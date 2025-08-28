دبي، الإمارات العربية المتحدة: احتفاءً بالذكرى العاشرة ليوم المرأة الإماراتية وتحت شعار هذا العام "يداً بيد نحتفي بالخمسين"، افتتحت مطارات دبي معرض الصور الفوتوغرافية "رسائل إلى الغد" في مطار دبي الدولي، تكريماً للمرأة الإماراتية ودورها المحوري في قطاع الطيران.

وتأتي هذه المبادرة التي نظمت بالتعاون مع منصة الكوادر النسائية في مطارات دبي، تأكيداً لالتزام مطارات دبي بترسيخ بيئة عمل ديناميكية تحتفي بالتنوع والشمولية وتكافؤ الفرص، وتكرم إنجازات المرأة من مختلف الخلفيات بهدف إلهام الجيل القادم من القيادات النسائية في هذا القطاع الحيوي.

وتضمن المعرض صوراً لعشر شخصيات نسائية إماراتية ملهمة من مجتمع المطار oneDXB، التقطتها عدسة المصورة الإماراتية هند الرئيسي، ممن أسهمت إنجازاتهن وتفانيهن في رسم ملامح مستقبل الطيران. وترافقت كل صورة برسالة شخصية موجهة للأجيال المقبلة من الإماراتيات.

وبهذه المناسبة قال بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي: "يكمن تميز هذا المعرض في رسالته الصادقة، فهؤلاء السيدات الملهمات لم يأتين ليظهرن أمام العدسة في مشهد عابر، بل لأن حضورهن وعطاءهن يتركان بصمة حقيقية في مطارات دبي ومطار دبي الدولي كل يوم. فهؤلاء السيدات يقُدن العمليات، ويُسهمن في تعزيز السلامة، ويثْرين تجربة الضيوف، إلى جانب جمعهن بين الكفاءة المهنية والروح الإنسانية في القيادة".

وأضاف قائلاً: "غالباً ما نحتفي بالإنجازات عبر التكريمات الرسمية، لكن الأثر الحقيقي يكمن في الجهود المخلصة التي تبذل بصمت. وهذا المعرض يمثل دعوة للتأمل في وجوه سيدات إماراتيات يمثلن القوة الدافعة وراء كل تقدم، ورسالة تعكس إيماننا بمجتمع oneDXB الشامل والمتنوع، وحرصنا على إتاحة المجال أمام جميع المواهب للازدهار والمساهمة في صياغة مستقبل قطاع الطيران".

من جهتها قالت هند الرئيسي: "أشعر بامتنان عميق كلما منحني أحد ثقته لأروي قصته. لقد أضفت هؤلاء السيدات حضوراً مميزاً إلى جلسات التصوير؛ وهو ما بدا جلياً في ابتساماتهن ووقفتهن الواثقة، والكلمات التي خططنها في رسائلهن المفعمة بالصدق والإحساس العميق بالهدف. هذا يذكرني أن القوة ليست دائماً في الصرامة أو الجدية، بل في قدرة المرأة على إظهار السعادة والفرح رغم المسؤوليات. وشعرت أنني محظوظة بقضاء وقتٍ ثمين مع كل واحدةٍ منهن، والتقاط صور تعكس طاقتهن الإيجابية والقوة التي يضفنها إلى أدوارهن كل يوم".

يقام معرض "رسائل إلى الغد"، الواقع بالقرب من بوابة المغادرة 2 في المبنى 3 بمطار دبي الدولي، خلال الفترة من 28 أغسطس وحتى 11 سبتمبر.

وتزامناً مع المعرض، نظمت مطارات دبي سلسلة من الفعاليات الخاصة في المبنيين 1 و3، شملت ورشة لصناعة تعليقات الحقائب، وورشة صناعة الشموع بالتعاون مع مجلس شباب مطارات دبي، وورشة الكروشيه، وورشة تحضير خميرة الساوردو بالتعاون مع شرطة دبي. كما تم تخصيص "جدار للصور الفورية" لالتقاط صور للموظفات الإماراتيات فور وصولهن لمكاتبهن، احتفاءً بمسيرتهن وإسهاماتهن.

