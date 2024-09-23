مسابقة جرين شوتس للشركات الناشئة تكشف عن القائمة النهائية للشركات الناشئة المرشحة للفوز بالجائزة

معرض الشرق الأوسط للحلويات والوجبات الخفيفة يحتضن عرضاً احتفالياً

معرض العلامات التجارية الخاصة والترخيص في الشرق الأوسط يستعرض أحدث المنتجات المبتكرة

دبي: يستضيف مركز دبي التجاري العالمي هذا الأسبوع مجموعة من الفعاليات البارزة التي من المتوقع أن تستقطب عشرات الآلاف من الزوار من قطاع الأغذية والمشروبات العالمي، بهدف تسليط الضوء على الممارسات المستدامة وأحدث الابتكارات التقنية، والتوجهات الواعدة، إلى جانب مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات المميزة.

ويتزامن انطلاق معرض جلفود جرين الأول مع معرض الشرق الأوسط للحلويات والوجبات الخفيفة؛ ومعرض العلامات التجارية الخاصة والترخيص في الشرق الأوسط، الفعالية الوحيدة المتخصصة بالعلامات التجارية الخاصة والتصنيع التعاقدي، ليقدموا مجموعة متنوعة من الفعاليات المميزة، مثل المؤتمرات والمعارض وبرنامج خاص بالمستثمرين، إلى جانب عروض للمنتجات المبتكرة، ومسابقة للشركات الناشئة، فضلاً عن العرض الاحتفالي، وذلك بهدف توفير ملتقى شامل للتواصل ونمو الأعمال وتبادل الأفكار والرؤى المستقبلية للقطاع.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت تريكسي لوه ميرماند، النائب التنفيذي لرئيس مركز دبي التجاري العالمي: "تحظى الفعاليات الثلاث التي تنطلق هذا الأسبوع بأهمية بالغة على المستوى العالمي، حيث تسلط الضوء على التطورات المتسارعة في قطاع الأغذية، وتوفر ملتقىً فريد للخبراء وقادة الفكر في القطاع لتسليط الضوء على أحدث حلولهم وأفكارهم المبتكرة والكفيلة بإحداث نقلة نوعية في القطاع. وتتطلع دبي، التي باتت اليوم وجهة عالمية للأعمال وقيادة جهود الاستدامة والابتكار، لاستقبال نخبة من الشركات الرائدة ورواد الأعمال والمستثمرين وقادة الفكر في قطاع الأغذية والمشروبات، الذين يجتمعون للمساهمة في تحقيق تحول مستدام على مستوى القطاع".

وتستعرض فعالية جلفود جرين مجموعة واسعة من أحدث الابتكارات في القطاع، بما في ذلك البروتينات البديلة، وحلول التعبئة والتغليف الصديقة للبيئة، إلى جانب مبادرات الحد من هدر الغذاء، وذلك بهدف تقليل الأثر البيئي لعمليات إنتاج الغذاء وتوريده واستهلاكه، مما يسرع وتيرة عمل الجهات المعنية في القطاع لتحقيق أهداف الاستدامة الخاصة بها.

قمة مستقبل الغذاء

تشهد قمة مستقبل الغذاء، التي تُقام على هامش فعاليات معرض جلفود جرين، مشاركة أكثر من 90 خبيراً عالمياً وإقليمياً في مجالات الابتكار الغذائي والتحول المستدام في القطاع الزراعي، مما يمنح الزوار فرصة قيمة للتفاعل مباشرة مع أبرز الرواد العالميين الذين يتطلعون لرسم ملامح جديدة لمستقبل الأنظمة الغذائية على مستوى العالم. وتضم قائمة المشاركين مجموعة من قادة القطاع والخبراء من مؤسسات عديدة، منها شركة أوتلي، وبيج آيديا فينتشرز، وتشينج فوودز، وسولفابل سينديكيت، ومركز بيزوس للبروتين المستدام، وهيلثي فارم إيتري وغيرها الكثير.

وتتناول تحليلاتهم مجموعة واسعة من المواضيع، بما في ذلك أبرز التحديات والتطورات في مجالات تكنولوجيا الأغذية، والزراعة التجديدية، والتغذية المخصصة، إلى جانب أحدث الابتكارات في مجال التكنولوجيا الزراعية وغيرها من المواضيع.

ومن جانبه، قال إدوارد حمود، الرئيس التنفيذي لسويتش فوودز: "نلتزم في سويتش فوودز بإحداث نقلة نوعية على مستوى آلية استهلاك الطعام من خلال تقديم بدائل نباتية لذيذة وصحية ومستدامة. كما نسعى إلى بناء مستقبل أكثر صحة من خلال توفير بدائل صحية وشهية لمنتجات اللحوم التقليدية تتميز بالمذاق نفسه. ونرى بأن فعالية جلفود جرين توفر منصة جديدة تجمع قادة القطاع لعرض حلولهم المبتكرة وتعزيز مستقبل الغذاء. وتشكل هذه الفعالية فرصة فريدة للتعاون على مستوى الممارسات والتقنيات المستدامة التي تسهم في رسم ملامح جديدة للمنظومة الغذائية. ويسرنا المشاركة في هذا المعرض الفريد والمساهمة في بناء مستقبل أكثر صحة واستدامة".

