المنتدى يستهل أعماله بتاريخ 4 أكتوبر في فندق ريتز كارلتون في مركز دبي المالي العالمي

دبي، الإمارات العربية المتحدة: يستعد مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، لاستضافة منتدى الاستدامة المستقبلية في فندق ريتز-كارلتون خلال يومي 4 و5 أكتوبر 2023.

ويساهم المنتدى في ترسيخ المكانة العالمية الرائدة لدبي في مجال العمل المناخي وابتكارات التمويل المستدام، فيما يسلط الضوء على التزام الإمارة بتبني ممارسات مستدامة رائدة ضمن منظومتها المالية ودفع أجندة الاستدامة العالمية تمهيداً لانعقاد مؤتمر الأطراف COP28.

أبرز محاور المنتدى

من المتوقع أن يستقطب المنتدى ما يزيد على 1000 من قادة الحكومات والقطاعات من أكثر من 30 دولة، لتسليط الضوء على أوجه التكامل بين قطاعي التمويل والاستدامة واستكشاف السبل المثلى لتسريع وتيرة الجهود العالمية للانتقال نحو اقتصاد مستدام. ويتضمن جدول أعمال المنتدى كلمات رئيسية يلقيها سعادة عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي؛ وعارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي؛ بالإضافة إلى جلسات حوارية مع كل من معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ ومعالي كوينسيا جامبس ماري، وزيرة الاستدامة والابتكار والبيئة لدى حكومة أنغيلا.

الممارسات المستدامة

يركز منتدى الاستدامة المستقبلية كذلك على الممارسات المستدامة التي تتبناها دولة الإمارات لا سيما في مجال المنظومة المالية، مع دعوة الخبراء العالميين إلى التواصل والتعاون ومشاركة الرؤى لتسريع التحول العالمي إلى مستقبل منخفض الكربون وقادر على التكيف مع تغيرات المناخ. ومن المقرر أن تركز الجلسات الحوارية على تبني مبادئ الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية، وتمكين الشركات من اتباع خطة انتقالية للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية، وتسريع وتيرة تحول رأس المال بما يدعم الانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون.

التوافق العالمي

تتوافق أجندة المنتدى مع الأهداف الطموحة طويلة الأجل لاتفاق باريس وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030. تأكيداً على الالتزام الدولي لمواصلة التصدي للتغير المناخي وتعزيز الاستدامة.

#بياناتحكومية

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نبذة عن مركز دبي المالي العالمي

يعتبر مركز دبي المالي العالمي أحد أبرز المراكز المالية على مستوى العالم والمركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، التي تضم أكثر من 72 بلداً بتعداد سكاني يبلغ 3 مليارات نسمة تقريباً، وناتج محلي إجمالي تقديري يبلغ 8 تريليون دولار أمريكي.

ويمتلك مركز دبي المالي العالمي سجلاً حافلاً بالإنجازات يمتدّ على مدى 20 عاماً على صعيد تعزيز حركة التجارة والتدفقات الاستثمارية عبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وهو يشكّل جسراً يربط أسواق المنطقة المتسارعة النمو باقتصادات آسيا وأوروبا والأميركتين عبر دبي.

ويوفّر المركز بيئة عمل مثالية ومتكاملة تجمع بين هيئة تنظيمية عالمية ومستقلة ونظام قضائي فعّال يستند إلى مبادئ القانون العام الإنجليزي، بالإضافة إلى مجتمع أعمال نابض بالحيوية، يفوق تعداد القوى العاملة فيه 39.000 مهني لدى أكثر من 4900 شركة نشطة ومسجّلة، ما يجعله المجتمع الأكبر والأكثر تنوعاً من الكفاءات البشرية المتميّزة في المنطقة.

وتتمثّل رؤية المركز في ريادة مستقبل القطاع المالي عبر التقنيات المتطورة وتعزيز الابتكار وبناء الشراكات، وهو اليوم مركز عالمي مستقبلي رائد للقطاع المالي والابتكار، ويوفر البيئة الأكثر شمولية لقطاع التكنولوجيا المالية ورأس المال الجريء على مستوى المنطقة، ويشمل ذلك توفير حلول ترخيص فعّالة ومنظومة تشريعية هادفة وبرامج مسرعات الابتكار وخدمات تمويل الشركات الناشئة في مرحلة النمو.

ويوفّر مركز دبي المالي العالمي مجموعة متنوعة من خيارات التجزئة والمطاعم العالمية، وغير ذلك من المعارض الفنية والشقق السكنية والفنادق الفاخرة والمساحات العامة. ويواصل المركز مكانته الريادية كأحد أبرز وجهات الأعمال والحياة العصرية في دبي.

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