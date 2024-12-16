المنامة، مملكة البحرين- نظم مصرف البحرين المركزي احتفالية بمناسبة احتفالات مملكة البحرين بأعيادها الوطنية وعيد الجلوس الخامس والعشرين لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، وما يصاحبها من مناسبات وطنية، وذلك بحضور سعادة السيد خالد إبراهيم حميدان محافظ مصرف البحرين المركزي، وعدد من المسؤولين ومنتسبي المصرف.

وبهذه المناسبة، رفع محافظ مصرف البحرين المركزي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.

ونوّه المحافظ بالمكتسبات والإنجازات النوعية التي حققتها مملكة البحرين في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، الأمر الذي أسهم في تعزيز مكانة مملكة البحرين دولياً وأقليمياً، سائلاً المولى جل علاه أن يديم على مملكة البحرين أفراحها بخير وازدهار.

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