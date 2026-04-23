الدوحة، قطر : فازت مشيرب العقارية، الرائدة في مجال التطوير المستدام في قطر، بجائزة "العالم الأخضر - Green World" لعام 2026 عن مدينتها الرائدة، مشيرب قلب الدوحة، ضمن فئة الاستدامة في قطاع البناء والتشييد، تقديراً للمعايير البيئية العالمية الرائدة للمدينة الذكية، وتوافقها مع أفضل الممارسات العالمية. وتم تقديم الجائزة رسمياً في حفلٍ اقيم في قلعة كارديف في ويلز بالمملكة المتحدة في الثالث عشر من أبريل الجاري.

تُمنح جوائز "العالم الأخضر" من قِبل منظمة "ذا غرين"، وهي هيئة بيئية دولية مستقلة غير سياسية وغير ربحية، تُعنى بتكريم المبادرات والإنجازات البيئية المتميّزة على مستوى العالم كما تتولى الترويج لها. تُقيّم هذه الجوائز التي تُعد من بين أبرز الجوائز البيئية العالمية، المشاريع من حيث الابتكار ومفاهيم الاستدامة وإسهاماتها في التنمية البيئية المسؤولة. وقد تم اختيار مشيرب قلب الدوحة للفوز بالجائزة المرموقة متفوقة على أكثر من 500 طلب ترشيح دولي، تقديرًا لمعاييرها الرفيعة في التصميم الحضري المستدام وكفاءة الطاقة والإدارة البيئية.

وبمناسبة الإعلان عن فوزها بالجائزة، قال المهندس علي الكواري، الرئيس التنفيذي لمشيرب العقارية: "يجسّد فوزنا بهذه الجائزة المرموقة رؤية مشيرب العقارية طويلة الأمد نحو تطوير مدينتنا لتكون عصرية وعملية، مع مراعاة المسؤولية البيئية بشكل كبير. إن هذا التكريم من منظمة عالمية على غرار ’ذا جرين‘ ليُبرز ريادة مشيرب قلب الدوحة في التطوير الحضري المستدام، ويشكّل مصدر إلهام لنا لمواصلة الابتكار وتطوير الحلول الذكية والمستدامة، التي تُسهم في تحقيق أثر إيجابي يعود بالنفع على المجتمع والبيئة على حدٍ سواء."

وكونها الفائز بالجائزة، تم دعوة مشيرب العقارية كذلك لقبول لقب "سفير العالم الأخضر". حيث سيتيح الفوز بهذه الجائزة المرموقة الفرصة لنشر المشروع الفائز في "الكتاب الأخضر"، المرجع العالمي المميز لأفضل الممارسات البيئية. كما سيتاح الكتاب للمنظمات والحكومات حول العالم للاستفادة من الاستراتيجيات المستدامة التي نُفذت بنجاح في مشيرب قلب الدوحة.

يأتي هذا الإنجاز عقب حصول مشيرب العقارية على جائزتي"جرين آبل" لعام 2025، حيث حازت على جائزة "المباني الجميلة" عن مسجد مشيرب، وجائزة "أفضل الممارسات البيئية - البيئة المبنية" عن مشيرب قلب الدوحة. ترسخ هذه الجوائزة المتتالية مكانة مشيرب العقارية وتضعها ضمن نخبة من المؤسسات العالمية التي حظيت بنفس التكريم لسنوات متتالية عن أفضل الممارسات البيئية. كما يُسلّط هذا التكريم الدولي الضوء على حرص الشركة وسعيها الدؤوب لمواصلة ريادتها للتطوير الحضري المستدام.

وقد تم اختيار مشيرب قلب الدوحة كأول مشروع في العالم لإعادة إحياء وسط مدينة مستدام وذكي بالكامل، تجمع تصميماته الحضرية بين التراث القطري الأصيل والتكنولوجيا الحديثة الذكية للحدّ من الأثر البيئي. وتستخدم المدينة أنظمة تبريد مركزية، وتقنية الطاقة الشمسية، وأنظمة ترشيد استهلاك المياه، وممرات مخصصة للمشاة، ومواد بناء معاد تدويرها.

