دبي، الإمارات العربية المتحدة: تنطلق يوم غد الإثنين 14 أبريل فعاليات الدورة الحادية والعشرين من معرض IPS 2025، "المنصة العالمية الرائدة في مجال العقارات"، في مركز دبي التجاري العالمي، بتنظيم دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

ويأتي هذا الحدث في إطار دعم استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، التي تهدف إلى تعزيز مكانة الإمارة كمركز عالمي للاستثمار العقاري المستدام، وخلق بيئة متكاملة تدعم الابتكار والتنافسية في القطاع.

وفي هذا الصدد قال ماجد المري المدير التنفيذي لقطاع التسجيل العقاري، دائرة الأراضي والأملاك في دبي ورئيس اللجنة المنظمة للمعرض: "إن تنظيم دائرة الأراضي والأملاك لمعرض IPS 2025 يأتي تجسيدًا لرؤيتها الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز استدامة القطاع العقاري وتحقيق التكامل بين مكوناته، بما ينسجم مع مستهدفات استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033. ويشكّل المعرض منصة شاملة تجمع تحت سقف واحد نخبة من الجهات الفاعلة في منظومة الاستثمار العقاري محليًا ودوليًا، مما يرسّخ مكانة دبي كمركز عالمي رائد في الابتكار والتطوير العقاري الذكي والمستدام."

ويُعد معرض IPS 2025 منصة استراتيجية تجمع أبرز المطورين العقاريين، والمشترين والمستثمرين، والبنوك، من مختلف أنحاء العالم، لاستكشاف فرص التعاون واستعراض المشاريع الحديثة والتقنيات التي تعيد صياغة معايير السوق العقاري. إلى جانب بناء علاقات عمل جديدة، وتوسيع الشبكات المهنية. كما يسلّط الضوء على أحدث الابتكارات في مجالات البناء والتصميم والتطوير العقاري، مثل تكنولوجيا البناء الذكي والتصميم المستدام.

وقد أكدت أكثر من 500 شخصية من الوفود الدولية مشاركتها في الحدث، من دول مثل: الإكوادور، البرازيل، البرتغال، إسبانيا، المكسيك، الهند، الولايات المتحدة، وبنما.

كما يضم المعرض أكثر من 300 جهة عارضة من الإمارات، إلى جانب مشاركات بارزة من: الولايات المتحدة، إندونيسيا، المكسيك، بولندا، اليونان، الصين، إسبانيا، جورجيا، البحرين، السعودية، وسلطنة عمان.

وتشمل أجندة المعرض العديد من الفعاليات التي ستتواصل على مدار ثلاثة أيام، مع التركيز على محاور خمسة رئيسة وهي "عقارات آي بي إس (IPS Real Estate)"، "مدن آي بي إس المستقبلية (IPS Future Cities)"، "آي بي إس ستارتب وبروبتيك (IPS Startups & PropTech)"، "آي بي إس للتصميم (IPS Design)"، و"خدمات آي بي إس (IPS Services)".

كما يشهد المعرض تنظيم مؤتمر أي بي إس ومؤتمر المرأة ومؤتمر المستثمرين، حيث يتم عقد سلسلة من ورش العمل والندوات والجلسات الحوارية التي يقدمها خبراء في القطاع العقاري، لمناقشة أحدث التطورات في السوق، وتقديم نصائح للمستثمرين، بالإضافة إلى العروض التقديمية التي سيقدم من خلالها المطورون العقاريون أحدث مشاريعهم، وتقديم تفاصيل عن الميزات والخدمات التي تقدمها هذه المشاريع، وتشمل الفعاليات مسابقة للشركات الناشئة والبروبتيك، وأجنحة الدول، ومنطقة المستثمرين، وتوقيع مذكرات تفاهم.

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