المنامة، مملكة البحرين – نظم مصرف البحرين المركزي فعالية رياضية لمنتسبيه احتفاءً باليوم الرياضي لمملكة البحرين.
وفي هذا السياق، أشاد سعادة السيد خالد إبراهيم حميدان محافظ مصرف البحرين المركزي بقرار مجلس الوزراء بأن يكون يوم الخميس الموافق 12 فبراير 2026 نصف يوم عمل في جميع الوزارات والهيئات الحكومية؛ لإفساح المجال أمام العاملين فيها للمشاركة في فعاليات اليوم الرياضي لمملكة البحرين، بما يكرّس دور الرياضة كثقافة مجتمعية، مؤكداً أن هذا القرار يعكس اهتمام الحكومة بتعزيز الرياضة والصحة البدنية ويجسد التزامها بدعم المبادرات الوطنية الرامية إلى ترسيخ قيم النشاط والحيوية في المجتمع.
هذا، وشملت الفعالية العديد من الأنشطة الرياضية، وذلك بهدف رفع مستوى الوعي بالصحة البدنية وتشجيع الموظفين على تبني نمط حياة صحي متكامل.