وتستضيف الفعالية أكثر من 500 شركة عارضة من 50 دولة، بما فيها ثرايف وبيور هارفست وشركة الفواكه الطازجة ويلا يم ومجموعة البكراوي ونايس تيك وبانيكس وأرميلا فارمز. كما تجمع الفعالية 132 شركة ناشئة، مثل لايفستوك لابس ونيوج وفارم تو بليت وكاروب وي وفزلا وألفاكاث، ضمن معرض حيوي يضمن توفر بيئة مثالية للتواصل ونمو الأعمال.

معرض عالمي للشركات الناشئة

تستعرض الشركات الناشئة خلال أول يومين من الفعالية منتجاتها وحلولها المبتكرة أمام جمهور عالمي من المستثمرين والعملاء وخبراء القطاع، لتحظى هذه الشركات في اليوم الثاني بفرصة الفوز بجائزة نقدية قدرها 50 ألف درهم إمارتي لدعم تطورها ونموها. كما تم الكشف عن القائمة النهائية للشركات الناشئة التي ستتنافس على نيل الجائزة المرموقة، وهي شركة ذا فوود إنجن، وشركة إن آند إي إنوفيشينز المحدودة، وشركة إيجابي (تيكيا سابقاً)، وشركة أن كلاسيك فودز، وسويل ويز، وأليوم بايو، ونيجوج لايف، ونانوميك بايوتيكنولوجي، وإنتومو فارمز، وجرين تيك إنوفيترز، وفود آي كيو، وجرينيريشن، ومختبرات كوكو، وميت جاردنز، وجرين فورس. وتهدف مسابقة جرين شوتس للشركات الناشئة، المدعومة من وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات، إلى تسليط الضوء على الشركات الناشئة المبتكرة في قطاع الغذاء والزراعة المستدامة ودعمها.

معرض الشرق الأوسط للحلويات والوجبات الخفيفة

يعود معرض الشرق الأوسط للحلويات والوجبات الخفيفة، إحدى أبرز الفعاليات المتخصصة بالحلويات والوجبات الخفيفة في المنطقة، مرة أخرى مع مجموعة أكبر من الجهات العارضة الرائدة عالمياً، حيث تشارك أكثر من 500 جهة عارضة من أكثر من 50 دولة، والتي تستعرض أكثر من 50 ألف منتج.

ويشهد المعرض لهذا العام، الذي يغطي ضعف المساحة التي شغلها خلال الأعوام السابقة، تمثيلاً أكبر لشركات تصنيع الحلويات والوجبات الخفيفة، والتي تشمل منتجات الشوكولا والحلويات والوجبات الخفيفة والبسكويت والكعك والآيس كريم وغيرها. وتركز نسخة هذا العام على التوجهات الناشئة على صعيد الوجبات الخفيفة الصحية والمأكولات النباتية والحرف اليدوية.

ويستضيف المعرض لأول مرة فعالية منصة الخبراء التي ستجمع تحت مظلتها قادة القطاع وممثلين عن علامات تجارية رائدة في صناعة الحلويات والوجبات الخفيفة لمناقشة أكتر من 120 توجهاً صناعياً عالمياً ناشئاً، مثل كيفية تأثير الذكاء الاصطناعي على صناعة السلع الاستهلاكية سريع الحركة والوجبات الخفيفة الخضراء وشهادات المأكولات النباتية والوجبات الخفيفة النباتية الخالية من الجلوتين وغيرها العديد من المواضيع، إضافة إلى رؤى حول كيفية دخول أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والنمو فيها.

وتتضمن نسخة هذا العام عرضاً احتفالياً يربط بين الموردين وتجار التجزئة الذين يتطلعون إلى بدء توريد المنتجات استعداداً لموسم الأعياد من مجموعة تضم ثماني علامات تجارية شهيرة تضم (Windel GmbH & Co. KG) و(Chocolate Lake LaBelle) وحلويات نبيل نفيسة وشوكولا النسمة، حيث ستكشف هذه العلامات عن إبداعاتها الاحتفالية التي سترسي معايير جديدة في عالم الحلويات والهدايا.

وتعود جوائز معرض الشرق الأوسط للحلويات والوجبات الخفيفة مرة أخرى للاحتفاء برواد الابتكار في قطاعات الحلويات والوجبات الخفيفة، وشهدت دورة هذا العام مئات المشاركات من مختلف أنحاء العالم للتنافس ضمن ثماني فئات مختلفة، وهي أفضل منتج شوكولاتة، وأفضل حلوى طرية وقاسية، وأفضل المخبوزات، وأفضل وجبة خفيفة صحية، وأفضل قصة لعلامة تجارية، وأفضل منتج عضوي، وأفضل تغليف، وأفضل منتج تقليدي.

