيل حيث أدت مجموعة من الفرسان سلسلة من الحركات البهلوانية والجمبازية على ظهر حصان متحرك.

واستضافت منصة المعرفة في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية جلسة بعنوان "البيئة الصحية والعافية المستدامة للأطفال في المنزل" بمشاركة كل من أليسون ماركس وبريا ميتشل والتي تناولت معلومات ونصائح مفيدة للأسر. كما عقدت هيئة أبوظبي للتراث أمسية شعرية بمشاركة عدد من الشعراء الشباب الذين تناولوا عددا من المواضيع المتعلقة بالحيوانات والطبيعة وغيرها.

كما قدمت الدكتورة جيسيكا جونسون عرضًا تقديميًا بعنوان "مستشفى أبوظبي للخيول والإبل: أكثر من مجرد خطوة: نهج لمرض التهاب الصفيحة في الخيول"، حيث تحدثت عن الأساليب المتخصصة والمبتكرة في رعاية الحيوانات. كما شارك الفنان المعروف حسين هاشم في جلسة حوارية نقدية بعنوان "الهوية الثقافية والتعبير عن التراث والتقاليد من خلال رسومات الفنان حسين هاشم" حيث تطرق إلى جوانب مهمة من الثقافة والتراث الإماراتي. ومن جانبه شارك محمد المطروشي من جمعية الإمارات للخيول العربية خبرته في مجال التراث والثقافة خلال محاضرة بعنوان "الخيول العربية القديمة في إمارة أبوظبي".

ومن خلال عروضه وفعالياته ومسابقاته المختلفة، يركز معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية على الاحتفاء بالموروث الثقافي الإماراتي الأصيل وتبني الابتكار فضلاً عن تعزيز مكانة أبوظبي كمركز لرياضة الصيد والفروسية وملتقى للتعليم وبناء الشراكات التجارية الجديدة وتشجيع بيئة مستدامة مبتكرة.

-انتهى-

#بياناتحكومية