وباعتبارها نموذجاً مثالياً للتصميم الحضري المستدام في قطر والعالم، تتميّز المدينة بمناطقها الملائمة للمشاة، والمبانٍ الموفرة للطاقة، والمساحات الخضراء، والتصميم الحضري المستوحى من التراث، لتُشكّل جميعها إطاراً متكاملاً للتطوير الحضري المستدام. ويجسّد المشروع كيف يُمكن للتخطيط الدقيق والتنمية المسؤولة دعم بيئة حضرية مواتية للعيش، في ظل التزام كامل بمعايير الاستدامة العالمية.

الجدير بالذكر أن جوائز "العالم الأخضر" تُمنح للمنظمات والحكومات والمجتمعات التي تلتزم بالمسؤولية البيئية وتتبنى الممارسات المستدامة. وبفوزها بهذه الجائزة، ستحظى مشيرب العقارية بمزيد من التقدير العالمي لنهجها الفريد في التنمية الحضرية المستدامة، التي تمزج بين الحفاظ على التراث الأصيل والتصميم الحضري المبتكر والمسؤولية البيئية.

نبذة عن »مشيرب العقارية»

تُعد مشيرب العقارية المطوّر العقاري الرائد في مجال الاستدامة في دولة قطر، وهي ثمرة شراكة استراتيجية بين مؤسسة قطر وجهاز قطر للاستثمار. وتتبوأ الشركة مكانة ريادية في مجال التطوير العمراني المستدام، محققةً بذلك الأهداف الاستراتيجية لرؤية قطر الوطنية 2030.

وتكرس مشيرب العقارية جهودها لإحداث نقلة نوعية في مفهوم الحياة العصرية في قلب المدن، والارتقاء بجودة الحياة من خلال حلول مبتكرة تعزز التواصل المجتمعي، وتصون التراث الثقافي، وترسخ مفاهيم الاستدامة البيئية.

وتجسد "مشيرب قلب الدوحة" أحد أبرز المدن الذكية والمستدامة، حيث تتبنى نهجاً مبتكراً في التخطيط العمراني يمزج بين الأصالة والحداثة، وتجمع بين عراقة التراث المعماري القطري وأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا المعاصرة، مع الحفاظ على الهوية الثقافية والبيئية. وقد حازت جميع مباني المدينة على الشهادة الذهبية أو البلاتينية في نظام الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة(LEED.

وتمثل مشيرب قلب الدوحة نموذجاً متكاملاً للمدينة العصرية، حيث تضم منشآت تجارية متعددة الاستخدامات توفر مجموعة متنوعة من خدمات البيع بالتجزئة والأعمال، إلى جانب وحدات سكنية عصرية، ومجموعة من المرافق التعليمية والثقافية المتميزة. كما تحتضن المدينة متاحف مشيرب، و فندق ماندارين أورينتال الدوحة، وفندق الوادي الدوحة إم غاليري، وفندق بارك حياة، ومشيرب غاليريا، وبراحة مشيرب التي تُعد أكبر ساحة مغطاة للمشاة في الهواء الطلق في المنطقة. وتضم المدينة أيضًا، حي الدوحة للتصميم (DDD)٫ وهو مركز متميز يعزز التصميم والابتكار والتبادل الثقافي عبر البرامج والفعاليات والمشاريع الإبداعية.

كما طورت الشركة منتجع زلال للعافية من شيفا سوم، أول وأكبر وجهة للعافية في الشرق الأوسط. يقع المنتجع في شمال قطر ويقدم تجربتين متميزتين: زلال سيرينيتي، ملاذ العافية للأفراد والأزواج، وزلال ديسكفري، أول وجهة عافية عائلية من نوعها في العالم. ويتميز المنتجع بدمجه الفريد للطب العربي والإسلامي التقليدي مع ممارسات العافية المعاصرة.