وتضم لجنة التحكيم المرموقة والمسؤولة عن المسابقة كلاً من فيشال داس، نائب رئيس فئة المجموعات في شركة بيج باسكت؛ ويواكيم إيكرت، رئيس مجلس إدارة شركة سويتس جلوبال نتوورك؛ وأندريس فيليبي هويوس بلتران، المدير الإقليمي لشؤون العلامات التجارية الخاصة في شركة طلبات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ وشانت غاندي، مدير الشؤون التجارية لخدمات الطعام في شركة تروبيل للتسويق والتجارة؛ وسونيا مايس، صانعة المحتوى والرئيس التنفيذي لإف إم فودنيوز ميديا التابعة لشركة فود نيوز جيرماني. كما سيتم الإعلان عن الفائزين في اليوم الثاني من المعرض (25 سبتمبر).

وبدوره، قال مينلاوس بلاليس، مدير وحدة التصدير في شركة جانيس: "إن معرض الشرق الأوسط للحلويات والوجبات الخفيفة هو فعالية مهمة لشركتنا، بما يوفره من فرص استثنائية للتواصل مع روّاد هذا المجال والاطلاع على آخر المستجدات، كما يمنحنا فرصة استعراض ابتكاراتنا الصحية على الساحة الدولية. ونشارك في هذا المعرض المتخصص بالحلويات والوجبات الخفيفة للعام الثالث على التوالي، بما يضمن وصولنا إلى شريحة محددة من الحضور والتواصل معهم. ويواصل المعرض لعب دور محوري في تعزيز نمونا وتوسيع حضورنا في سوق الوجبات الخفيفة في دولة الإمارات وعلى الصعيد العالمي".

معرض العلامات التجارية الخاصة والترخيص في الشرق الأوسط

معرض العلامات التجارية الخاصة والترخيص في الشرق الأوسط هو الفعالية الوحيدة المتخصصة بالعلامات التجارية الخاصة والتصنيع التعاقدي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يوفر منصة تتيح للمشترين التعامل مباشرة مع شركات التصنيع العالمية للحصول على منتجات مخصصة وفعالة من حيث التكلفة وحلول العلامات التجارية المبتكرة.

وتتضمن دورة عام 2024 من المعرض استضافة برنامج اجتماعات العلامات التجارية الخاصة، الذي يوفر فرصة للتواصل مع العلامات الرائدة إقليمياً وعالمياً، بما في ذلك أمازون وكارفور وألدي وواتسونز وسبينيس ودبل تري من هيلتون ومجموعة اللولو وطيران الإمارات ومجموعة لاندمارك وصيدلية آستر.

ويقدم قادة الفكر في القطاع رؤاهم وأفكارهم على منصة الخبراء حول إنشاء مفاهيم متخصصة للعلامات التجارية الخاصة، ودور الشهادة النباتية في توجهات المنتجات والمستهلكين، مع مناقشة التوجهات وفرص النمو في سوق العلامات التجارية الخاصة.

ويشهد المعرض مشاركة أكثر من 600 علامة من 40 دولة لتستعرض منتجاتها ضمن 26 فئة مختلفة، وتتضمن قائمة الجهات العارضة إنتركير وديل مونتي وكوبمان إنترناشيونال وصناعات الشرهان وسانفال بيبي فود وشركة جيكسو كوفي ومجموعة سميرة معتوق وشاي بوجاوانتالاوا وقهوة زافيدا وبي أو إس سكان كومبيوتر وكونفيتكس تكنولوجي. كما سيتم عرض العديد من المنتجات لأول مرة في المعرض وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهذا يشمل منكهات شاي كرك يدوه وأصناف الشاي الطبيعي وإسفنجة التنظيف المميزة المصنوعة من السليلوز الصديق للبيئة، وسلسلة عصائر مولمينا، وألواح الكيك الفريدة، وطابعات إبسون للملصقات الملونة ومنعم العناية بالأقمشة.

ويقام معرض جلفود جرين بالتزامن مع معرض الشرق الأوسط للحلويات والوجبات الخفيفة، المعرض التجاري الأكبر من نوعه في المنطقة، بالإضافة إلى معرض العلامات التجارية الخاصة والترخيص في الشرق الأوسط، الذي يستقطب مجموعة من الموردين العالميين للغذاء والعلامات التجارية الخاصة والمصنعين المتعاقدين من أكثر من 40 دولة بين 24 و26 سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي.

يُمكن للمسجلين حضور الفعاليات الثلاث مجاناً باستخدام تصريح واحد، كما أن الفعالية مخصصة للزوار العاملين في مجالات التجارة فقط.

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