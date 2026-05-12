أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن مركز ياس سي وورلد للبحوث والإنقاذ، أكبر مركز متخصص في بحوث الحياة البحرية وإنقاذها وإعادة تأهيلها وإطلاقها في مواطنها الطبيعية على مستوى المنطقة، عن استضافة جلسة علمية جديدة ضمن سلسلة حديث العلوم بعنوان "توظيف التكنولوجيا لدعم جهود الحفاظ على الحياة البحرية"، والتي ستسلط الضوء على الدور المتنامي للتقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات، في تطوير جهود الحفاظ على النظم البيئية البحرية على مستوى العالم.

وتقام الجلسة يوم 14 مايو من الساعة 6:30 مساءً حتى 8:00 مساءً في القاعة الرئيسية بمركز ياس سي وورلد للبحوث والإنقاذ، وتتضمن ثلاث جلسات فرعية يقدمها عدد من الخبراء المتخصصين في مجالي الروبوتات والذكاء الاصطناعي من ثلاث من أبرز جامعات أبوظبي.

وستنطلق الأمسية مع البروفيسورة جوليا دي ماسي، الأستاذة المشاركة في جامعة السوربون أبوظبي، بجلسة بعنوان "توسيع نطاق مراقبة الأحياء البحرية: الذكاء الاصطناعي متعدد الروبوتات المستوحى من الطبيعة والذكاء الجماعي في البحر"، والتي ستستعرض خلالها كيف يمكن لأنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة أن تسهم في تطوير عمليات مراقبة الأحياء البحرية على نطاق أوسع.

وسيقدم الجلسة الفرعية الثانية البروفيسور تشيزاري ستيفانيني، أستاذ الروبوتات في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، تحت عنوان "أنظمة روبوتية ذاتية التشغيل قابلة للنشر في البيئات البحرية"، حيث يستعرض أحدث التقنيات الروبوتية المصممة لدعم استكشاف الأعماق البحرية وجهود الحفاظ على الأحياء البحرية.

وستختتم الأمسية بجلسة يقدمها البروفيسور عرفان حسين، الأستاذ المشارك في علم الروبوتات والهندسة الميكانيكية بجامعة خليفة في أبوظبي، بعنوان "الروبوتات البحرية من أجل نظم بيئية محيطية مستدامة"، حيث سيتناول دور التقنيات الروبوتية في دعم استدامة المحيطات والحفاظ على توازنها البيئي.

وتعد سلسلة حديث العلوم في مركز ياس سي وورلد للبحوث والإنقاذ من الركائز الأساسية ضمن جهود المركز التي تهدف إلى تعزيز التواصل المجتمعي من خلال نشر الوعي وتبادل المعرفة في مجالات العلوم والحفاظ على البيئة والتاريخ الطبيعي لمنطقة الجزيرة العربية. ومنذ إطلاقها في عام 2023، شهدت سلسة حديث العلوم إقبالاً واسعاً من مختلف فئات المجتمع في دولة الإمارات، واستقطبت حتى اليوم أكثر من 3200 زائر. كما تتوفر جميع الجلسات العلمية للمشاهدة عبر قناة مخصصة على يوتيوب هنا.

ويمكن للضيوف حضور الجلسة مجاناً من خلال التسجيل المسبق عبر الموقع الإلكتروني للمركز، وإبراز رسالة تأكيد الحجز عند الوصول.

يعتبر مركز ياس سي وورلد للبحوث والإنقاذ أكبر مركز متخصص بأبحاث وعمليات إنقاذ وإعادة تأهيل وإطلاق الحياة البحرية إلى بيئتها الطبيعية في المنطقة، ويعمل كمرفق متقدم لعلوم الحياة البحرية. يهدف مركز ياس سي وورلد للبحوث والإنقاذ إلى البناء على الإرث العريق الذي تتمتع به "سي وورلد" التي تعتبر من أكبر المؤسسات المعنية بإنقاذ الأحياء البحرية في العالم، وتسخير معرفتها الواسعة وخبرتها الطويلة التي تمتد 60 عاماً في رعاية الحيوانات والإنقاذ وإعادة التأهيل والدراسات البحثية والعلمية لتعزيز جهود الحفاظ على الأحياء البحرية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة.

يُعد كل من سي وورلد أبوظبي ومركز ياس سي وورلد للبحوث والإنقاذ أول منشأتين في المنطقة تحصلان على اعتماد "جلوبال هيومين"، أكبر جهة عالمية معنية باعتماد معايير الرفق بالحيوان، بالاضافة لحصولهم على اعتماد رابطة حدائق الحيوان وأحواض الأحياء المائية ((AZA .ويوظف مركز ياس سي وورلد للبحوث والانقاذ نخبة من العلماء والأطباء وخبراء انقاذ الحياة البحرية ومسؤولي التوعية والتثقيف الذين يتعاونون مع المنظمات البيئية والهيئات التشريعية والمؤسسات الأكاديمية لتعزيز الجهود طويلة الأمد لإنقاذ الحياة البحرية والحفاظ عليها في المنطقة.

مركز ياس سي وورلد للبحوث والإنقاذ هو مرفق مخصص للعلوم البحرية مجهز بأحدث المعدات المخصصة بالبحث والإنقاذ وإعادة التأهيل، إلى جانب التعليم ونشر الوعي والمعرفة. يجمع المركز بين أحدث المختبرات البحثية والتي تشمل مرفقاً خاصاً لتربية الأحياء المائية، ومستشفى بيطري، ومركز تشريح مشترك، وأحواض إنقاذ، بالإضافة إلى أساطيل وعيادة إنقاذ متنوعة لتقديم رعاية متخصصة للحيوانات التي يتم إنقاذها ودفع جهود الحفاظ على البيئة البحرية. يضم مركز ياس سي وورلد للبحوث والإنقاذ أيضاً قاعات وفصول دراسية عالية التقنية لتسهيل نقل المعرفة وإلهام الجيل القادم من العلماء والخبراء المتخصصين بعلوم الحياة البحرية.

وتسعى "سي وورلد جزيرة ياس، أبوظبي" إلى إلهام الجيل القادم من رواد حماية الحياة البحرية من خلال مبادرة "زيارتكم تدعم مهمتنا"، حيث تُسهم كل تذكرة دخول يتم شراؤها بشكل مباشر في دعم الجهود المستمرة التي يبذلها "مركز ياس سي وورلد للبحوث والإنقاذ" لحماية الأحياء البحرية والحفاظ عليها.

يقع المركز على جزيرة ياس أبوظبي، وتم تطويره من قبل ميرال، المطور الرائد للوجهات في أبوظبي و يونايتد باركس آند ريزورتس. ومنذ افتتاحه، تتولى ميرال إكسبيرينسز تشغيل وإدارة المركز، وهي شركة تابعة لميرال، والمشغل الرائد لنخبة من المدن والمرافق الترفيهية والثقافية العالمية.

